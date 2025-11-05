Nietypowa akcja. Ruszyli do wody ratować łosia

Do tej nietypowej interwencji doszło wczoraj (wtorek, 4 listopada) w Bójkach, miejscowości położonej w gminie Ostrów Lubelski.

Zgłoszenie napłynęło ok. godz. 11. Strażaków poinformowano, że w oczku wodnym utknął łoś. Zwierzak nie był w stanie samodzielnie wydostać się na brzeg zbiornika. Chodził po nim swobodnie, bo nie było głęboko, ale kidy chciał wyjść, nie radził sobie z dość stromymi brzegami.

Strażacy znaleźli na to sposób. Zniwelowali skarpę, przez co powstało łagodne, bezpieczne wyjście i niedługo po tym łoś już na własnych nogach znalazł się na lądzie, po czym poszedł dalej.

W akcji brały udział trzy jednostki: zawodowi strażacy z Lubartowa, a także druhowie OSP Jamy i Ostrów Lubelski.