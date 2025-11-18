Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Miała naprawiać absurdy, sama się nim stała. Kulisy rozwiązania miejskiej komisji

Autor: Zdjęcie autora Kamil Pomorski
Miała usuwać miejskie buble – a tymczasem sama stała się absurdem. 15 października prezydent Jakub Banaszek rozwiązał Komisję ds. absurdów infrastrukturalnych
Miała usuwać miejskie buble – a tymczasem sama stała się absurdem. 15 października prezydent Jakub Banaszek rozwiązał Komisję ds. absurdów infrastrukturalnych (fot. Kamil Pomorski )

Miała usuwać najdziwniejsze błędy infrastrukturalne w Chełmie. Tymczasem – jak twierdzi jej własny wiceprzewodniczący – komisja działała tylko na papierze, a gdy pojawiła się krytyka, prezydent Jakub Banaszek jednym ruchem ją rozwiązał. Historia społecznej inicjatywy, która z nadziei przerodziła się w symbol urzędniczej fasady.

W listopadzie 2022 roku władze Chełma ogłaszały powołanie Komisji ds. Absurdów Infrastrukturalnych z wyraźną nutą optymizmu. Absurdów – mówiono – nie da się całkowicie uniknąć, ale dzięki pracy urzędników i mieszkańców będzie można je sukcesywnie eliminować. Brzmiało to jak obietnica dialogu i wspólnej troski o przestrzeń miejską.

Wśród tych, którzy uwierzyli, znalazł się Piotr Zaborski, społecznik z Chełmskiego Klubu Cyklistów. Jako ktoś, kto setki kilometrów miesięcznie przemierza miejskie ulice, znał każdy krzywy zjazd, źle ustawiony znak i niebezpieczny ślepy zakręt. Szybko został wiceprzewodniczącym komisji. I szybko też zobaczył, że coś w tej maszynie zgrzyta.

Komisja, której nikt nie widział

Choć przewodniczący komisji, ówczesny dyrektor departamentu inwestycji Radosław Wnuk, zapewniał radnych, że komisja spotyka się regularnie – nawet „w terenie” – żadnych dowodów tego zaangażowania społecznikom nie przedstawiano.

Po chwili pierwszego entuzjazmu praca gremium wyhamowała, a później ustała niemal całkowicie. Posiedzeń nie zwoływano, protokołów nie udostępniano, a członkowie komisji nie mieli nawet okazji ich podpisać. Przez miesiące panowała cisza – ta sama, na którą natrafiał Zaborski, gdy próbował uzyskać informacje.

– Spotkania praktycznie nie były organizowane. Wszystko odbywało się tak, jakby komisja istniała tylko po to, żeby istniała – mówi dziś społecznik.

Krytyka i błyskawiczne rozwiązanie

Zaborski postanowił wyjaśnić sprawę oficjalnie. Najpierw poprosił o udostępnienie dokumentacji. Później, 9 października, złożył skargę na nieprawidłowości i brak transparentności w działaniu komisji. Wskazał w niej, że zapisy zarządzenia prezydenta dotyczące przejrzystości są naruszane, a dokumentacja prowadzona w sposób niezgodny ze standardami.

Nie otrzymał jednak odpowiedzi na swoje pytania. Zamiast dialogu – decyzja. 15 października prezydent Jakub Banaszek rozwiązał komisję. Bez publicznego uzasadnienia, bez raportu jej działań, bez wyjaśnienia mieszkańcom, co właściwie osiągnięto – i dlaczego zrezygnowano z dalszej pracy.

– Sądziłem, że komisja ma służyć mieszkańcom, że to realna inicjatywa – mówi Zaborski. – Tymczasem okazała się projektem czysto wizerunkowym. Kiedy zgłaszałem problemy, napotykałem na milczenie. Prezydent nie znalazł nawet chwili, by się ze mną spotkać.

Z nadziei w rozczarowanie

W piśmie przesłanym do redakcji Zaborski podkreśla, że dobro wspólne zostało odstawione na boczny tor. Wierzył, że można działać społecznie i bez politycznych kalkulacji, ale dziś mówi otwarcie: „Powaga urzędu legła w gruzach”.

Komisja, która miała demaskować absurdy infrastrukturalne, sama stała się przykładem urzędniczego absurdu – projektu ogłoszonego z fanfarami, prowadzonego w milczeniu i zakończonego bez słowa.

Czy Chełm potrzebuje podobnych inicjatyw? Z pewnością tak. Ale takich, które działają naprawdę – nie tylko w folderach i sprawozdaniach. Bo jak zauważa społecznik: miasto zasługuje na szczerość, dialog i szacunek wobec ludzi, którzy chcą angażować się bezinteresownie.

W tym budynku, przy ul. Hrubieszowskiej 102, planowane jest otwarcie pierwszej wystawy

1,2 mln zł na pamięć i pojednanie. Rusza projekt Muzeum Ofiar Rzezi Wołyńskiej w Chełmie

Transformacja ekologiczna nie jest za darmo. Miasto w przyszłym roku będzie to kosztowało o 5 mln złotych więcej niż w obecnym

Chełm na wodorze. Ekologia za 17 milionów złotych

53 miliony złotych z KPO miały ogrzać chełmskie szkoły, ale rzeczywistość przetargowa okazała się chłodna. Miasto wstrzymuje większość remontów i szuka pieniędzy na dopłaty

Miliony z KPO na lodzie. Chełm unieważnia większość przetargów na remonty szkół

Jakie plany Puław na 2026 rok? Wydatki trzymane w ryzach
Puławy

Jakie plany Puław na 2026 rok? Wydatki trzymane w ryzach

Miasto Puławy pokazało projekt budżetu na przyszły rok. Planowane dochody mają przekroczyć 407 mln zł, a wydatki sięgnąć nieco ponad 401 mln zł. Wygospodarowaną "nadwyżkę" władze chcą przeznaczyć na obniżenie długu. Najważniejszą inwestycją będzie remont starej hali.
50-latek w bardzo ciężkim stanie po uderzeniu quadem w drzewo

50-latek w bardzo ciężkim stanie po uderzeniu quadem w drzewo

Poważny wypadek w Nałęczowie. 50-letni kierowca quada trafił do szpitala w bardzo ciężkim stanie po tym, jak jego pojazd zjechał z drogi i uderzył w drzewo.
Brak zgłoszenia zgonu miał doprowadzić do sytuacji, w której prokurator dopiero po czasie zlecił sekcję, a jej wykonanie zbiegło się z dniem pogrzebu

Niespodziewany zwrot przed pogrzebem. Trumna wyniesiona z kościoła na polecenie prokuratury

Tuż przed ostatnim pożegnaniem 66-letniego mieszkańca krasnostawskiego DPS-u doszło do scen, które poruszyły żałobników. Z kościoła wyniesiono trumnę z ciałem, by przeprowadzić sekcję zwłok, o której wcześniej nikt nie poinformował rodziny ani duchownych. Policja tłumaczy, że to efekt braku zgłoszenia zgonu przez DPS, a prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu zmarłego.
Prezydent domaga się pełnych informacji od służb. „To czas na powagę państwa i odpowiedzialne działania”

Prezydent domaga się pełnych informacji od służb. „To czas na powagę państwa i odpowiedzialne działania”

Prezydent oczekuje pełnych i wyczerpujących informacji od szefów służb na temat bezpieczeństwa Polaków – podkreślił w poniedziałek szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Apel pojawił się po serii niebezpiecznych incydentów na trasie kolejowej Warszawa–Lublin, gdzie w weekend doszło do uszkodzeń torów i infrastruktury.
Prezydent zapowiada budżet kontynuacji i liczy na głosy opozycji

Prezydent zapowiada budżet kontynuacji i liczy na głosy opozycji

Na poniedziałkowej konferencji prasowej prezydent Krzysztof Żuk wraz ze swoimi radnymi omawiał przyszłoroczny budżet miasta. – To budżet kontynuacji – powiedział Żuk. Zapytany o opozycję stwierdził, że liczy na ich głosy, gdy budżet trafi pod obrady. – Radni PiS do roku ubiegłego zawsze głosowali przeciwko budżetowi, z którego realizujemy inwestycje potrzebne mieszkańcom. Najwyższy czas powiedzieć temu stop – skwitował prezydent.

„Zabezpieczono obfity materiał dowodowy”. Śledczy blisko identyfikacji sprawców dywersji na trasie Warszawa–Lublin

„Zabezpieczono obfity materiał dowodowy”. Śledczy blisko identyfikacji sprawców dywersji na trasie Warszawa–Lublin

Zabezpieczono materiał dowodowy, który pozwoli na szybką identyfikację osób odpowiedzialnych za odpalenie ładunku wybuchowego na linii kolejowej Warszawa–Lublin — poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. To jedna z tras, którymi kierowane jest wsparcie dla walczącej Ukrainy.
OFICJALNIE: Dwa wzmocnienia w Orlen Oil Motorze Lublin przed nowym sezonem
film

OFICJALNIE: Dwa wzmocnienia w Orlen Oil Motorze Lublin przed nowym sezonem

O tych ruchach kadrowych mówiło się już od jakiegoś czasu, a w poniedziałek znalazły one potwierdzenie. Wicemistrzowie Polski ogłosili, że przed kolejną kampanią dołączają do drużyny Martin Vaculik i Kacper Woryna.

