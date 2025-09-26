Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Sport
I LIGA MĘŻCZYZN

PZL Leonardo Avia Świdnik celuje w pierwsze zwycięstwo w tym sezonie

Siatkarze Avii w weekend zagrają na terenie beniaminka z Grodziska Mazowieckiego
Siatkarze Avii w weekend zagrają na terenie beniaminka z Grodziska Mazowieckiego (fot. PZL Leonardo Avia Świdnik)

W trzeciej kolejce PZL Leonardo Avia Świdnik zagra na wyjeździe ze Spartą Grodzisk Mazowiecki. Sobotnie spotkanie rozpocznie się o godzinie 18

Będzie to starcie sąsiadów w tabeli. Świdniczanie w dwóch spotkaniach wywalczyli punkt po ostatniej przegranej 2:3 u siebie z Lechią Tomaszów Mazowiecki. Na inaugurację ulegli na wyjeździe MCKiS Jaworzno 1:3. Beniaminek z Grodziska najpierw przegrał przed własną publicznością z BBTS Bielsko-Biała 1:3. W drugiej kolejce uległ na wyjeździe BKS Bydgoszcz (0:3). Takie wyniki dają Sparcie 12. lokatę i zerowe konto. Avia z jednym „oczkiem” plasuje się pozycję wyżej.

„Żółto-niebiescy” nie weszli jeszcze na swój poziom. - Mamy ośmiu nowych zawodników i każdy kolejny mecz będzie działał na naszą korzyść. W spotkaniu z Lechią prezentowaliśmy się już lepiej niż na inaugurację w Jaworznie. Ta drużyna, która dobrze zagrywała i trzymała przyjęcie, wygrywała seta. My byliśmy lepsi w drugiej i czwartej odsłonie. Niestety, po raz kolejny podaliśmy rękę rywalowi, który to wykorzystał i wygrał. Nadal jednak potrzebujemy zgrania. Przez pierwszą rundę z pewnością dużo będziemy „cierpieć” w lidze. Będą pojawić się błędy, które musimy skutecznie eliminować - tłumaczy szkoleniowiec PZL Leonardo Avia Świdnik Jakub Guz.

Świdniczanie w tygodniu szlifowali formę. We własnej hali rozegrali mecz kontrolny z mistrzem Polski Bogdanką LUK Lublin. Trenerzy Jakub Guz oraz Stephane Antiga umówili się na pięć setów. Wygrali, czego można było się spodziewać, mistrzowie kraju 5:0. - W ostatnim sparingu realizowaliśmy nasze założenia. Nasza forma zwyżkuje - mówi opiekun świdniczan.

Faworytem w sobotnim starciu wydają się być siatkarze Avii. Szkoleniowiec „żółto-niebieskich” przestrzega jednak przed zbytnim optymizmem. - Sparta jest beniaminkiem tylko z nazwy. W swoich szeregach ma zawodników z ligową przeszłością i to naprawdę solidny zespół. W sobotę obie drużyny będą chciały wygrać. Jedziemy po zwycięstwo, którego bardzo potrzebujemy. W sparingu z Bogdanką LUK Lublin zawodnicy pokazali, że potrafią zagrozić wyżej notowanemu zespołowi. Znacznie lepiej wyglądała nasza zagrywka. Do Grodziska jedziemy w komplecie - mówi szkoleniowiec Avii.

I LIGA MĘŻCZYZN
2. KOLEJKA

Wyniki:

Czarni Radom - BBTS Bielsko-Biała 1:3
BKS Bydgoszcz  - Sparta Grodzisk Mazowiecki 3:0
Avia Świdnik - Lechia Tomaszów Mazowiecki 2:3
Astra Nowa Sól - MCKiS Jaworzno 0:3
Anioły Toruń - KPS Siedlce 0:3
SMS Spała - Mickiewicz Kluczbork 1:3
Stal Nysa - MKS Będzin 3:1
GKS Katowice - Necko Augustów 3:0

Tabela:

1. GKS Katowice 2 6 6:0
2. Jaworzno 2 6 6:1
3. Nysa 2 6 6:1
4. Kluczbork 2 6 6:2
5. Bielsko-Biała 2 6 6:2
6. Lechia 2 4 6:4
7. Bydgoszcz 2 4 5:3
8. Będzin 2 3 4:3
9. Siedlce 2 3 4:3
10. Astra 2 3 3:4
11. Avia 2 1 3:6
12. Sparta 2 0 1:6
13. Radom 2 0 1:6
14. Spała 2 0 1:6
15. Toruń 2 0 1:6
16. Augustów 2 0 0:6

