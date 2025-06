PZL Leonardo Avia Świdnik pozyskała czterech siatkarzy

Po czterech latach do Świdnika wraca 31-letni przyjmujący. Rawiak ostatnio występował w MCKiS Jaworzno, z którym zajął wysokie czwarte miejsce w PLS 1. Lidze. Siatkarz był czołowym graczem swojego zespołu. W 2013 roku Rawiak w drużynie KS Metro Warszawa wywalczył brązowy medal mistrzostw Polski juniorów.

Grał w KPS Siedlce, AZS AGH Kraków, Ślepsku Malow Suwałki, PSG Stali Nysa, włoskim Argos Volley Sora, Lechii Tomaszów Mazowiecki, Legii Warszawa czy REA BAS Białystok. - Nie mogę się doczekać grania znowu po dobrej stronie boiska, z wami, dla was i przeciwko tym wszystkim, którzy chcą nam urwać punkty. Także z waszą pomocą zrobimy fajny team, który dostarczy nam i wam dużo pozytywnych emocji - mówił na klubowym profilu przyjmujący.

W żółto-niebieskich barwach kibice oglądać będą Krzysztofa Rykałę. Atakujący w minionym sezonie grał w KPS Siedlce, w którym, podobnie jak rok temu z BKS Visłą Proline Bydgoszcz, wywalczył brązowe medale PLS 1. Ligi. Z klubem z Siedlec zdobył 364 punkty, w ataku zaprezentował 47 procent skuteczności. Najwięcej punktów (23) zgromadził w meczu z Czarnymi Radom. Atakujący w minionym sezonie zagrał 34 asy serwisowe, 36 bloków i skończył 294 ataki. Siatkarz grał jeszcze w takich klubach, jak: Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa, AZS Częstochowa SSA, Sobieski Żagań i Chrobry Głogów.

- Cieszę się, że będę częścią tej drużyny i nie mogę się doczekać, aby wraz z chłopakami walczyć o jak najlepsze wyniki - powiedział nowy atakujący.

Na przyjęciu występował będzie Wiktor Borkowski (19 lat). Karierę rozpoczynał w Pierrot Czarni Radom, skąd przeniósł się do NLO SMS PZPS Spała. Tam spędził dwa lata. Został wypożyczony do Metra Warszawa. Z tym zespołem dwukrotnie zgrał w finałach mistrzostw Polski juniorów. W barwach warszawskiego zespołu regularnie występował na boiskach II ligi. Selekcjoner reprezentacji Polski U 21 powołał przyjmującego do kadry. - Będzie to mój pierwszy sezon w seniorskiej siatkówce. Jestem gotowy i zmotywowany do pracy. Mam nadzieję, że wspólnie osiągniemy wiele sukcesów - powiedział nowy przyjmujący.

Na pozycji libero zagra 22-letni Dawid Hajbowicz ze Sparty Grodzisk Mazowiecki. Zawodnik występował w Metrze Warszawa, z którym zdobył srebrny medal mistrzostw Polski juniorów. Dwa ostatnie sezony spędził w UKS Sparcie Grodzisk Mazowiecki, z którą wiosną wywalczył awans do PLS 1. Ligi.

Nie zmienił się skład sztabu szkoleniowego „żółto-niebieskich”. Za wyniki zespołu odpowiedzialny będzie trener Jakub Guz. Jego asystentem i statystykiem będzie Cezary Kostniak. Funkcję asystenta i trenera przygotowania motorycznego pełnił będzie Maciej Włodarczyk. Fizjoterapeutą będzie Bartłomiej Jurak.

Nowymi zawodnikami PZL Leonardo Avia Świdnik zostali także: rozgrywający Jaromir Orlicz, środkowy Igor Oziabło oraz przyjmujący Dawid Sokołowski. Z kadry ostatniego sezonu w Świdniku nadal będą grali: kapitan libero Tomasz Kuś, przyjmujący Marcin Ociepski, atakujący Tomasz Kryński, rozgrywający Krzysztof Pigłowski, środkowi Konrad Machowicz i Hubert Piwowarczyk.

Po zakończeniu sezonu 2024/2025 klub z lotniczego miasta opuścili: libero Mikołaj Kałkowski, przyjmujący Mateusz Łysikowski, Michał Krawczyk i Maciej Ptaszyński, środkowi Mariusz Połyński i Rafał Obermeler, atakujący Aleksander Czerwiński oraz rozgrywający Marcel Kapuściński.