XVIII Memoriał Tragicznie Zmarłych Siatkarzy Avii Świdnik: Gospodarze na czwartym miejscu, Projekt Warszawa najlepszy

Tegoroczny turniej zbiegł się z jubileuszem 70-lecia istnienia świdnickiego klubu. Z tej okazji wszyscy rywale byli z PlusLigi. Do Świdnika przyjechały: Projekt Warszawa, Cerrad Enea Czarni Radom i Trefl Gdańsk. To z gdańszczanami przyszło rywalizować żółto-niebieskim w półfinale. Zgodnie z przewidywaniami, przygotowujący się do rozgrywek Tauron 1. Ligi, świdniczanie musieli uznać wyższość przeciwnika. Trzeba podkreślić, że podopieczni trenera Witolda Chwastyniaka, podjęli rywalizację w poszczególnych setach przegrywając do 22, 18 i 21. W drugim półfinale Projekt pokonał Czarnych 3:1.

W spotkaniu o brąz Polski Cukier Avia zagrała z Czarnymi, prowadzonymi przez byłego selekcjonera kadry Polski kobiet Jacka Nawrockiego. Górą była ekipa z PlusLigi (3:0). W wielkim finale stołeczni rywalizowali z Treflem. Mecz był niezwykle zacięty i wyrównany, zakończył się wygraną zespołu z Warszawy 3:2.

– Chcieliśmy zapewnić na 70-lat istnienia klubu oprawę na wysokim poziomie. Była to frajda przede wszystkim dla kibiców, którzy mogli obejrzeć w akcji byłych reprezentantów Polski, czołowych zawodników PlusLigi. Rywalizacja z najlepszymi da drużynie dużo więcej, niż mecze kontrolne z potencjalnie słabszymi przeciwnikami – mówi Radosław Szczerba, wiceprezes ds. sportowych MKS Avia Świdnik.

Świdnicki memoriał upamiętnia tragiczne karty historii świdnickiego klubu. 7 listopada 1976 roku, na Górkach Sławinkowskich w Lublinie, w wypadku samochodowym zginęli siatkarze Avii: Zdzisław Pyc i Henryk Siennicki. Wracali z meczu ligowego z Płomieniem Milowice. Od następnego roku w Świdniku organizowany był Memoriał Zdzisława Pyca i Henryka Siennickiego. W takiej formie trwał do 2004 roku.

Wówczas zmienił nazwę ze względu na kolejne, tragiczne wydarzenia. 17 października 2004 roku, w Bogucinie pod Lublinem, śmierć w wypadku samochodowym poniosło trzech kolejnych siatkarzy Avii: Łukasz Jałoza, Wojciech Trawczyński i Jakub Zagaja. Zginął także kierowca busa Stefan Sznajder. Drużyna wracała z meczu I ligi z Orłem Międzyrzecz. Tragicznym busem jechał też Łukasz Maziak, który doznał złamania nogi. Śmierć zawitała po środkowego trzy lata później, kiedy zginął w wypadku samochodowym pod Mełgwią.

Wyniki XVIII Memoriału Tragicznie Zmarłych Siatkarzy Avii Świdnik:

Półfinały: Cerrad Enea Czarni Radom – Projekt Warszawa 1:3 (25:21, 19:25, 19:25, 24:26) * Polski Cukier Avia Świdnik – Trefl Gdańsk 0:3 (22:25, 18:25, 21:25). Mecz o 3 miejsce: Cerrad Enea Czarni Radom – Polski Cukier Avia Świdnik 3:0 (25:21, 25:20, 25:15). Finał: Projekt Warszawa – Trefl Gdańsk 3:2 (22:25, 23:25, 25:18, 25:22, 15:12). Końcowa klasyfikacja: 1. Projekt Warszawa, 2. Trefl Gdańsk, 3. Cerrad Enea Czarni Radom, 4. Polski Cukier Avia Świdnik.