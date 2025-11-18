Ziemniak w roli głównej. Przed nami IV Festiwal Kuchnia Inspiracji

– Festiwal Kuchnia Inspiracji to wydarzenie, dzięki któremu powracamy do kulinarnych tradycji naszego regionu. Ich nieodłączną częścią jest ziemniak, uprawiany na Lubelszczyźnie od wieków w wielu odmianach. Przed nami dwa ostatnie weekendy listopada, podczas których będą mogli Państwo jeszcze lepiej poznać to wyjątkowe warzywo – podkreśla Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępczyni prezydenta Lublina ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Start: konkurs kulinarny dla studentów

Festiwal potrwa od 21 do 23 listopada oraz od 28 do 30 listopada. Wydarzenie otworzy konkurs dla studentów kierunków gastronomicznych Uniwersytetu Przyrodniczego. Młodzi kucharze będą rywalizować 21 listopada, przygotowując dania z ziemniakiem w roli głównej. Ich popisy oceni jury złożone z wykładowców i doświadczonych lubelskich szefów kuchni. Celem konkursu jest zacieśnianie współpracy uczelni z miastem oraz wspieranie promocji dziedzictwa kulinarnego regionu.

Warsztaty z ziemniakiem w roli głównej

Dzień później, 22 listopada o godz. 14.00, w Perłowej Pijalni Piwa odbędą się warsztaty kulinarne. Uczestnicy pod okiem kucharza przygotują trzy potrawy: francuskie ziemniaki sauphinoise, hiszpańską tortilla de patatas oraz włoskie gnocchi. Na wydarzenie obowiązują zapisy online, które ruszają 19 listopada o godz. 19.00. Liczba miejsc — mocno limitowana.

Dwa spacery tematyczne po Lublinie

Na odkrywców historii i miejskich ciekawostek czekają dwa spacery:

„Od andyjskich gór do podlubelskich pól” – 22 listopada, godz. 11.00

Start: Ratusz

Prowadzenie: Marta Łukasik

Spacer przybliży niezwykłą drogę ziemniaka – od rośliny medycznej, przez królewskie salony, po codzienny, regionalny przysmak.

„Ziemniaki, kartofle, pyry i babole polecają się na stole" – 30 listopada, godz. 11.00

Start: wejście do Zamku Lubelskiego

Prowadzenie: Danuta Borzecka

Uczestnicy dowiedzą się, jak ziemniak wyparł kasze z lubelskiej kuchni i jak zmieniały się kulinarne zwyczaje mieszkańców przez wieki.

Ziemniaczany jarmark na Lubartowskiej 77

W soboty (22 i 29 listopada) w godz. 9.30–13.00 na terenie Lubartowskiej 77 odbędą się targi tematyczne. Będzie można spróbować potraw inspirowanych ziemniakiem, kupić lokalne produkty, a także wziąć udział w dodatkowych wydarzeniach:

22 listopada, godz. 9.30 – spotkanie z dietetyczką Kingą Głaszewską-Furman

• 29 listopada, godz. 10.00 – degustacja ziemniaczanych specjałów

Na jarmark wstęp jest wolny.