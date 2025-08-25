Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

KPR Padwa Zamość triumfowała w VI Memoriale Jerzego Grzegorza Markiewicza

Autor: grom
KPR Padwa Zamość wygrała VI Memoriał Jerzego Grzegorza Markiewicza
KPR Padwa Zamość wygrała VI Memoriał Jerzego Grzegorza Markiewicza (fot. KPR Padwa Zamość)

KPR Padwa Zamość najlepsza w turnieju pod Zwoleniem

Zamościanie szlifują formę przed nowym sezonem, który rozpocznie się w drugi weekend września. Zespół uczestniczył w VI Memoriale Jerzego Grzegorza Markiewicza, który odbył się w Garbatce-Letnisku koło Zwolenia.

W pierwszym spotkaniu KPR Padwa zmierzyła się z rywalem z I Ligi Centralnej AZS AWF Biała Podlaska, którego pokonała różnicą 10 trafień (32:22).

- Mecz z Białą Podlaską, zagraliśmy bardzo dobrze w pierwszej połowie. Należy pochwalić chłopaków, zwłaszcza za grę w obronie. Graliśmy konsekwentnie, a Biała nie mogła sobie z nami poradzić. Do około 23. minuty zdołali oni zdobyć tylko 4 bramki. Cała pierwsza połowa wyglądała obiecująco – wygraliśmy ją wysoko, bo 10 bramkami. W drugiej połowie wkradło się trochę rozluźnienia, ale cały czas kontrolowaliśmy przebieg gry, tak że mecz zakończył się naszym pewnym zwycięstwem 32:22 - powiedział po spotkaniu II trener Padwy Wiesław Puzia.

Wygrana zapewniła występ w wielkim finale. W nim przeciwnikiem były Orlęta Zwoleń, które w półfinale okazały się lepsze od AZS UW Warszawa (32:29). Do przerwy wynik meczu o pierwsze miejsce był niewielki (tylko 10:6). Po zmianie stron zamościanie już zbudowali przewagę i ostatecznie wygrali 28:19.

- W spotkaniu ze Zwoleniem zagraliśmy równo. Pierwsza połowa była bardzo dobra zarówno w obronie, jak i w ataku - popełnialiśmy mało błędów i graliśmy konsekwentnie. Druga część spotkania również utrzymała wysoki poziom, co zaowocowało wygraną 28:19 - podsumował drugi trener Padwy.

I-ligowiec z Zamościa miał swoje problemy podczas turnieju.

- Należy dodać, że lekko posypał nam się skład ze względu na kontuzje. Tomasz Fugiel nie zagrał z powodu urazu stopy, a Miłosz Bączek nie był dostępny w drugim meczu. Brakowało także Kacpra Adamczuka i Kamila Szeląga, ale chłopaki dali z siebie wszystko, zagrali odpowiedzialnie i konsekwentnie. Jestem zadowolony z ich postawy, zwłaszcza że obecnie skupiamy się na motoryce. Do tej pory mieliśmy z piłkami tylko dwa treningi i turniej w Ciechanowie. Uznaję ten wyjazd za bardzo udany - podsumował zawody trener Puzia.

We wtorek, 26 sierpnia, KPR Padwa rozegra kolejny mecz kontrolny. W hali OSiR w Zamościu zmierzy się z AZS UMCS Lublin (godzina 19:30).

Półfinał:

KPR Padwa Zamość - AZS AWF Biała Podlaska 32:22 (19:9)

KPR Padwa: Dragan, Kulik - Szymański 7, Bielko 5, Skiba 4, Czerwonka 3, Morawski 3, Bączek 2, Małecki 2, Wleklak 2, Golański 2, Kawka 1, Florkiewicz 1.

Finał:

KPR Padwa Zamość - Orlęta Zwoleń 28:19 (10:6)

KPR Padwa: Dragan, Kulik - Czerwonka 6, Wleklak 5, Golański 4, Szymański 3, Skiba 3, Małecki 2, Morawski 2, Florkiewicz 2, Bielko 1, Kawka.

Pozostałe wyniki turnieju:

Drugi półfinał: Orlęta Zwoleń - AZS UW Warszawa 35:25.

Mecz o 3. miejsce: AZS AWF Biała Podlaska - AZS UW Warszawa 32:29.

Klasyfikacja końcowa VI Memoriału Jerzego Grzegorza Markiewicza: 1. KPR Padwa Zamość, 2. Orlęta Zwoleń, 3. AZS AWF Biała Podlaska, 4. AZS UW Warszawa.

 

