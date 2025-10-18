Zapraszają na Jesienny Kiermasz Ogrodnictwa i Produktów Regionalnych

W ofercie wystawców znajdą się m.in. drzewa i krzewy owocowe oraz ozdobne, produkty regionalne od lokalnych wytwórców, cebule kwiatowe, a także porady ekspertów z LODR. Nie zabraknie muzyki, konkursów, warsztatów i atrakcji dla rodzin.

Uczestnicy kiermaszu będą mogli wziąć udział w bezpłatnych warsztatach tematycznych – bez zapisów. Nauczyć się będzie można choćby wicia wianków z suszonych kwiatów i traw, poznać tajemnice ziół, olejków i naturalnych kosmetyków, tworzyć herbaciane mieszanki, a także wziąć udział w zajęciach "jesień zatrzymana w szkle", które poprowadzą pracownicy ośrodka. W programie również konkursy dla dzieci i dorosłych. Wygrają je prawdziwi znawcy ogrodów, owoców i ziół. Przyda się także zręczność w obieraniu jabłek, łuskaniu orzechów czy toczeniu dyni.

Koła gospodyń będą rywalizować kulinarnie i artystycznie - na najlepszą jesienną zupę i pierogi oraz najładniejsze stoisko. Wybrana zostanie również najpiękniejsza roślina kiermaszu. Odwiedzającym plac rolniczego ośrodka czas umili muzyka. Na scenie zagra zespół PoNoszemu czerpiący z tradycji Lubelszczyzny oraz wokalistka Natalia Kosmowska z muzyczną niespodzianką specjalnie na występ w Końskowoli.

Sam kiermasz potrwa od godz. 8 do 16, a jego oficjalne otwarcie zaplanowano o godz. 11. Wstęp wolny.