Strzelanie i szkolenie taktyczne. Terytorialsi z Kraśnika ćwiczyli umiejętności

Pierwszy dzień weekendowego szkolenia upłynął pod znakiem strzelań w Zarajcu. Terytorialsi doskonalili pracę na broni etatowej, w tym na karabinkach MSBS Grot, karabinach maszynowych UKM, moździerzach LMP oraz karabinach wyborowych BOR. Ćwiczyli prawidłowe postawy strzeleckie, zgrywanie przyrządów celowniczych oraz płynne przechodzenie między różnymi zadaniami ogniowymi. Równolegle odbywały się praktyczne zajęcia z obsługi i programowania radiostacji.

Drugi dzień szkolenia to tzw. „zielona taktyka”. W leśnym terenie żołnierze przećwiczyli kluczowe procedury działania lekkiej piechoty, m.in. zerwanie kontaktu, reakcję na ogień, zmianę kierunku natarcia czy poruszanie się w szykach. Duży nacisk położono na współdziałanie drużyn, utrzymywanie tempa i sprawne przekazywanie sygnałów. Także w warunkach ograniczonej widoczności.

Jak podkreśla dowództwo, choć batalion jest już na zaawansowanym etapie szkolenia, powtarzanie podstawowych procedur pozostaje fundamentem wyszkolenia lekkiej piechoty. Regularny trening pozwala żołnierzom działać pewnie i automatycznie w każdych warunkach.

24. batalion lekkiej piechoty działa od 2022 roku jako jeden z pięciu pododdziałów 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Obejmuje rejon powiatów kraśnickiego, janowskiego i opolskiego. Obecnie służy w nim blisko 530 żołnierzy, a docelowo pododdział ma liczyć 646 terytorialsów i 50 żołnierzy zawodowych.

Batalion prowadzi stałą rekrutację. Osoby bez doświadczenia wojskowego mogą rozpocząć 16-dniowe szkolenie podstawowe, a rezerwiści – 8-dniowe wyrównawcze. Zgłoszenia przyjmują Wojskowe Centra Rekrutacji oraz mobilni rekruterzy 2 LBOT.