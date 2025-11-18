We wtorek InPost ChKS Chełm zmierzy się ze Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa

Chełmski beniaminek nie ma czasu na odpoczynek. W niedzielę podopieczni trenera Krzysztofa Andrzejewskiego gościli u siebie najbardziej utytułowaną drużynę PlusLigi PGE GiEK Skrę Bełchatów. Górą byli goście, którzy wygrali 3:0.

Dotychczas chełmianie tylko raz mogli cieszyć się ze zwycięstwa. Debiutanci w najwyższej lidze w kraju mile będą wspominać drugą serię spotkań, kiedy na własnym terenie pokonali Cuprum Stilon Gorzów Wielkopolski 3:2. W pozostałych czterech spotkaniach debiutanci schodzili z boiska pokonani. InPost ChKS przegrał z PGE Projektem Warszawa (0:3), Bogdanką LUK Lublin (0:3), Aluronem CMC Wartą Zawiercie (0:3) i Skrą. Chełmianie z dwoma punktami na koncie zajmują odległe 12. miejsce.

Lokatę wyżej plasuje się wtorkowy rywal beniaminka Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. Drużyna prowadzona przez trenera Guillermo Falascę legitymuje się identycznym bilansem porażek (4) i wygranej (1). Częstochowianie wygrali 3:2 ze Ślepskiem Malow Suwałki oraz ulegli w takim samym stosunku setów Barkomowi Każany Lwów. Ponadto po 0:3 ulegli Bogdance LUK Lublin, Alofonowi CMC Warcie Zawiercie i Indykpolowi AZS Olsztyn.

W zespole z Częstochowy za rozegranie odpowiada nowy nabytek Argentyńczyk Luciano De Cecco. Na środku bloku występuje Jakub Nowak, który z reprezentacją Polski wygrał Ligę Narodów oraz zdobył brązowy medal mistrzostw świata.

Częstochowianie mają tylko punkt przewagi nad zespołem z Chełma. Bezpośrednie starcie obu drużyn jest zatem meczem o podwójną stawkę. Drużyna trenera Krzysztofa Andrzejewskiego będzie walczyć o drugie zwycięstwo w sezonie.