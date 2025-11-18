Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

InPost ChKS Chełm pokonał Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa 3:1

W spotkaniu piątej kolejki InPost ChKS Chełm pokonał Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa 3:1
W spotkaniu piątej kolejki InPost ChKS Chełm pokonał Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa 3:1 (fot. InPost ChKS Chełm)

W spotkaniu piątej kolejki InPost ChKS Chełm pokonał Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa 3:1

Chełmianie nie mieli za wiele czasu na odpoczynek. Podopieczni trenera Krzysztofa Andrzejewskiego w niedzielę grali mecz z PGE GiEK Skrą Bełchatów, który przegrali 0:3. We wtorek podejmowali drużynę z Częstochowy. Rywale w tabeli wyprzedzali beniaminka o punkt. Stawką spotkania był awans w klasyfikacji.

W pierwszym i drugim secie górą byli gospodarze. Mariusz Marcyniak i spółka dyktowali warunki i zwyciężyli odpowiednio 25:19 i 25:21.

Niepowodzenie przytrafiło się w kolejnej odsłonie, choć dość długo to miejscowi przeważali. InPost ChKS prowadził 4:2, 6:5, 8:5, 9:7. W drugiej części seta inicjatywę przejęli częstochowianie. Rywale wygrywali 13:11, 18:15, 20:17, 21:18, 22:19, 24:20. Partię skutecznym atakiem zakończył Patrik Indra (25:20).

Ważny dla końcowego wyniku był czwarty set. Przez zdecydowaną większość partii w lepszych nastrojach byli goście, którzy prowadzili 3:1, 4:2, 6:4, 9:6, 15:12, 17:15, 19:17. Siatkarze beniaminka nie zamierzali się poddać bez walki. Niesieni dopingiem kibiców w wypełnionej po brzegi hali OSiR chełmianie dogrodzili do remisu 19:19 (Amirhossein Esfandiar).

Zespoły zaczęły psychologiczną wojnę. Na punkt przewagi wychodzili przyjezdni, gospodarze błyskawicznie odpowiadali. Tym samym pojawiał się remis: 20:20, 21:21, 22:22. Na 23:22 atak skończył Tomasz Piotrowski. W kolejnej akcji Remigiusz Kapica zapunktował na 24:22. Pierwszą piłę meczową goście obronili za sprawą zagrywki w siatkę Esfandiara. Seta i mecz zakończył atakiem po skosie Piotrowski. MVP wybrany został Remigiusz Kapica.

To druga wygrana w lidze beniaminka z Chełma. Wcześniej podopieczni trenera Krzysztofa Andrzejewskiego pokonali we własnej hali Cuprum Stilon Gorzów Wielkopolski (3:2).

InPost ChKS Chełm - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa 3:1 (25:19, 25:21, 20:25, 25:23)

InPost ChKS: Marycniak (4), Blankenau (2), Piotrowski (10), Kapica (16), Esfandiar (16), Swodczyk (5), Ostaszewski (libero) oraz Fasteland (9), Sonae (libero).

Politechnika: Lipiński (10), Popiela (7), Ebadipour (14), De Cecco (2), Indra (22), Nowak (8), Masłowski (libero) oraz Turski, Goss, Jeanlys (1), Kowalski.

MVP: Remigiusz Kapica (InPost ChKS).

 

W spotkaniu piątej kolejki InPost ChKS Chełm pokonał Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa 3:1

InPost ChKS Chełm pokonał Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa 3:1

W spotkaniu piątej kolejki InPost ChKS Chełm pokonał Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa 3:1
Męczarnie Polski na Malcie na zakończenie eliminacji do mistrzostw świata

Męczarnie Polski na Malcie na zakończenie eliminacji do mistrzostw świata

W piątek „zwycięski remis” z Holandią, a w poniedziałek ogromne męczarnie w wyjazdowym meczu z niżej notowaną Maltą. Kibice na stadionie w Ta' Qali zobaczyli aż pięć bramek, a reprezentacja Polski dość szczęśliwie wygrała 3:2
PlusLiga
6. KOLEJKA

Wyniki:

PGE Projekt Warszawa - Energa Trefl Gdańsk 3:0
BOGDANKA LUK Lublin - Asseco Resovia 2:3
Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Indykpol AZS Olsztyn 0:3
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Barkom Każany Lwów 3:2
Aluron CMC Warta Zawiercie - JSW JAstrzębski Węgiel 2:3
InPost ChKS Chełm - PGE Skra Bełchatów 0:3
Cuprum Stilion Gorzów - Ślepsk Malow Suwałki

Tabela:

1. Olsztyn 6 15 17:7
2. Zawiercie 7 15 17:9
3. Resovia 5 13 15:5
4. Skra 5 12 14:6
5. Projekt 6 12 12:6
6. Bogdanka LUK 6 10 14:11
7. Trefl 6 8 12:13
8. Jastrzębski Węgiel 5 7 9:10
9. ZAKSA 5 7 11:11
10. Lwów 5 7 11:11
11. Częstochowa 5 3 5:14
12. Chełm 5 2 3:14
13. Stilon 5 2 4:15
14. Ślepsk 5 1 3:15

