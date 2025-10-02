PZL Leonardo Avia Świdnik zmierzy się z BBTS Bielsko-Biała

Spotkanie w hali Szkoły Podstawowej nr 7 w Świdniku rozpocznie się o godzinie 20:30, transmisja w stacji Polsat Sport 3. Zapowiada się na ciekawe widowisko.

Gospodarze w weekend, po serii dwóch porażek, odnieśli pierwsze ligowe zwycięstwo. Na wyjeździe pokonali beniaminka Spartę Grodzisk Mazowiecki 3:1.

Goście mają na koncie trzy zwycięstwa, co daje im wysoką trzecią pozycję w tabeli. Avia jest 10.

- Przed rokiem, podczas meczu z BBTS-em wspólnie stworzyliśmy na hali niesamowitą atmosferę, która poniosła żółto-niebieskich. Powtórzmy to w czwartek, zostańmy siódmym zawodnikiem. Nie oszczędzajmy gardeł, zapowiadają się fantastyczne siatkarskie emocje - czytamy w mediach społecznościowych świdnickiego klubu.

Goście za wszelką cenę będą chcieli podtrzymać serię zwycięstw. Chęć na wygraną mają także „żółto-niebiescy”.