Podczas ćwiczeń do lotniczych pokazów Air Show w Radomiu rozbił się polski samolot F16. Nie żyje legendarny pilot - Maciej „Slab" Krakowian

W piątek i sobotę rozegrany zostanie XXI Memoriał Tragicznie Zmarłych Siatkarzy Avii Świdnik

Siatkarze Avii Zdzisław Pyc i Henryk Siennicki zginęli w 1976 roku
Siatkarze Avii Zdzisław Pyc i Henryk Siennicki zginęli w 1976 roku (fot. PZL Leonardo Avia Świdnik)

W XXI Memoriale Tragicznie Zmarłych Siatkarzy Avii Świdnik tym razem zagrają: KPS Siedlce, Camper Wyszków i Necko Augustów. Zawody będą rozgrywane w piątek i sobotę.

Siedlczanie i drużyna z Augustowa, podobnie jak świdniczanie, występują na poziomie PLS 1. Ligi. Necko to beniaminek tego szczebla rozgrywkowego. Z kolei KS Camper Wyszków to II-ligowiec, z którym na etapie play-off rywalizował zespół Necko.

W pierwszym meczu memoriału, o godzinie 17, KPS Siedlce zagra z Camperem Wyszków. Około 40 minut po jego zakończeniu świdniczanie zmierzą się z drużyną Necko. Na sobotę zaplanowano mecz o 3. miejsce (godzina 12) oraz finał (14). Zawody zostaną rozegrane w hali Szkoły Podstawowej nr 7 w Świdniku.

W tym roku memoriał zostanie rozegrany już po raz 21. Zanim zaczął funkcjonować pod obecną nazwą – Memoriał Tragicznie Zmarłych Siatkarzy Avii - rozgrywany był jako Memoriał Zdzisława Pyca i Henryka Siennickiego. Oba wiążą się ze smutnymi kartami historii klubu ze Świdnika.

7 listopada 1976 roku, w drodze powrotnej z meczu z Płomieniem Milowice, doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Samochód prowadzony przez mistrza olimpijskiego z Montrealu, siatkarza Avii Lecha Łasko, na Górkach Czechowskich, zderzył się z pojazdem MPK linii 20. Auto dachowało. Śmierć ponieśli Zdzisław Pyc i Henryk Siennicki, Łasko, inny siatkarz Tadeusz Skaliński oraz zabrana na okazję w Puławach kobieta, przeżyli. Pyc miał 27 lat, Siennicki był o trzy lata młodszy.

Po raz drugi do tragicznego w skutkach wypadku doszło 17 października 2004 roku. Siatkarze Avii wracali dwoma busami z wyjazdowego meczu ligowego z Orłem Międzyrzecz. O godzinie 4.15 nad ranem pierwszy z pojazdów, prowadzony przez doświadczonego kierowcę Stefana Sznajdera, zderzył się czołowo z tirem na litewskich numerach rejestracyjnych. Kierowca chciał ominąć leżącą na jezdni gałąź. Do wypadku doszło w Bogucinie, 18 km od Lublina. Zginęli trzej siatkarze: Wojciech Trawczyński, Jakub Zagaja i Łukasz Jałoza. Byli w wielu 19-25 lat. Nie przeżył też kierowca busa. W gronie trzech zawodników, którzy zostali poszkodowani był środkowy bloku Łukasz Maziak.

Trzy lata później, na drodze z Mełgwi do Świdnika, w sierpniu, śmierć zabrała również Maziaka. Prowadzony przez jego kolegę samochód uderzył w drzewo.

Świdnicki klub pamięta o wszystkich swoich zawodnikach, którzy zginęli. Od 1977 roku organizowano turniej pod nazwą: Memoriał Pyca i Siennickiego. Po kolejnych tragicznych wydarzeniach zmieniono jego nazwę na Memoriał Tragicznie Zmarłych Siatkarzy Avii.

W ubiegłym roku, w XX Memoriale Tragicznie Zmarłych Siatkarzy Avii, triumfowali gospodarze. W finale pokonali ChKS Chełm 3:1. Na trzeciej pozycji uplasowali się Czarni Radom. MVP memoriału wybrany został atakujący gospodarzy Tomasz Kryński.

Przed rozpoczęciem czwartkowej rywalizacji wszystko wskazywało, że Liga Europy na lubelską Arenę zawita tylko raz. Przypomnijmy, że Dynamo Kijów w naszym regionie do tej pory walczyło o Ligę Mistrzów. Po przejściu maltańskiego Hamrun Spartans, w kolejnej rundzie odpadło z cypryjskim Pafos FC. Relegacja do Ligi Europy była bardzo bolesna, bo rywalem było Maccabi Tel Awiw. Pierwszy mecz, rozegrany na neutralnym boisku w serbskiej Baćkiej Topoli, przebiegał pod kompletną kontrolą ekipy z Izrarela i zakończył się jej zwycięstwem 3:1.
Siatkarze Avii Zdzisław Pyc i Henryk Siennicki zginęli w 1976 roku

W piątek i sobotę rozegrany zostanie XXI Memoriał Tragicznie Zmarłych Siatkarzy Avii Świdnik

W XXI Memoriale Tragicznie Zmarłych Siatkarzy Avii Świdnik tym razem zagrają: KPS Siedlce, Camper Wyszków i Necko Augustów. Zawody będą rozgrywane w piątek i sobotę.
I LIGA MĘŻCZYZN
30. KOLEJKA

Wyniki:

ChKS Chełm - Mickiewicz Kluczbork 3:0
Mickiewicz Kluczbork - ChKS Chełm 0:3
ChKS Chełm - Mickiewicz Kluczbork 3:1

Tabela:

1. Chełm 28 74 78:22
2. Lechia Tomaszów Maz. 28 54 65:41
3. Czarni Radom 28 52 64:44
4. Bielsko-Biała 28 52 63:45
5. Siedlce 28 49 60:46
6. Mickiewicz Kluczbork 28 48 56:48
7. Jaworzno 28 47 57:49
8. Visła Bydgoszcz 28 47 62:48
9. Avia 28 42 54:54
10. Astra Nowa Sól 28 41 52:56
11. Anioły Toruń 28 38 53:60
12. Białystok 28 35 47:62
13. Kraków 28 30 43:62
14. Spała 28 12 18:75
15. Olimpia Sulęcin 28 9 21:81

