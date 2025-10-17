Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

piątek, 17 października 2025 r.
Polecana lektura na popołudnie: reportaż naszej redakcyjnej koleżanki o prześladowanym księdzu w latach 80. | Sięgnij po dzisiejszy numer Dziennika Wschodniego!

Centralna Liga Piłkarzy Ręcznych

Dzisiaj
12:55
Padwa Zamość chce wrócić do wygrywania

Autor: Zdjęcie autora (grom)
Zamościanie chcą wrócić do wygrywania meczów
Zamościanie chcą wrócić do wygrywania meczów (fot. KPR Padwa Zamość)

KPR Padwa Zamość podejmie Stal Gorzów Wielkopolski. W weekend wolne mieć będą szczypiorniści AZS AWF Biała Podlaska, którzy swoje wyjazdowe spotkanie z SMS ZPRP I Kielce zagrają dopiero 12 listopada.

Zamościanie mają ambitny plan – chcą wrócić na zwycięską ścieżkę. W ostatniej kolejce KPR Padwa gościł w Ciechanowie, gdzie musiała uznać wyższość miejscowego Juranda. Tomasz Fugiel i spółka zeszli z boiska pokonani (30:37).

To spotkanie od początku nie układało się po myśli podopiecznych Dzmitryja Tsikhana. Porażka sprawiła, że Padwa spadła w tabeli na ósmą pozycję. Drużyna ma na koncie 9 punktów.

W zdecydowanie lepszych nastrojach są gorzowianie, którzy w sobotę zawitają do Zamościa. W ostatniej kolejce Stal pokonała przed własną publicznością Grot Blachy Pruszyński Anilanę Łódź 34:28. W dorobku podopiecznych trenera Michała Nieradki są jeszcze trzy wygrane i porażka. Pokonali Śląsk Wrocław po rzutach karnych 4:3 (w meczu był remis 28:28), Siódemkę Legnica 31:28 i Gwardię Koszalin 29:25, przegrali z Jurandem Ciechanów (33:41). Najlepszym strzelcem Stali jest rozgrywający Igor Drzazgowski. Z 32 trafieniami szczypiornista zajmuje 4. miejsce w klasyfikacji snajperów. Gorzowianie zgromadzili 11 punktów i zajmują trzecią pozycję.

Dotychczas zamościanie rozegrali ze Stalą osiem spotkań. Padwa i gorzowianie odnieśli po cztery zwycięstwa. W poprzednim sezonie dwukrotnie górą była Stal, która wygrała 37:26 oraz 5:3 po rzutach karnych (w meczu remis 28:28).

Gospodarze chcą wrócić do wygrywania po przegranej w Ciechanowie. Sobotnie spotkanie rozpocznie się o godzinie 19.

– W Ciechanowie zdobyliśmy 30 bramek, ale to była nasza najgorsza gra. Tak słabej obrony w wykonaniu drużyny nie widziałem od sierpnia. Myślałem, że wszystko jest w porządku, że idziemy małymi krokami do przodu, ale ten mecz pokazał, że zrobiliśmy krok wstecz. Dlatego powiem jeszcze raz – chcę zostawić ten zespół w Ciechanowie. Mało tego już to zrobiłem. Na treningu było widać, że wrócili chłopcy, których miałem od września. Wierzę, że w meczu ze Stalą zespół pokaże, na co go stać – zapowiada zamojski szkoleniowiec.

ORLEN SUPERLIGA MĘŻCZYZN
6. KOLEJKA

Wyniki:

Chrobry Głogów - Orlen Wisła Płock 25:33
Ostrovia Ostrów Wlkp. - Zagłębie Lubin 30:22
Industria Kielce - MMTS Kwidzyn 38:23
Netland MKS Kalisz - Wybrzeże Gdańsk 34:41
Azoty Puławy - Piotrkowianin 30:29
Stal Mielec - Gwardia Opole
Zepter Legionowo - pauza

Tabela:

1. Płock 6 18 230-144
2. Kielce 5 15 189-127
3. Wybrzeże 6 14 205-197
4. Ostrovia 6 10 176-172
5. Stal Mielec 5 9 133-134
6. Chrobry Głogów 6 9 160-168
7. MKS Kalisz 6 9 176-187
8. MMTS Kwidzyn 6 8 168-189
9. Azoty Puławy 5 5 143-161
10. Legionowo 5 4 131-134
11. Piotrkowianin 6 4 165-198
12. Gwardia Opole 5 3 135-166
13. Zagłębie Lubin 5 0 140-174

