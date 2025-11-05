Rekord w lubelskim szpitalu. W osiem dni przeszczepiono dziewięć nerek

– To heroiczny wysiłek potężnej grupy ludzi, którego efekt traktujemy jako prawdziwy sukces. W polskich ośrodkach rzadko zdarza się, by w tak krótkim czasie wykonano przeszczep tak dużej liczby nerek. Jest to rezultat pojawienia się w podobnym okresie wielu dawców. Na takie sytuacje zawsze jesteśmy przygotowani. Mobilizujemy wówczas zespół zaangażowany w pobranie i przeszczepianie narządów – chirurgów transplantacyjnych, nefrologów, anestezjologów, neurologów, pielęgniarki, pracowników laboratoriów odpowiedzianych za typowanie tkankowe. To wielka, doskonale współpracująca machina – mówi dr n. med. Mariusz Matuszek, lekarz kierujący Klinicznym Oddziałem Transplantologii USK Nr 4 w Lublinie.

Rekordowa seria transplantacji została przeprowadzona między 22 a 29 października.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 jest jedynym ośrodkiem w województwie lubelskim, w którym wykonuje się przeszczepy narządów. Z roku na rok liczba zabiegów rośnie. W 2022 roku specjaliści przeprowadzili 18 transplantacji nerek, w 2023 – 32, a w 2024 – już 36.

Historia przeszczepów w USK nr 4 sięga 1988 roku, kiedy po raz pierwszy pobrano nerki do transplantacji. Pierwszy samodzielny przeszczep wykonano sześć lat później – w 1994 roku. W 2006 roku przy szpitalu otwarto Poradnię Transplantacji Nerek, która umożliwia kompleksową opiekę nad pacjentami przed i po zabiegach.

Dziś lubelski ośrodek należy do najważniejszych centrów transplantacyjnych w kraju. Szpital wykonuje przeszczepy zarówno od dawców zmarłych, jak i od żywych, a dzięki zaangażowaniu zespołu i nowoczesnemu zapleczu diagnostyczno-zabiegowemu daje pacjentom z krańcową niewydolnością nerek szansę na powrót do normalnego życia.

Jak zapowiada kierownictwo szpitala, to dopiero początek – priorytetem pozostaje rozwój programu transplantacji i zwiększanie dostępności leczenia dla pacjentów z całego regionu.