Lublin gotowy na nadejście zimy. Pługi i solarki już grzeją silniki

– Zbliżamy się do zimowego sezonu 2025/2026. Nasze miasto jest już gotowe na nadchodzące wyzwania pogodowe. Służby miejskie dysponują niezbędnym sprzętem i środkami, aby zapewnić bezpieczne poruszanie się po drogach w okresie zimowym. Dysponujemy zakontraktowanym sprzętem oraz zasobami soli i piasku. Jak co roku będziemy dążyć do zachowania drożności lubelskich ulic i ciągów pieszych, zapewniając w ten sposób eliminację zagrożeń powodowanych zjawiskami pogodowym – mówi Grzegorz Malec, dyrektor Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.

Siedem rejonów zimowego utrzymania

Za utrzymanie dróg odpowiada Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Miasto zostało podzielone na siedem rejonów, w których łącznie odśnieżanych jest około 721 km dróg, w tym:

• 44 km dróg wojewódzkich,

• blisko 150 km dróg powiatowych,

• 411 km dróg gminnych,

• 115 km dróg wewnętrznych.

W stałym utrzymaniu zimowym pozostaje również ponad 507 tys. m² chodników, schodów, kładek, parkingów, skrzyżowań i dojść do przejść dla pieszych.

Do akcji włącza się także MPK Lublin, które odpowiada za odśnieżanie około 800 przystanków komunikacji miejskiej w granicach miasta.

Koszty zależne od pogody

Jak podkreślają urzędnicy, koszty utrzymania zimowego zależą od warunków atmosferycznych i z roku na rok potrafią być bardzo zróżnicowane – od kilku do kilkunastu milionów złotych. W poprzednim sezonie 2024/2025 całkowity koszt działań związanych z utrzymaniem ulic wyniósł około 10,8 mln zł.

Akcja zimowego utrzymania miasta prowadzona jest każdego roku od listopada do końca marca.

Sprzęt i materiały przygotowane na sezon 2025/2026

Pojazdy i sprzęt w gotowości:

solarki opłużone – 39

• solarki małe – 14

• ciągniki – 24

• ładowarki – 7

• równiarki lub pługi wirnikowe – 4

• samochody do wywozu śniegu i obsługi – 18

Zapasy materiałów (uzupełniane na bieżąco):