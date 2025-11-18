Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

„Przełam samotność”. Podaruj świąteczne spotkanie starszej, samotnej osobie

Autor: Zdjęcie autora oprac. IC
(fot. pixabay.com)

Dla wielu seniorów z Lublina i regionu Wigilia nadal pachnie prawdziwą choinką, siankiem pod obrusem i rodziną siedzącą przy jednym stole. Problem w tym, że coraz częściej są to tylko wspomnienia. W okresie Bożego Narodzenia samotność dotyka ich najmocniej – i właśnie do nich skierowana jest akcja „Podaruj Wigilię” organizowana przez Stowarzyszenie mali bracia Ubogich.

To inicjatywa, która daje starszym, samotnym osobom szansę spędzenia świąt wśród życzliwych ludzi. Organizacja przygotowuje dla seniorów wspólne wigilie, a także wizyty domowe dla tych, którzy nie mogą wyjść z domu.

Opłatek, który czeka na kogoś bliskiego

Symboliczny gest dzielenia się opłatkiem dla wielu osób starszych to nie tylko tradycja, ale ważny element życia i wspólnoty. Gdy przy świątecznym stole siada tylko jedna osoba, ten gest staje się wyjątkowo bolesnym przypomnieniem o samotności.

– Zwyczaj dzielenia się opłatkiem ma głęboki wymiar symboliczny… Dla osób starszych, wychowanych w tradycji wspólnego stołu, ten moment ma szczególne znaczenie – przypomina o więzi i przynależności… Niestety, wiele starszych osób jest tego pozbawionych – wyjaśnia Inga Nyc, psycholog współpracująca z organizacją.

Statystyki są bezlitosne: wśród osób po 80. roku życia aż 60 proc. żyje samotnie. Okres świąteczny, kojarzony z bliskością, sprawia, że to uczucie narasta.

– Dla samotnych starszych osób ten świąteczny czas przynosi szczególnie dotkliwe poczucie pustki… To właśnie w Wigilię samotność potrafi najbardziej zaboleć – mówi Joanna Mielczarek, członek zarządu i dyrektor operacyjna Stowarzyszenia mali bracia Ubogich.

Wspomnienia, które dziś bolą

Seniorzy chętnie wracają pamięcią do dawnych Wigilii pełnych śmiechu i rodzinnego gwaru.

Pani Bożenna wspomina:
– Święta Bożego Narodzenia w mojej rodzinie zawsze były tradycyjne… Choinka miała własnoręcznie robione łańcuchy, a kolacja była odświętna.

Pani Romualda pamięta za to rodzinne spotkania na ponad 30 osób, wspólne gotowanie i kolędowanie. Dziś wiele takich osób spędza święta w ciszy, często jedynie z nadzieją, że ktoś zapuka do drzwi.

„Podaruj Wigilię”. W Lublinie skorzysta z niej ok. 150 seniorów

Dzięki akcji organizowanej przez Stowarzyszenie mali bracia Ubogich ponad 900 seniorów w 14 miastach może uczestniczyć w świątecznych spotkaniach. W Lublinie – jak informuje koordynatorka wolontariatu Wioleta Pawlukiewicz – weźmie w nich udział około 150 osób.

– To dla nich wyjątkowo poruszające przeżycie… Wielu seniorów na co dzień nie wychodzi z domu, a dzięki naszej pomocy mogą spędzić ten czas wśród ludzi, podzielić się opłatkiem i złożyć życzenia – mówi Pawlukiewicz.

Osoby, które nie mogą uczestniczyć w spotkaniu, odwiedzą wolontariusze.

Jak pomóc?

Trwa zbiórka na organizację świątecznych spotkań. Na stronie podarujwigilie.pl można ufundować posiłek (140 zł), prezent (75 zł) lub dojazd seniora na wigilię (60 zł).

Każda wpłata to realna szansa, by w czyimś mieszkaniu tej Wigilii nie było ciszy.

(fot. mat. prasowe)
Dr Magdalena Naja-Wiśniewska, konsultant wojewódzki w dziedzinie geriatrii w woj. lubelskim (z lewej) i dr Agata Kot, lekarz koordynujący Oddziału Geriatrii w SPZOZ w Łęcznej podczas konferencji w Urszulinie  
Komunikaty