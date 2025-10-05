Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Radość w Zamościu, Padwa ograła lidera z Poznania

(fot. Padwa Zamość/facebook)

Koniec zwycięskiej serii ekipy z Poznania. Grunwald w sobotę musiał uznać wyższość Padwy Zamość, chociaż do przerwy prowadził jedną bramką

Goście całkiem nieźle rozpoczęli zawody, bo rzucili dwie pierwsze bramki. Szybko jednak role się odwróciły. Niedługo później, to Miłosz Bączek i jego koledzy prowadzili 6:4. Kolejne fragmenty zawodów były wyrównane. Minimalnie lepsi po 30 minutach okazali się szczypiorniści z Poznania, którzy w końcówce, mimo osłabienia zdołali ustalić wynik do przerwy na 11:10.

Druga odsłona, to już zupełnie inna historia. Padwa świetnie spisywała się w defensywie i była skuteczna w ataku. A to najprostsza recepta na odwrócenie wyniku. Bączek rzucił na 15:13, a za chwilę dwa razy bramkarza rywali pokonał Kacper Adamczuk. Przy wyniku 17:13 szkoleniowiec gości Michał Tórz poprosił o czas. Męska rozmowa na niewiele się jednak zdała, bo dystans między zespołami cały czas się powiększał.

Po przechwycie i świetnej kontrze na 20:14 trafił Mateusz Morawski. W końcówce miejscowi pilnowali już wyniku i ostatecznie zafundowali liderowi tabeli pierwszą porażkę w sezonie – 27:23.

Gorzej powiodło się drugiej z naszych ekip. AZS AWF Biała Podlaska do przerwy prowadził w Szczecinie z niepokonaną Sandra SPA Pogonią 15:11. W drugiej połowie gospodarze odpłacili jednak akademikom i ostatecznie wygrali 33:31. Dzięki temu „Portowcy” jako jedyni zachowali miano niepokonanych po czterech kolejkach.

KPR Padwa Zamość – EneaWKS Grunwald Poznań 27:23 (10:11)

Padwa: Gawryś, Dragan – Bączek 5, Szymański 4, Adamczuk 3, Bielko 2, Golański 2, Kawka 2, Morawski 2, Skiba 2, Szeląg 2, Fugiel 1, Małecki 1, Wleklak 1, Czerwonka, Florkiewicz.

Sandra SPA Pogoń Szczecin – AZS AWF Biała Podlaska 33:31 (11:15)

AZS AWF: Adamiuk, Kwiatkowski, Solnica – Lewalski 6, Petlak 5, Andrzejewski 4, Tarasiuk 3, Szendzielorz 3, Burzyński 2, Rutkowski 2, Wierzbicki 2, Błaszczak 1, Chepyha 1, Książka 1, Lewandowski 1.

AZS AWF Biała Podlaska przegrał w derbach z KPR Padwą Zamość 27:30

I Liga Centralna Piłkarzy Ręcznych: w derbach KPR Padwa lepsza od AZS AWF Biała Podlaska

Po wygranej w meczu derbowym piłkarze Padwy staną przed kolejnym wyzwaniem - walką z liderem Grunwaldem Poznań

Padwa Zamość kontra lider tabeli z Poznania

Peugeot na dachu

Chciał ominąć jelenia. Dachował w Orłowie Drewnianym

 34-latek miał ogromne szczęście. Podczas próby ominięcia jelenia zjechał z drogi, uderzył w betonowy przepust i dachował. Z rozbitego peugeota wyszedł o własnych siłach — nie odniósł żadnych obrażeń.
Przypadkowy karny i pierwszy gol. Raków Częstochowa - Motor Lublin (relacja na żywo)

Przypadkowy karny i pierwszy gol. Raków Częstochowa - Motor Lublin (relacja na żywo)

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Raków Częstochowa - Motor Lublin. Początek spotkania dzisiaj o godz. 14.45.
Zdjęcie ilustracyjne

Dynie i grzyby. Przysmaki z lasu i ogrodu

To dobre połączenie. Dynie są, grzyby są — czas sprawdzić, jak smakuje zupa dyniowa solo i z kurkami smażonymi na cebulce. Albo leczo z dynią i grzybami. Z czym jeszcze można łączyć grzyby? Oto nasze podpowiedzi.
W okresie jesienno-zimowym patrole policji i straży miejskiej sprawdzają pustostany, czy nie znajdują się w nich osoby bezdomne potrzebujące pomocy.

Nie bądź obojętny zimą. Jak pomóc osobom bezdomnym w Lublinie i regionie?

Z dnia na dzień robi się coraz chłodniej. W okresie jesienno-zimowym nie powinniśmy pozostawać obojętni na los osób bezdomnych, dla których niskie temperatury mogą okazać się śmiertelnie niebezpieczne.

Motocyklista fatalnie zakończył leśny rajd

Wypadek 40-latka na motocyklu crossowym

Do wypadku doszło w sobotnie popołudnie w Sobieszynie (powiat rycki). 40-letni mężczyzna, jadąc motocyklem typu cross, uderzył w drzewo.
Służba w policji jest coraz bardziej popularna

Renesans lubelskiej policji

W lubelskim garnizonie policji służy 5100 funkcjonariuszy – 4109 policjantów i 991 policjantek. Wyróżniają się oni na tle reszty Polski pod względem liczebności i skuteczności. I to pozytywnie.
W piątek 50 urodziny, w sobotę kolejna wygrana. Edach Budowlani Lublin lepsi od Lechii

W piątek 50 urodziny, w sobotę kolejna wygrana. Edach Budowlani Lublin lepsi od Lechii

To były wyjątkowe dni dla Edach Budowlanych. Klub z Lublina w piątek, podczas uroczystej gali świętował 50 urodziny. Dzień później drużyna Andrzeja Kozaka zrobiła swoje i zanotowała kolejne zwycięstwo. Tym razem ograła Drew Pal 2 Lechię Gdańsk 27:7.
Sejmowa komisja rolnictwa w połowie września obradowała o stadninach

Kontrola NIK i spór o Dni Konia Arabskiego

W państwowych stadninach koni arabskich pojawią się inspektorzy Najwyższej Izby Kontroli. Taką informację przekazał podczas sejmowej komisji rolnictwa Jacek Czerniak, wiceminister rolnictwa. Wrześniowe posiedzenie zwołano na wniosek posłów PiS.
Po porażce z Głogowie Kamil Orlik i jego koledzy spróbują powalczyć z Miedzią Legnica

Górnik Łęczna gra dziś z Miedzią Legnica. Czy dojdzie do efektu "nowej miotły" i przełamania?

Po bolesnej porażce w Głogowie w Górniku Łęczna doszło do od dawna przewidywanych ruchów – posadę trenera stracił Maciej Stolarczyk. W najbliższym meczu ligowym, który odbędzie się w niedzielę w Łęcznej z Miedzią Legnica (godz. 17.30) drużynę poprowadzi doskonale znany w zielono-czarnym środowisku Daniel Rusek. Czy te decyzje sprawią, że łęcznianie wygrają po raz pierwszy w tym sezonie?
Wojewoda Krzysztof Komorski
Rozmowa

Wojewoda Komorski: Zbudujemy więcej schronów dla ludzi

- Od początku kadencji muszę mierzyć się z sytuacjami nadzwyczajnymi. Z rakietami, dronami, wyjącymi syrenami alarmowymi. Jestem gotowy na każdy scenariusz – mówi nam Krzysztof Komorski, wojewoda lubelski.
Chełmianka w Kielcach poniosła drugą porażkę w tym sezonie

Stal Kraśnik uratowała remis w ostatnich sekundach, druga porażka Chełmianki

To nie była udana sobota dla naszych trzecioligowców. Przegrała Avia, przegrała Chełmianka, Stal Kraśnik dopiero w samej końcówce uratowała punkt. Jedynie Świdniczanka wywalczyła pełną pulę.
Świdniczanka wygrała już trzy mecze z rzędu

Świdniczanka wygrała trzeci raz z rzędu

Po ośmiu meczach mieli na koncie tylko trzy punkty i zajmowali miejsce w strefie spadkowej. Trzy spotkania dalej sytuacja wygląda już zupełnie inaczej. Świdniczanka pokonała po kolei: Avię, Wisłę II, a w sobotę Spartę Kazimierza Wielka 3:2. Dzięki temu dźwignęła się na trzynastą lokatę
Bartosz Zmarzlik i Patryk Dudek wywalczyli w sobotę srebrny medal w Speedway of Nations

Bartosz Zmarzlik i Patryk Dudek ze srebrnymi medalami w Speedway of Nations

W sobotę w Toruniu odbyły się zawody Speedway of Nations. Polacy w składzie Bartosz Zmarzlik i Patryk Dudek dotarli do wielkiego finału, ale w nim musieli uznać wyższość Australijczyków
„Ranczo” – serial, który pokochała cała Polska. Sprawdź, ile o nim pamiętasz!
QUIZ

„Ranczo” – serial, który pokochała cała Polska. Sprawdź, ile o nim pamiętasz!

Myślisz, że znasz Wilkowyje lepiej niż ksiądz i wójt razem wzięci? Udowodnij to! Nasz quiz o „Ranczu” sprawdzi, jak dobrze pamiętasz ten kultowy serial i jego barwnych bohaterów.
ORLEN SUPERLIGA MĘŻCZYZN
5. KOLEJKA

Wyniki:

Netland MKS Kalisz - Chrobry Głogów 32:26
Wybrzeże Gdańsk - Stal Mielec 35:29
Industria Kielce - Piotrkowianin 35:27
MMTS Kwidzyn - Ostrovia Ostrów Wlkp. 31:26
Orlen Wisła Płock - Zagłębie Lubin 46:26
Gwardia Opole - Zepter Legionowo
Azoty Puławy - pauza

Tabela:

1. Płock 4 12 160-97
2. Kielce 4 12 151-104
3. Wybrzeże 5 11 164-163
4. Stal Mielec 5 9 133-134
5. MKS Kalisz 5 9 142-146
6. MMTS Kwidzyn 4 8 116-121
7. Ostrovia 4 7 124-113
8. Chrobry Głogów 4 6 105-106
9. Piotrkowianin 5 4 136-168
10. Gwardia Opole 4 3 107-133
11. Azoty Puławy 4 2 113-132
12. Legionowo 4 1 98-106
13. Zagłębie Lubin 4 0 118-144

