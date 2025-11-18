Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Chełm. 19-latek oskarżony o katastrofę drogową. W wypadku zginęło dwóch 18-latków

(fot. KMP Chełm)

Prokuratura Rejonowa w Chełmie skierowała do Sądu Okręgowego w Lublinie akt oskarżenia przeciwko 19-letniemu Szymonowi C. Śledczy zarzucają mu umyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym oraz prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Podczas marcowego wypadku w Chełmie śmierć poniosło dwóch 18-latków przewożonych w bagażniku.

Według ustaleń prokuratury oskarżony przewoził dziewięć osób, z czego trzy w bagażniku, a samochodem miał pędzić co najmniej 130 km/h w terenie zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h. Badanie wykazało, że w chwili zdarzenia miał około 2 promili alkoholu.

Impreza, nocna jazda i nadal działający monitoring

Z aktu oskarżenia wynika, że grupa nastolatków spotkała się wcześniej na urodzinach jednego z kolegów. Trzeźwy uczestnik imprezy, który początkowo rozwoził znajomych do domów, odmówił dalej prowadzenia samochodu, mającego zabrać łącznie 10 osób. Kierownicę przejął wówczas 19-latek.

Nastolatkowie jeździli ulicami Chełma między godz. 3.00 a 4.00. Ich przejazd zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu, kamery prywatne oraz telefon jednego z uczestników.

Utrata panowania, dachowanie i tragiczny finał

Do wypadku doszło na prostym odcinku ul. Ogrodowej. Oskarżony miał stracić panowanie nad pojazdem, zjechać na chodnik, uderzyć w latarnię, a następnie w betonowe ogrodzenie. Auto dachowało. Dwaj 18-latkowie, którzy znajdowali się w bagażniku, zginęli na miejscu. Według ustaleń prokuratury 19-latek uciekł po zdarzeniu.

Biegły: niskie ciśnienie, przeciążenie i nadmierna prędkość

Jak wynika z opinii biegłego, do utraty panowania nad autem doprowadziło zsunięcie się opony z prawego tylnego koła. Stało się to najprawdopodobniej z powodu niskiego ciśnienia w oponie, przeciążenia samochodu i bardzo dużej prędkości.

Do nagłej utraty ciśnienia doszło, kiedy pojazd znajdował się ok. 70 metrów od latarni, w którą później uderzył.

Zdaniem biegłego, gdyby kierowca poruszał się z dozwoloną prędkością, miałby możliwość „podjęcia skutecznych manewrów obronnych, w tym zatrzymania się pojazdu przed latarnią”.

Oskarżony częściowo przyznał się do winy

Szymon C. przyznał się do większości zarzutów. Kwestionuje jednak ucieczkę z miejsca wypadku oraz umyślność spowodowania katastrofy. Złożył obszerne wyjaśnienia i wyraził żal. Wciąż przebywa w areszcie. Termin rozprawy nie został jeszcze wyznaczony.

Źródło: PAP

53-latek z Wyryk zagubił się w lesie, 73-latka utknęła w bagnach. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze

53-latek z Wyryk zagubił się w lesie, 73-latka utknęła w bagnach. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze

Brak zgłoszenia zgonu miał doprowadzić do sytuacji, w której prokurator dopiero po czasie zlecił sekcję, a jej wykonanie zbiegło się z dniem pogrzebu

Niespodziewany zwrot przed pogrzebem. Trumna wyniesiona z kościoła na polecenie prokuratury

50-latek w bardzo ciężkim stanie po uderzeniu quadem w drzewo

50-latek w bardzo ciężkim stanie po uderzeniu quadem w drzewo

Szwecja oferuje Polsce pomoc po aktach dywersji na kolei. „Przyjaciele trzymają się razem”

Szwecja oferuje Polsce pomoc po aktach dywersji na kolei. „Przyjaciele trzymają się razem”

Premier Szwecji Ulf Kristersson zadeklarował gotowość wsparcia Polski w związku z aktami dywersji, do których doszło na trasie Warszawa–Dorohusk. Jak przekazał na platformie X, oferta została złożona w rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem.
Donald Tusk: Wiemy kto stoi za aktami dywersji na kolei

Donald Tusk: Wiemy kto stoi za aktami dywersji na kolei

Premier Donald Tusk za pomocą mediów społecznościowych przekazał, że intensywna praca wielu osób pozwoliła ustalić osoby odpowiedzialne za akt dywersji na kolei.
Kosiniak-Kamysz: ABW lub SKW zbadają sprawę kamery przy uszkodzonych torach

Kosiniak-Kamysz: ABW lub SKW zbadają sprawę kamery przy uszkodzonych torach

ABW lub Służba Kontrwywiadu Wojskowego będą analizować hipotezy dotyczące kamery znalezionej w pobliżu uszkodzonych torów kolejowych na trasie Warszawa–Lublin — poinformował we wtorek wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak ocenił, urządzenie mogło służyć do zarejestrowania wybuchu lub do obserwacji miejsca, aby zapobiec ewentualnemu zdemontowaniu ładunku.
Ziemniak w roli głównej. Przed nami IV Festiwal Kuchnia Inspiracji

Ziemniak w roli głównej. Przed nami IV Festiwal Kuchnia Inspiracji

Lublin szykuje się na wielkie święto lokalnych smaków. W dwa ostatnie weekendy listopada odbędzie się IV edycja Festiwalu Kuchnia Inspiracji, tym razem w całości poświęcona… ziemniakowi. To właśnie to popularne, ale często niedoceniane warzywo stanie w centrum spacerów, warsztatów, konkursów i jarmarków kulinarnych.
Duszność Pomyśl o POChP Światowy Dzień POChP przypomina o chorobie, która odbiera oddech milionom osób

Duszność Pomyśl o POChP Światowy Dzień POChP przypomina o chorobie, która odbiera oddech milionom osób

„Duszność? Pomyśl o POChP” - pod takim hasłem 19 listopada 2025 r. obchodzony jest Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP). W Polsce jego przesłanie rozwija kampania „Pokochaj Płuca. Unikaj kolejnych zaostrzeń”, przypominając, że objawy, takie jak duszność, przewlekły kaszel i spadek wydolności fizycznej, wymagają konsultacji lekarskiej, a wczesne rozpoznanie zwiększa szanse na skuteczne leczenie oraz poprawę jakości życia. Choć POChP pozostaje trzecią najczęstszą przyczyną zgonów na świecie, świadomość tej choroby wciąż jest niewystarczająca.

Lublin gotowy na nadejście zimy. Pługi i solarki już grzeją silniki

Lublin gotowy na nadejście zimy. Pługi i solarki już grzeją silniki

Od 1 listopada miejskie służby w Lublinie pracują już w trybie pełnej gotowości do zimowego utrzymania dróg. Miasto zapewnia, że sprzęt, zapasy soli i piasku oraz służby odpowiedzialne za reagowanie na zmiany pogody są przygotowane na sezon 2025/2026.
Strzelanie i szkolenie taktyczne. Terytorialsi z Kraśnika ćwiczyli umiejętności
ZDJĘCIA
galeria

Strzelanie i szkolenie taktyczne. Terytorialsi z Kraśnika ćwiczyli umiejętności

Żołnierze 24. batalionu lekkiej piechoty w Kraśniku spędzili miniony weekend na intensywnym szkoleniu rotacyjnym. W dniach 15-16 listopada prowadzili zajęcia zarówno na strzelnicy, jak i w terenie leśnym.
„Przełam samotność”. Podaruj świąteczne spotkanie starszej, samotnej osobie

„Przełam samotność”. Podaruj świąteczne spotkanie starszej, samotnej osobie

Dla wielu seniorów z Lublina i regionu Wigilia nadal pachnie prawdziwą choinką, siankiem pod obrusem i rodziną siedzącą przy jednym stole. Problem w tym, że coraz częściej są to tylko wspomnienia. W okresie Bożego Narodzenia samotność dotyka ich najmocniej – i właśnie do nich skierowana jest akcja „Podaruj Wigilię” organizowana przez Stowarzyszenie mali bracia Ubogich.
Miała usuwać miejskie buble – a tymczasem sama stała się absurdem. 15 października prezydent Jakub Banaszek rozwiązał Komisję ds. absurdów infrastrukturalnych

Miała naprawiać absurdy, sama się nim stała. Kulisy rozwiązania miejskiej komisji

Miała usuwać najdziwniejsze błędy infrastrukturalne w Chełmie. Tymczasem – jak twierdzi jej własny wiceprzewodniczący – komisja działała tylko na papierze, a gdy pojawiła się krytyka, prezydent Jakub Banaszek jednym ruchem ją rozwiązał. Historia społecznej inicjatywy, która z nadziei przerodziła się w symbol urzędniczej fasady.
Szkoła Podstawowa nr 9 z Zamościa wygrała Turniej „Z Orlika na Stadion” i w nagrodę pojedzie do Barcelony!

Szkoła Podstawowa nr 9 z Zamościa wygrała Turniej „Z Orlika na Stadion” i w nagrodę pojedzie do Barcelony!

Takie historie zostają w pamięci na całe życie. Chłopcy ze Szkoły Podstawowej numer 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu dowodzeni przez trenerów Jacka Szczyrbę i Krzysztofa Kawalę wygrali Turniej „Z Orlika na Stadion”. Droga do zwycięstwa na PGE Stadionie Narodowym była bardzo długa i wiodła przez poszczególne etapy, ale efekt trener i jego podopieczni będą ją wspominać latami
W niedzielę chełmianie mierzyli się ze Skrą Bełchatów. we wtorek zagrają z zespołem z Częstochowy

We wtorek InPost ChKS Chełm zmierzy się ze Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa

W spotkaniu piątej kolejki InPost ChKS Chełm zagra przed własną publicznością ze Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. Początek wtorkowego spotkania o godzinie 17.30
Męczarnie Polski na Malcie na zakończenie eliminacji do mistrzostw świata

Męczarnie Polski na Malcie na zakończenie eliminacji do mistrzostw świata

W piątek „zwycięski remis” z Holandią, a w poniedziałek ogromne męczarnie w wyjazdowym meczu z niżej notowaną Maltą. Kibice na stadionie w Ta' Qali zobaczyli aż pięć bramek, a reprezentacja Polski dość szczęśliwie wygrała 3:2
Górnik Łęczna awansował do 1/8 finału Orlen Pucharu Polski

Górnik Łęczna awansował do 1/8 finału Orlen Pucharu Polski

To nie jest wielkie wydarzenie, bo pokonanie pierwszoligowca przez wicelidera Orlen Ekstraligi było obowiązkiem.

Metamorfoza mieszkania bez generalnego remontu. Jak wymiana frontów meblowych odmienia kuchnię i całe wnętrze

Metamorfoza mieszkania bez generalnego remontu. Jak wymiana frontów meblowych odmienia kuchnię i całe wnętrze

Wielu właścicieli mieszkań marzy o odświeżeniu kuchni lub salonu, ale wizja kosztownego i uciążliwego remontu często sprawia, że prace są odkładane na później. Tymczasem istnieje rozwiązanie, które pozwala osiągnąć spektakularny efekt bez demontażu całej zabudowy i bez konieczności reorganizowania przestrzeni. Wymiana samych frontów meblowych to coraz częściej wybierana metoda na szybką metamorfozę wnętrza, a oferta Stylfront otwiera niezwykle szerokie możliwości aranżacyjne, obejmujące zarówno klasyczne, jak i ultranowoczesne realizacje.

