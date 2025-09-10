Uczcili pamięć Krzysztofa Lemieszka

Dwudniowe zawody zgromadziły na starcie sześć zespołów. Oprócz gospodarzy, TRILUX Akademia Siatkarska Avii, wystąpiły MKS MDK Warszawa I, MKS MDK Warszawa II, Akademia Siatkówki LKPS Lublin, KPS Siedlce i MOS Wola Tramwaje Warszawskie. Zespoły rywalizowały w kategorii junior starszy.

Drużyny grały w dwóch grupach. W A znalazły się TRILUX Akademia Siatkarska Avii, KPS Siedlce i MKS MDK Warszawa II. Trzy pozostałe ekipy trafiły do grupy B.

Młodzi świdniczanie ostatecznie zajęli czwartą lokatę, po przegranej 1:2 z Akademią Siatkówki LKPS Lublin. Triumfatorem memoriału został MKS MDK Warszawa II po zwycięstwie nad MKS MDK Warszawa I 2:1.

Wyniki Memoriału Krzysztofa Lemieszka: TRILUX Akademia Siatkarska Avii - KPS Siedlce 2:1 * Akademia Siatkówki LKPS Lublin - MKS MDK Warszawa I 1:2 * KPS Siedlce - MKS MDK Warszawa II 0:3 * Akademia Siatkówki LKPS Lublin - MOS Wola Tramwaje Warszawskie 2:1 * TRILUX Akademia Siatkarska Avii - MKS MDK Warszawa II 1:2 * MOS Wola Tramwaje Warszawskie - MKS MDK Warszawa I 0:3 * KPS Siedlce - MOS Wola Tramwaje Warszawskie 2:1 * MKS MDK Warszawa II - Akademia Siatkówki LKPS Lublin 3:0 * MKS MDK Warszawa I -0 TRILUX Akademia Siatkarska Avii 3:0.

Mecz o 3. miejsce:

TRILUX Akademia Siatkarska Avii - Akademia Siatkówki LKPS Lublin 1:2

Finał:

MKS MDK Warszawa II - MKS MDK Warszawa I 2:1

Klasyfikacja końcowa Memoriału im. Krzysztofa Lemieszka: 1. MKS MDK Warszawa II, MVP: Bartosz Tomkiewicz; 2. MKS MDK Warszawa I, MVP: Mateusz Potrzebowski; 3. Akademia Siatkówki LKPS Lublin, MVP: Konrad Kurczuk; 4. TRILUX Akademia Siatkarska Avii, MVP: Jakub Konowałem: 5. KPS Siedlce, MVP: Borys Nowicki; 6. MOS Wola Tramwaje Warszawskie, MVP: Jakub Szala.

Krzysztof Lemieszek to najpierw zawodnik, a potem trener Avii Świdnik. Był siatkarskim autorytetem dla wielu. Z Avią przez dwa sezonu występował w najwyższej klasie rozgrywkowej, 12 lat spędził z żółto-niebieskimi na drugim poziomie oraz trzy sezony na trzecim.

Po zakończeniu kariery w 1994 roku został trenerem świdnickiego zespołu. Prowadził drużynę w sumie przez blisko 20 lat, 15 sezonów spędził z żółto-niebieskimi na zapleczu Plus Ligi.

Rozgrywki 2016/2017 były ostatnimi w życiu Krzysztofa Lemieszka. Drużynie zagrażał spadek do drugiej ligi, trener zdecydował się na powrót na trenerską ławkę. Zespół był bardzo młody, niedoświadczony. Decyzja nie przyszła łatwo, szkoleniowiec nie od razu się zdecydował. Nie mógł odmówić Avii. Powrót w takich okolicznościach był dla niego ciekawym wyzwaniem. Wychodził z założenia, że Avii się nie odmawia.

Krzysztof Lemieszek zmarł nagle, 29 marca 2017 roku, mając zaledwie 55 lat. Kilka godzin przed śmiercią poprowadził trening zespołu.

9 marca 2022 r. Rada Miasta Świdnika uhonorowała pośmiertnie trenera Lemieszka tytułem „Zasłużony dla Miasta Świdnika”.