InPost ChKS Chełm pokonał Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa 3:1

Chełmianie nie mieli za wiele czasu na odpoczynek. Podopieczni trenera Krzysztofa Andrzejewskiego w niedzielę grali mecz z PGE GiEK Skrą Bełchatów, który przegrali 0:3. We wtorek podejmowali drużynę z Częstochowy. Rywale w tabeli wyprzedzali beniaminka o punkt. Stawką spotkania był awans w klasyfikacji.

W pierwszym i drugim secie górą byli gospodarze. Mariusz Marcyniak i spółka dyktowali warunki i zwyciężyli odpowiednio 25:19 i 25:21.

Niepowodzenie przytrafiło się w kolejnej odsłonie, choć dość długo to miejscowi przeważali. InPost ChKS prowadził 4:2, 6:5, 8:5, 9:7. W drugiej części seta inicjatywę przejęli częstochowianie. Rywale wygrywali 13:11, 18:15, 20:17, 21:18, 22:19, 24:20. Partię skutecznym atakiem zakończył Patrik Indra (25:20).

Ważny dla końcowego wyniku był czwarty set. Przez zdecydowaną większość partii w lepszych nastrojach byli goście, którzy prowadzili 3:1, 4:2, 6:4, 9:6, 15:12, 17:15, 19:17. Siatkarze beniaminka nie zamierzali się poddać bez walki. Niesieni dopingiem kibiców w wypełnionej po brzegi hali OSiR chełmianie dogrodzili do remisu 19:19 (Amirhossein Esfandiar).

Zespoły zaczęły psychologiczną wojnę. Na punkt przewagi wychodzili przyjezdni, gospodarze błyskawicznie odpowiadali. Tym samym pojawiał się remis: 20:20, 21:21, 22:22. Na 23:22 atak skończył Tomasz Piotrowski. W kolejnej akcji Remigiusz Kapica zapunktował na 24:22. Pierwszą piłę meczową goście obronili za sprawą zagrywki w siatkę Esfandiara. Seta i mecz zakończył atakiem po skosie Piotrowski. MVP wybrany został Remigiusz Kapica.

To druga wygrana w lidze beniaminka z Chełma. Wcześniej podopieczni trenera Krzysztofa Andrzejewskiego pokonali we własnej hali Cuprum Stilon Gorzów Wielkopolski (3:2).

InPost ChKS Chełm - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa 3:1 (25:19, 25:21, 20:25, 25:23)

InPost ChKS: Marycniak (4), Blankenau (2), Piotrowski (10), Kapica (16), Esfandiar (16), Swodczyk (5), Ostaszewski (libero) oraz Fasteland (9), Sonae (libero).

Politechnika: Lipiński (10), Popiela (7), Ebadipour (14), De Cecco (2), Indra (22), Nowak (8), Masłowski (libero) oraz Turski, Goss, Jeanlys (1), Kowalski.

MVP: Remigiusz Kapica (InPost ChKS).