Lublin gotowy na nadejście zimy. Pługi i solarki już grzeją silniki

Od 1 listopada miejskie służby w Lublinie pracują już w trybie pełnej gotowości do zimowego utrzymania dróg. Miasto zapewnia, że sprzęt, zapasy soli i piasku oraz służby odpowiedzialne za reagowanie na zmiany pogody są przygotowane na sezon 2025/2026.
– Zbliżamy się do zimowego sezonu 2025/2026. Nasze miasto jest już gotowe na nadchodzące wyzwania pogodowe. Służby miejskie dysponują niezbędnym sprzętem i środkami, aby zapewnić bezpieczne poruszanie się po drogach w okresie zimowym. Dysponujemy zakontraktowanym sprzętem oraz zasobami soli i piasku. Jak co roku będziemy dążyć do zachowania drożności lubelskich ulic i ciągów pieszych, zapewniając w ten sposób eliminację zagrożeń powodowanych zjawiskami pogodowym – mówi Grzegorz Malec, dyrektor Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.
Siedem rejonów zimowego utrzymania
Za utrzymanie dróg odpowiada Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Miasto zostało podzielone na siedem rejonów, w których łącznie odśnieżanych jest około 721 km dróg, w tym:
• 44 km dróg wojewódzkich,
• blisko 150 km dróg powiatowych,
• 411 km dróg gminnych,
• 115 km dróg wewnętrznych.
W stałym utrzymaniu zimowym pozostaje również ponad 507 tys. m² chodników, schodów, kładek, parkingów, skrzyżowań i dojść do przejść dla pieszych.
Do akcji włącza się także MPK Lublin, które odpowiada za odśnieżanie około 800 przystanków komunikacji miejskiej w granicach miasta.
Koszty zależne od pogody
Jak podkreślają urzędnicy, koszty utrzymania zimowego zależą od warunków atmosferycznych i z roku na rok potrafią być bardzo zróżnicowane – od kilku do kilkunastu milionów złotych. W poprzednim sezonie 2024/2025 całkowity koszt działań związanych z utrzymaniem ulic wyniósł około 10,8 mln zł.
Akcja zimowego utrzymania miasta prowadzona jest każdego roku od listopada do końca marca.
Sprzęt i materiały przygotowane na sezon 2025/2026
Pojazdy i sprzęt w gotowości:
- solarki opłużone – 39
• solarki małe – 14
• ciągniki – 24
• ładowarki – 7
• równiarki lub pługi wirnikowe – 4
• samochody do wywozu śniegu i obsługi – 18
Zapasy materiałów (uzupełniane na bieżąco):
- sól drogowa (chlorek sodu) – 2800 ton
• chlorek wapnia techniczny – 5 ton
• piasek – 300 ton
• solanka – produkowana według potrzeb