I LIGA MĘŻCZYZN

PZL Leonardo Avia Świdnik zmierzy się z BBTS Bielsko-Biała

PZL Leonardo Avia powalczy o zwycięstwo z niepokonanym BBTS Bielsko-Biała
PZL Leonardo Avia powalczy o zwycięstwo z niepokonanym BBTS Bielsko-Biała (fot. PZL Leonardo Avia Świdnik)

Już w czwartek o godz. 20.30 PZL Leonardo Avia Świdnik rozegra mecz 4. kolejki z BBTS Bielsko-Biała

Spotkanie w hali Szkoły Podstawowej nr 7 w Świdniku rozpocznie się o godzinie 20:30, transmisja w stacji Polsat Sport 3. Zapowiada się na ciekawe widowisko.

Gospodarze w weekend, po serii dwóch porażek, odnieśli pierwsze ligowe zwycięstwo. Na wyjeździe pokonali beniaminka Spartę Grodzisk Mazowiecki 3:1.

Goście mają na koncie trzy zwycięstwa, co daje im wysoką trzecią pozycję w tabeli. Avia jest 10.

- Przed rokiem, podczas meczu z BBTS-em wspólnie stworzyliśmy na hali niesamowitą atmosferę, która poniosła żółto-niebieskich. Powtórzmy to w czwartek, zostańmy siódmym zawodnikiem. Nie oszczędzajmy gardeł, zapowiadają się fantastyczne siatkarskie emocje - czytamy w mediach społecznościowych świdnickiego klubu.

Goście za wszelką cenę będą chcieli podtrzymać serię zwycięstw. Chęć na wygraną mają także „żółto-niebiescy”.

 

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
PZL LEONARDO Avia Świdnik pls 1. liga siatkarzy

Pałac Zamoyskich to okazały budynek. Mógłby wyglądać pięknie, ale od lat, niestety, niszczeje
galeria

Prezydent listy pisze, ministerstwo nie odpowiada. Chodzi o Pałac Zamoyskich

Pomysł nie jest nowy, a list wysłany do ministerstwa nie jest pierwszym. Ale na poprzednie żadna odpowiedź nie nadeszła, więc prezydent Zamościa postanowił przypomnieć się resortowi kultury i dziedzictwa narodowego z prośbą o przejęcie i zagospodarowanie Pałacu Zamoyskich.
Wprowadzenie nowego dyrektora

Poprzedni kapitan odszedł na emeryturę. Nowy dyrektor więzienia to też kapitan

Zakład karny w Białej Podlaskiej ma nowego dyrektora. Kapitan Dariusz Kielak odszedł na emeryturę, a jego miejsce zajął kapitan Adrian Małecki.
Wysokie wygrane faworytów i duża pucharowa niespodzianka w Bełżcu

Wysokie wygrane faworytów i duża pucharowa niespodzianka w Bełżcu

W środę rozgrywane były mecze ćwierćfinałowe Pucharu Polski w okręgu zamojskim. Do największych emocji i zarazem niespodzianki doszło w Bełżcu, gdzie tamtejszy Orkan pokonał wyżej notowany BKS Bodaczów po rzutach karnych
Mediateka mieszcząca się w Zamojskiej Akademii Kultury to jedna z filii Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego

Zmieni się dyrektor biblioteki czy zostanie obecny? Konkurs ogłoszony

Powinien być niekaranym za przestępstwo umyślne Polakiem z wyższym wykształceniem i co najmniej 5-letnim stażem pracy lub równie długim w prowadzeniu działalności gospodarczej. Takie m.in. wymagania postawiono kandydatom w konkursie na dyrektora Książnicy Zamojskiej. Są też inne.
PZL Leonardo Avia Świdnik zmierzy się z BBTS Bielsko-Biała

Pożar w miejscowości Sewerynówka w powiecie parczewskim.

Spłonął dom w gminie Siemień. Nie żyje 82-latek

Policjanci z Parczewa pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności tragicznego pożaru, do którego doszło wczoraj wieczorem w miejscowości Sewerynówka. Spłonął dom jednorodzinny. Strażacy odnaleźli w środku ciało 82-letniego właściciela budynku.
Agnieszka Jaczyńska
7 października 2025, 12:00

O Dzieciach Zamojszczyzny w Książnicy Zamojskiej. Spotkanie z Agnieszką Jaczyńską

Agnieszka Jaczyńska będzie gościem Książnicy Zamojskiej podczas kolejnego wydarzenia organizowanego w ramach projektu „Cyfrowe Archiwum Dzieci Zamojszczyzny”.
Dotychczasowe mecze Dynama Kijów na Arenie Lublin nie cieszyły się zbyt dużym zainteresowaniem lubelskich kibiców

Dynamo Kijów zagra dzisiaj w Lublinie z angielskim Crystal Palace

Startują rozgrywki Ligi Konferencji z udziałem aż czterech polskich drużyn. Dodatkowo, swoje mecze w roli gospodarza Dynamo Kijów będzie rozgrywać w Lublinie. A już w czwartek spotkanie z angielskim Crystal Palace
Lubelscy policjanci

Imponujące wyniki lubelskiej policji. Jest lepsza od reszty kraju

W lubelskim garnizonie policji służy 5100 funkcjonariuszy. To 4109 policjantów i 991 policjantek. Wyróżniają się oni na tle reszty Polski pod względem liczebności i skuteczności. I to pozytywnie.
W centrum Chełma po niedoszłej inwestycji pozostała jedna wielka dziura

Zamiast biurowca – dziura w ziemi. Burza po decyzji rządu o zamknięciu inwestycji Fabryka

Miał być nowoczesny biurowiec, nowe miejsca pracy i symbol gospodarczej nadziei dla jednego z najbiedniejszych miast w Polsce. Zamiast tego, w centrum Chełma od wielu miesięcy zieje ogromny wykop zasłonięty parkanem. Decyzja rządu o zamknięciu inwestycji Fabryka wywołała w mieście falę frustracji i polityczną burzę. Prezydent Jakub Banaszek mówi wprost o „doktrynie Ch** z tą Polską Wschodnią”.

Niewykluczone, że Jacques Ndiaye w tym roku nie pojawi się już na boisku

Motor Lublin stracił skrzydłowego na około dwa miesiące

Jacques Ndiaye jednak wypada z gry na dłużej. Skrzydłowy Motoru podczas poniedziałkowego meczu z Radomiakiem doznał urazu stawu skokowego. Klub z Lublina poinformował, że Senegalczyka czeka około ośmiu tygodni przerwy.
Akademicy z Białej Podlaskiej wygrali po raz pierwszy w obecnym sezonie - pokonali Gwardię Koszalin

AZS AWF Biała Podlaska ograł KSPR Gwardię Koszalin

W zaległym spotkaniu pierwszej kolejki AZS AWF Biała Podlaska pokonał KSPR Gwardię Koszalin. W sobotę bialczanie wystąpią na boisku Pogoni Szczecin
Piłkarki Galiczanki i Zagłębia przed rozpoczęciem zawodów w Biłgoraju

Galiczanka Lwów przegrała w Biłgoraju z Zagłębiem Lubin

W środę do ciekawej konfrontacji doszło w Biłgoraju, gdzie w roli gospodarza występuje Galiczanka Lwów. Ukraińska drużyna rywalizowała z mistrzem Polski, KGHM MKS Zagłębie Lubin.

Ukraina: rosyjski ostrzał pozbawił prądu elektrownię jądrową w Czarnobylu

Ukraina: rosyjski ostrzał pozbawił prądu elektrownię jądrową w Czarnobylu

Rosyjski ostrzał linii energetycznych pozbawił prądu elektrownię jądrową w Czarnobylu na północy Ukrainy, odcinając od zasilania sarkofag, który chroni zniszczony przed laty w wyniku katastrofy czwarty reaktor tej siłowni – informuje ministerstwo energetyki w Kijowie.
Pożar w Sewerynówce. Jedna osoba nie żyje

Pożar w Sewerynówce. Jedna osoba nie żyje

Jedna osoba nie żyje, jedna trafiła do szpitala – to tragiczny bilans pożaru domu w miejscowości Sewerynówka w powiecie parczewskim.

I LIGA MĘŻCZYZN
3. KOLEJKA

Wyniki:

Necko Augustów - Czarni Radom 3:0
MKS Będzin - GKS Katowice 1:3
Stal Nysa - Mickiewicz Kluczbork 3:2
SMS Spała - KPS Siedlce 1:3
Lechia Tomaszów Mazowiecki - Astra Nowa Sól 1:3
Sparta Grodzisk Mazowiecki - Avia Świdnik 1:3
BKS Bydgoszcz  - BBTS Bielsko-Biała 2:3
MCKiS Jaworzno - Anioły Toruń przełożony

Tabela:

1. GKS Katowice 3 9 9:1
2. Nysa 3 8 9:3
3. Bielsko-Biała 3 8 9:4
4. Kluczbork 3 7 8:5
5. Jaworzno 2 6 6:1
6. Siedlce 3 6 7:4
7. Astra 3 6 6:5
8. Bydgoszcz 3 5 7:6
9. Lechia 3 4 7:7
10. Avia 3 4 6:7
11. Będzin 3 3 5:6
12. Augustów 3 3 3:6
13. Sparta 3 0 2:9
14. Spała 3 0 2:9
15. Toruń 2 0 1:6
16. Radom 3 0 1:9

Jakub Kępa: Nic nie musimy

Jakub Kępa: Nic nie musimy

To może być wielki mistrz
To może być wielki mistrz

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
