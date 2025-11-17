Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Męczarnie Polski na Malcie na zakończenie eliminacji do mistrzostw świata

(fot. PAP/Leszek Szymański)

W piątek „zwycięski remis” z Holandią, a w poniedziałek ogromne męczarnie w wyjazdowym meczu z niżej notowaną Maltą. Kibice na stadionie w Ta' Qali zobaczyli aż pięć bramek, a reprezentacja Polski dość szczęśliwie wygrała 3:2

Początek meczu nie zwiastował, że będzie on miał tak dramatyczny przebieg. Już w trzeciej minucie mocny strzał w środek bramki oddał Bartosz Slisz. Na kolejną dogodną okazję przyszło poczekać do 32 minuty. Wówczas po dośrodkowaniu Piotra Zielińskiego z rzutu wolnego świetny strzał głową oddał Robert Lewandowski i dał naszej drużynie prowadzenie. Radość Biało-Czerwonych nie trwała jednak długo. Cztery minuty później po szybkiej akcji Joseph Mbong znalazł się sam na sam z Bartłomiejem Drągowskim. Jego strzał polski bramkarz zdołał odbić, ale za chwilę „na raty” piłkę do siatki wpakował Irvin Cardona i do przerwy był remis.

Po zmianie stron Polacy starali się strzelić drugiego gola. Niedługo po wznowieniu gry w dogodnej okazji znalazł się Lewandowski, ale jego próba lobowania bramkarza gospodarzy okazała się nieskuteczna. W 59 minucie kapitan naszej drużyny otrzymał dobre podanie w pole karne, ale przy próbie strzału został zablokowany. Piłka dość szczęśliwie spadła pod nogi Pawła Wszołka, który z bliskiej odległości wpakował ją do bramki Maltańczyków. Kilka chwil później po składnej akcji do siatki miejscowych trafił Karol Świderski. Gol nie został jednak uznany, bo zanim akcja przeniosła się pod bramkę Malty Jakub Kiwior sfaulował we własnym polu karnym jednego z rywali i zamiast gola dla Polski po analizie VAR byliśmy świadkami rzutu karnego dla Malty. Do piłki podszedł Teddy Teuma i zrobiło się 2:2.

Pięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry Polakom dopisał łut szczęścia. Na strzał sprzed pola karnego zdecydował się Zieliński, a piłka odbiła się rykoszetem od jednego z przeciwników i wpadła do bramki obok kompletnie bezradnego Henry’ego Bonelio. Dzięki temu Biało-Czerwoni wygrali 3:2 i zakończyli eliminacje do przyszłorocznych mistrzostw świata na drugim miejscu w grupie G z dorobkiem 17 punktów.

Malta – Polska 2:3 (1:1)

Bramki: Cardona (36), Teuma (68-karny) – Lewandowski (32), Wszołek (59), Zieliński (85).

Malta: Bonello – Muscat (54 Corbalan), Shaw, Mentz (87 Buhagiar), Camenzuli – J. Mbong (46 Magri Overend), Guillaumier, Satariano, Teuma (77 Pepe), Chouaref – Cardona (77, 8. P. Mbong).

Polska: Drągowski – Wszołek (78 Grosicki), Wiśniewski (78 Bereszyński), Kędziora, Kiwior, Skóraś – Kamiński (90 Rózga), Slisz (78 Kapustka), Zieliński, Zalewski (46 Świderski) – Lewandowski.

żółte kartki: Teuma, Satariano – Wiśniewski, Zalewski.

sędziował: Igor Pajać (Chorwacja).

widzów: 10 326.

Drugi mecz grupy G: Holandia – Litwa 4:0 (Reijnders 16, Gakpo 58-karny, Simons 60, Malen 62).

Eliminacje mś – Grupa G

1.Holandia           8   20     27-4

2.Polska               8   17     14-7

3.Finlandia           8   10     8-14

4.Malta                8     5     4-19

5.Litwa                8     3     6-15

Jakie plany Puław na 2026 rok? Wydatki trzymane w ryzach
Puławy

Jakie plany Puław na 2026 rok? Wydatki trzymane w ryzach

Miasto Puławy pokazało projekt budżetu na przyszły rok. Planowane dochody mają przekroczyć 407 mln zł, a wydatki sięgnąć nieco ponad 401 mln zł. Wygospodarowaną "nadwyżkę" władze chcą przeznaczyć na obniżenie długu. Najważniejszą inwestycją będzie remont starej hali.
50-latek w bardzo ciężkim stanie po uderzeniu quadem w drzewo

50-latek w bardzo ciężkim stanie po uderzeniu quadem w drzewo

Poważny wypadek w Nałęczowie. 50-letni kierowca quada trafił do szpitala w bardzo ciężkim stanie po tym, jak jego pojazd zjechał z drogi i uderzył w drzewo.
Brak zgłoszenia zgonu miał doprowadzić do sytuacji, w której prokurator dopiero po czasie zlecił sekcję, a jej wykonanie zbiegło się z dniem pogrzebu

Niespodziewany zwrot przed pogrzebem. Trumna wyniesiona z kościoła na polecenie prokuratury

Tuż przed ostatnim pożegnaniem 66-letniego mieszkańca krasnostawskiego DPS-u doszło do scen, które poruszyły żałobników. Z kościoła wyniesiono trumnę z ciałem, by przeprowadzić sekcję zwłok, o której wcześniej nikt nie poinformował rodziny ani duchownych. Policja tłumaczy, że to efekt braku zgłoszenia zgonu przez DPS, a prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu zmarłego.
Prezydent domaga się pełnych informacji od służb. „To czas na powagę państwa i odpowiedzialne działania”

Prezydent domaga się pełnych informacji od służb. „To czas na powagę państwa i odpowiedzialne działania”

Prezydent oczekuje pełnych i wyczerpujących informacji od szefów służb na temat bezpieczeństwa Polaków – podkreślił w poniedziałek szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Apel pojawił się po serii niebezpiecznych incydentów na trasie kolejowej Warszawa–Lublin, gdzie w weekend doszło do uszkodzeń torów i infrastruktury.
Prezydent zapowiada budżet kontynuacji i liczy na głosy opozycji

Prezydent zapowiada budżet kontynuacji i liczy na głosy opozycji

Na poniedziałkowej konferencji prasowej prezydent Krzysztof Żuk wraz ze swoimi radnymi omawiał przyszłoroczny budżet miasta. – To budżet kontynuacji – powiedział Żuk. Zapytany o opozycję stwierdził, że liczy na ich głosy, gdy budżet trafi pod obrady. – Radni PiS do roku ubiegłego zawsze głosowali przeciwko budżetowi, z którego realizujemy inwestycje potrzebne mieszkańcom. Najwyższy czas powiedzieć temu stop – skwitował prezydent.

„Zabezpieczono obfity materiał dowodowy”. Śledczy blisko identyfikacji sprawców dywersji na trasie Warszawa–Lublin

„Zabezpieczono obfity materiał dowodowy”. Śledczy blisko identyfikacji sprawców dywersji na trasie Warszawa–Lublin

Zabezpieczono materiał dowodowy, który pozwoli na szybką identyfikację osób odpowiedzialnych za odpalenie ładunku wybuchowego na linii kolejowej Warszawa–Lublin — poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. To jedna z tras, którymi kierowane jest wsparcie dla walczącej Ukrainy.
OFICJALNIE: Dwa wzmocnienia w Orlen Oil Motorze Lublin przed nowym sezonem
film

OFICJALNIE: Dwa wzmocnienia w Orlen Oil Motorze Lublin przed nowym sezonem

O tych ruchach kadrowych mówiło się już od jakiegoś czasu, a w poniedziałek znalazły one potwierdzenie. Wicemistrzowie Polski ogłosili, że przed kolejną kampanią dołączają do drużyny Martin Vaculik i Kacper Woryna.
Na liście zakupów znalazły się m.in. echokardiografy, elektrokardiografy, polisomnograf, rejestratory holterowskie EKG i ciśnieniowe, stacja komputerowa do ich obsługi oraz wózki inwalidzkie

Z serca dla serca. Szpital w Łęcznej z kolejnymi milionami

Szpital w Łęcznej otrzyma prawie 2 mln zł na zakup sprzętu kardiologicznego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Środki zostaną przeznaczone na nowoczesną aparaturę diagnostyczną.
Aby przynieść dzieciom radość - Onko Mikołaj 2025

Aby przynieść dzieciom radość - Onko Mikołaj 2025

W Łęcznej trwa piękna, świąteczna inicjatywa na rzecz chorych dzieci. Po raz piąty ruszyła zbiórka prezentów dla pacjentów oddziału onkologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie organizowana przez Centrum Kultury w Łęcznej.
53-latek z Wyryk zagubił się w lesie, 73-latka utknęła w bagnach. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze

53-latek z Wyryk zagubił się w lesie, 73-latka utknęła w bagnach. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze

Miniony weekend przyniósł dwie szeroko zakrojone akcje poszukiwawcze na Lubelszczyźnie. We Włodawie i Łukowie policjanci, strażacy oraz ochotnicy ruszyli na pomoc osobom, które zaginęły w trudnym terenie. Obie sprawy zakończyły się szczęśliwie, ale jak podkreślają funkcjonariusze — tylko dzięki szybkiej reakcji służb i zgłaszających.

