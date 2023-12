Bogdanka LUK Lublin podejmuje u siebie lidera tabeli

To już dziewiąta seria spotkań, jak się okazuje najtrudniejsza dla lublinian. Do hali Globus zawita obrońca mistrzowskiej korony. Jastrzębianie, oprócz występów w PlusLidze, rywalizują także w Lidze Mistrzów. W fazie grupowej występują w grupie D, gdzie za rywali mają Jihostroj Czeskie Budziejowice, Guaguas Las Palmas oraz niemiecki SVG Luneburg. We wtorek pokonali na wyjeździe drużynę z Czech 3:0 (25:19, 29:27, 28:26), którą prowadzi doskonale znany w naszym regionie Andrzej Kowal. Było to spotkanie drugiej kolejki. Jastrzębski wystąpił w składzie: Toniutti, Fornal (17 punktów), Huber (16), Sclater (12), M. Sedlacek (7), M’Baye (4), Popiwczak (libero) oraz Patry, Skruders. Na inaugurację LM, w poprzednim tygodniu jastrzębianie pokonali u siebie drużynę z Hiszpanii 3:0 (30:28, 25:16, 26:24).

Jastrzębian prowadzi Argentyńczyk Marcelo Mendez. 59-letni szkoleniowiec rozpoczął pracę w klubie z Jastrzębia-Zdroju w sezonie 2022/2023. W grudniu 2021 roku objął Asseco Resovię Rzeszów. Wiosną tego roku poprowadził Jastrzębskiego do mistrzostwa Polski. W rozgrywkach PlusLigi drużyna z reprezentantami Polski, mistrzami Europy: Tomaszem Fornalem, Norbertem Huberem i Jakubem Popiwczakiem jest niepokonana. Wygrała osiem spotkań, pięć po 3:0 i trzy po 3:1. O sile obrońców trofeum przekonały się: PSG Stal Nysa, Exact Systems Hemarpol Częstochowa, Enea Czarni Radom, Barkom Każany Lwów i KGHM Cuprum Lubin, które przegrały w trzech setach. W czterech partiach jastrzębianie pokonali: Indykpol AZS Olsztyn, Asseco Resovię Rzeszów i GKS Katowice. Lider tabeli zgromadził komplet 24 punktów, o cztery więcej niż drugi w klasyfikacji Projekt Warszawa. W drużynie z Jastrzębia-Zdroju występują mistrzowie olimpijscy z Tokio 2021: rozgrywający Benjamin Toniutti i od tego sezonu atakujący Jean Patry. 27-letni siatkarz zastąpił na tej pozycji swojego rodaka Stephena Boyera. Od tego sezonu, po dwóch latach spędzonych w lubelskim zespole, szeregi Jastrzębskiego zasilił przyjmujący Mateusz Jóźwik.

Zdecydowanym faworytem są mistrzowie Polski. Siatkarze Bogdanki LUK Lublin udowodnili już nieraz, że potrafią sprawić niespodziankę. Pokazali to w meczu z niepokonanym ówczesnym liderem Treflem Gdańsk, którego ogrsali w hali Globus 3:2 czy w wyjazdowym spotkaniu z PGE GiEK Skrą Bełchatów. W hali przeciwnika wygrali 3:1. Gospodarze nie mają nic do stracenia. Inny wynik niż wygrana jastrzębian będzie dużego kalibru niespodzianką.