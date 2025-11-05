Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Hulali po lesie bezszelestnie

Autor: Zdjęcie autora opr. - p.p.
(fot. 2 LBOT)

Na terenie Nadleśnictwa Puławy odbyło się szkolenie SERE poziomu „B”, podczas którego żołnierze z różnych jednostek w Polsce doskonalili umiejętności przetrwania w trudnych warunkach terenowych i atmosferycznych.

Jeżeli w ostatnich dniach ktoś zauważył w lasach Nadleśnictwa Puławy poruszających się bezszelestnie żołnierzy, nie było powodów do niepokoju – to część intensywnego szkolenia z przetrwania. Na blisko tygodniowy kurs SERE poziomu „B” stawili się terytorialsi z różnych brygad oraz żołnierze jednostek operacyjnych.

– Organizatorem przedsięwzięcia już po raz kolejny była 2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej. W części teoretycznej, w ramach wykładów i zajęć wstępnych, żołnierze poznali zasady odpowiedniego przygotowania do działań survivalowych, techniki unikania schwytania i funkcjonowania na terenie zagrożonym. Omówiono także wpływ izolacji na kondycję psychofizyczną oraz sposoby opracowania i realizacji planu ucieczki – wyjaśnia kpt. Marta Gaborek, oficer prasowy 2 LBOT.

Część praktyczna, prowadzona w terenie leśnym, obejmowała m.in. naukę skrytego poruszania się po nieznanym lub zajętym przez przeciwnika terenie, maskowanie, rozpalanie ognia różnymi metodami, sygnalizację, pozyskiwanie i przygotowywanie pożywienia oraz wody pitnej. Żołnierze ćwiczyli także podstawy medycyny przetrwania, improwizację i współdziałanie w zespole w sytuacjach stresowych.

Podczas zajęć praktycznych uczestnicy musieli m.in. rozbić obozowisko w sposób niezauważony, uzdatnić wodę do picia oraz rozpalić ogień bez użycia zapałek czy zapalniczki – dobierając odpowiedni rodzaj ogniska do sytuacji taktycznej.

– Wszystkie działania wymagały od uczestników samodzielności, odporności psychicznej i pomysłowości. Zwieńczeniem szkolenia był 24-godzinny sprawdzian wiedzy i umiejętności, obejmujący marsz z punktami kontrolnymi oraz realizację zadań terenowych, które symulowały rzeczywiste warunki działań w izolacji – dodaje kpt. Gaborek.

Szkolenie SERE (z ang. Survival, Evasion, Resistance, Extraction) uczy przetrwania w nieprzyjaznym środowisku, unikania schwytania przez przeciwnika, przeciwdziałania wykorzystaniu oraz zasad postępowania do momentu odzyskania przez własne siły. Kursy odbywają się na trzech poziomach: A, B i C, z czego poziom „B” koncentruje się na praktycznym wykorzystaniu wiedzy w terenie i przygotowuje żołnierzy do skutecznego działania w izolacji.

Źródło: 2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej

 

