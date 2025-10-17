Padwa Zamość chce wrócić do wygrywania

Zamościanie mają ambitny plan – chcą wrócić na zwycięską ścieżkę. W ostatniej kolejce KPR Padwa gościł w Ciechanowie, gdzie musiała uznać wyższość miejscowego Juranda. Tomasz Fugiel i spółka zeszli z boiska pokonani (30:37).

To spotkanie od początku nie układało się po myśli podopiecznych Dzmitryja Tsikhana. Porażka sprawiła, że Padwa spadła w tabeli na ósmą pozycję. Drużyna ma na koncie 9 punktów.

W zdecydowanie lepszych nastrojach są gorzowianie, którzy w sobotę zawitają do Zamościa. W ostatniej kolejce Stal pokonała przed własną publicznością Grot Blachy Pruszyński Anilanę Łódź 34:28. W dorobku podopiecznych trenera Michała Nieradki są jeszcze trzy wygrane i porażka. Pokonali Śląsk Wrocław po rzutach karnych 4:3 (w meczu był remis 28:28), Siódemkę Legnica 31:28 i Gwardię Koszalin 29:25, przegrali z Jurandem Ciechanów (33:41). Najlepszym strzelcem Stali jest rozgrywający Igor Drzazgowski. Z 32 trafieniami szczypiornista zajmuje 4. miejsce w klasyfikacji snajperów. Gorzowianie zgromadzili 11 punktów i zajmują trzecią pozycję.

Dotychczas zamościanie rozegrali ze Stalą osiem spotkań. Padwa i gorzowianie odnieśli po cztery zwycięstwa. W poprzednim sezonie dwukrotnie górą była Stal, która wygrała 37:26 oraz 5:3 po rzutach karnych (w meczu remis 28:28).

Gospodarze chcą wrócić do wygrywania po przegranej w Ciechanowie. Sobotnie spotkanie rozpocznie się o godzinie 19.