Szkoła Podstawowa nr 9 z Zamościa wygrała Turniej „Z Orlika na Stadion” i w nagrodę pojedzie do Barcelony!

– Zgłosiliśmy się do turnieju „Z Orlika na Stadion” w ramach programu Aktywna Szkoła. Wybraliśmy ścieżkę junior dla chłopców z kategorii U-14 – mówi Jacek Szczyrba, trener ekipy z Zamościa, który prowadził zespół do wspólnie z Krzysztofem Kawalą – W naszym zespole mogło występować maksymalnie czterech chłopców trenujących w klubach, a resztę drużyny stanowili Ci, którzy w żadnym klubie nie są zrzeszeni – doprecyzowuje Szczyrba.

Aby znaleźć się w wielkim finale na PGE Stadionie Narodowym zespół SP nr 9 w Zamościu musiał przebijać się przez poszczególne szczeble.

– Zaczęliśmy od eliminacji w naszym mieście, które udało nam się przejść i awansować na poziom regionalny. Tam mierzyliśmy się z drużynami z Chełma, Wojsławic, Dzwoli i Jarosławca. Szczególnie trudny był mecz z pierwszą z wymienionych ekip. Przegrywaliśmy 0:3, ale pokazaliśmy charakter i ostatecznie wygraliśmy 5:4 awansując finalnie do etapu wojewódzkiego – wspomina Szczyrba.

Drużyna z Zamościa do kolejnego etapu „Z Orlika na Stadion” podeszła ambitnie, ale bez zbędnej presji.

– Chcieliśmy zaprezentować siebie i Zamość jak najlepiej. Trafiliśmy na rywali z Lublina, Firleja i Niemiec i wygraliśmy wszystkie z tych spotkań. A to oznaczało, że pojedziemy na turniej finałowy. Cały czas stosowaliśmy metodę małych kroków. Można powiedzieć, że „prawdziwa” drużyna narodziła się u nas właśnie na tym etapie rozgrywek – zdradza trener Szczyrba.

Decydującą drogę na PGE Stadion Narodowy młodzi chłopcy z Zamościa zaczęli od meczów grupowych, które rozgrywane były w Legia Warszawa Training Center? gdzie los skojarzył ich z ekipami z Mielca, Gubina i Krzywaczki. – Zaczęliśmy od porażki z ekipą z Mielca 2:3. W drugim meczu na dwie minuty przed końcem przegrywaliśmy z zespołem z Gubina 1:2, a finalnie wygraliśmy 3:2. Napędzeni tym zwycięstwem pokonaliśmy ostatniego rywala 8:2. W efekcie trzy zespoły z naszej grupy miały po sześć punktów, a awans z drugiego miejsca zapewnił nam korzystniejszy bilans bramek – wspomina Szczyrba.

W fazie pucharowej jasne było, że porażka będzie oznaczać koniec marzeń o grze na PGE Narodowym. – Nie myśleliśmy w ten sposób. Przed każdym meczem wznosiliśmy okrzyk „razem po marzenia” i chcieliśmy wypaść jak najlepiej – mówi Szczyrba.

W ćwierćfinale w meczu z drużyną ze szkoły z Żurawiny padł remis 2:2, a w rzuty karne lepiej strzelali chłopcy z Zamościa i awansowali dalej. W meczu o finał uczniowie z Zamościa wygrali z ekipą z Bezrzecza 4:2. – To był jeden z naszych najlepszych meczów w całym cyklu – ocenia Szczyrba.

Tym samym coś, co wydawało się dla chłopców z Zamościa odległym marzeniem stało się rzeczywistością. Finał na PGE Stadionie Narodowym to kolejne starcie z zespołem z Gubina, który przedstawiciele naszego regionu wygrali 1:0 i okazali się najlepsi w Polsce w kategorii junior U-14! – Po ostatnim gwizdku zapanowała euforia, ale i szok, że to wszystko dzieje się naprawdę – mówi szczerze Szczyrba. – Spełniliśmy marzenia i pokazaliśmy, że w Zamościu też potrafi się dobrze grać w piłkę.

Sam sukces w turnieju „Z Orlika na Stadion” to nie wszystko. Drużyna z Zamościa w nagrodę pojedzie na kilka dni do Barcelony.

– Polecimy do Barcelony 29 listopada i wraz z 11 innymi zwycięzcami turniejów z poszczególnych kategorii wiekowych, będziemy przebywać tam do piątego grudnia. W planach jest zwiedzanie miasta i treningi w słynnej na cały świat szkółce La Masia, gdzie kiedyś trenował sam Leo Messi, a całkiem niedawno Lamine Yamal. Dla moich podopiecznych będzie to z pewnością coś, co zapamiętają do końca życia. Może będąc w Barcelonie uda nam się spotkać Wojciecha Szczęsnego i Roberta Lewandowskiego, a także wybrać na mecz Barcelony z Atletico Madryt, choć o bilety może być trudno – kończy trener drużyny SP nr 9 w Zamościu.

SP nr 9 w Zamościu wystąpiła w składzie: Szymon Flak * Krzysztof Stefaniak * * Mylan Levytsky * Aleksander Król * Emil Torbiczuk * Ksawery Dąbrowski (wszyscy 7a) Sławomir Rasiak * Szymon Guć (obaj 7b) * Trenerzy: Jacek Szczyrba i Krzysztof Kawala.