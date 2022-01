Polska – Niemcy 23:30. Słabo w obronie i ataku

W ostatnim spotkaniu w grupie D selekcjoner Patryk Rombel nie mógł skorzystać z doświadczonego Macieja Gębali, u którego wyszedł pozytywny wynik testu na Covid-19. Już w trakcie spotkania, z powodu kontuzji, wypadł dobrze radzący sobie w spotkaniu z Białorusią, Bartłomiej Bis. W defensywie na środku w tej sytuacji zagrali niedoświadczeni Ariel Pietrasik i Melwin Beckman.

Mecz od początku rozpoczął bramkarz Azotów Mateusz Zembrzycki. W 25 min zmienił go Mateusz Kornecki. Początek był remisowy: 2:2, 5:5. Niemcy, którzy też mieli swoje problemy kadrowe, a na mistrzostwa przyjechali w mocno odmłodzonym składzie, nie pozwolili Polakom na wiele. W ciągu kilku minut odskoczyli na 8:5 i do końca pierwszej połowy nie oddali prowadzenia. Biało-Czerwoni nie poddawali się i dążyli do zmniejszenia strat. Byli blisko remisu. W 21 min Arkadiusz Moryto trafił z rzutu karnego na 7:8. W końcówce tej części Niemcy powiększyli prowadzenie do trzech goli (15:12).

Po zmianie stron Polska szybko zbliżyła się na 14:15, ale rywale utrzymywali bezpieczną przewagę. W 40 min wygrywali 19:15. Przez prawie 10 minut polska ofensywa nie mogła znaleźć recepty na pokonanie niemieckiej bramki. Dopiero w 46 min Szymon Sićko zdobył gola na 16:21. Akcje Biało-Czerwonych były zbyt czytelne, nie było zagrożenia w rzutach z drugiej linii, mylili się też skrzydłowi. W końcówce Niemcy powiększyli wynik zwyciężając 30:23, meldując się w drugiej rundzie z dwoma punktami na koncie, za zwycięstwo z Polską. Przeciwko Niemcom wystąpił też rozgrywający Azotów Rafał Przybylski.

W drugiej rundzie podopieczni trenera Rombla zagrają w grupie II, kolejno: z Norwegią (20.01), Szwecją (21.01), Rosją (23.01) i Hiszpanią (25.01).

Polska – Niemcy 23:30 (12:15)

Polska: Zembrzycki, Kornecki – Krajewski 1, Sićko 6, Pietrasik 1, Beckman, Olejniczak 1, M. Pilitowski, Daszek 5, Przybylski, Moryto 7, Bis, Syprzak 2.

Niemcy: Bitter – Dahmke 1, Heymann, Koester 6, Drux, Weber 4, Steinert 9, M’Bengue, Zerbe 3, Golla 6, Wiencek 1.