Dzień Wschodzi: Błonia pod Zamkiem w Lublinie i korki na Węglarza

Nowe życie dla błoni pod Zamkiem

Błonia pod Zamkiem to teren o dużym znaczeniu historycznym i symbolicznym dla Lublina. Dziś w dużej mierze pozostaje niezagospodarowany, jednak wkrótce może stać się jednym z najatrakcyjniejszych punktów rekreacyjnych w centrum miasta.

– Chcemy podkreślić walory historyczne tego miejsca, ale też dać mieszkańcom przestrzeń, w której będą mogli aktywnie i bezpiecznie spędzać czas – mówi zastępca prezydenta Tomasz Fulara.

Projekt rewitalizacji zakłada m.in.:

budowę ścieżek pieszo-rowerowych,

nowe nasadzenia zieleni,

montaż nowoczesnego oświetlenia poprawiającego bezpieczeństwo,

utworzenie strefy rekreacyjnej i wypoczynkowej.

Całość ma zachować powiązanie wizualne i urbanistyczne z Zamkiem Lubelskim i Starym Miastem, tworząc spójną i atrakcyjną przestrzeń dla mieszkańców oraz turystów.

Przetarg na rewitalizację wzbudził duże zainteresowanie — złożono kilka ofert, z których trzy mieszczą się w budżecie miasta, szacowanym na 20–25 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2027 roku.

Problemy na skrzyżowaniu Węglarza

Drugim tematem rozmowy była sytuacja na skrzyżowaniu ulic Strzembosza, Węglarza, Kłopotowskiego i Walecznych, gdzie po zakończeniu inwestycji doszło do awarii sygnalizacji świetlnej.

– Awaria była spowodowana błędem podwykonawcy. Trwają prace naprawcze – poinformował prezydent Tomasz Fulara.

Sygnalizacja jest obecnie monitorowana przez całą dobę. Miasto współpracuje z policją, by zapewnić płynność ruchu. Kierowcy mogą spodziewać się poprawy sytuacji w najbliższych dniach.

Oglądaj nowy odcinek „Dzień Wschodzi”