Bogdanka LUK Lublin zagra o AL-KO Superpuchar Polski. "Zdobyć pierwsze trofeum w sezonie"

Hala Spodek w Katowicach może pomieścić 11016 widzów. Wieczorny mecz lubelskiego mistrza Polski ze zdobywcą Tauron Pucharu Polski ściągnie na trybuny rzesze kibiców.

– Katowice stawiają na wielkie wydarzenia sportowe, a siatkówka jest dla nas perłą w koronie. Jestem pewien, że panie i panowie zapewnią nam wielkie emocje. Mamy świadomość, że wydarzenia sportowe niosą nie tylko emocje sportowe, ale przykład dla młodego pokolenia. Chcemy by Superpuchar przyciągał adeptów siatkówki – mówi Waldemar Bojarun, wiceprezydent Katowic.

Bogdanka LUK i JSW Jastrzębski Węgiel spotkały się już w tym sezonie. W drugi weekend października podczas czwartej edycji turnieju Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza. Marcin Komenda i spółka przegrywali już 0:2 w setach ale podnieśli się i ostatecznie zwyciężyli 3:2.

Z kolei w półfinale play-off PlusLigi, jeszcze w poprzednich rozgrywkach, zespoły walczyły o awans do wielkiego finału. Po trzech meczach górą byli lublinianie, którzy najpierw sensacyjnie ograli mistrza Polski na jego terenie 3:1. W drugim spotkaniu, w hali Globus, ulegli w takim samym stosunku setów. W decydującej rozgrywce, ponownie na terenie przeciwnika, zwyciężyli 3:2. Tym samym wygrali rywalizację 2:1. Co ciekawe, siatkarze JSW Jastrzębskiego Węgla po raz piąty z rzędu wystąpią w meczu o AL-KO Superpuchar Polski.

Nowy trener ekipy z Lublina dobrze wspomina halę w Katowicach. To właśnie tam reprezentacja Polski pod wodzą Antigi 11 lat temu wywalczyła tytuł mistrzów świata.