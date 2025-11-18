Kosiniak-Kamysz: ABW lub SKW zbadają sprawę kamery przy uszkodzonych torach

Szef MON był pytany w Radiu ZET o ustalenia dotyczące kamery zamontowanej blisko miejsca, gdzie doszło do sabotażu, oraz o możliwość, że sprawcy chcieli nagrać potencjalną katastrofę.

– Albo wybuch, albo obserwacja miejsca, w którym to było umieszczone, by nikt tego nie zdemontował, by mieli na bieżąco podgląd i informacje. Takie hipotezy przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Służbę Kontrwywiadu Wojskowego będą badane – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Dwa akty dywersji na tej samej trasie

Do pierwszego zdarzenia doszło w miejscowości Mika w powiecie garwolińskim, gdzie eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. Premier Donald Tusk ocenił, że sprawcy najprawdopodobniej chcieli doprowadzić do wysadzenia pociągu.

Kolejna sytuacja miała miejsce niedaleko stacji Gołąb w powiecie puławskim. W niedzielę pociąg z 475 pasażerami musiał gwałtownie hamować z powodu uszkodzonej infrastruktury kolejowej.

Śledztwo w sprawie sabotażu o charakterze terrorystycznym

Prokuratura potwierdziła wszczęcie śledztwa w sprawie aktów dywersji o charakterze terrorystycznym, skierowanych przeciwko infrastrukturze kolejowej i — jak wskazano — popełnionych na rzecz obcego wywiadu. Postępowanie poprowadzi specjalny zespół prokuratorów z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego PK, przy wsparciu funkcjonariuszy ABW oraz CBŚP.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

Źródło: PAP