Donald Tusk: Wiemy kto stoi za aktami dywersji na kolei

Autor: Zdjęcie autora oprac. IC
(fot. PAP/Tomasz Gzell)

Premier Donald Tusk za pomocą mediów społecznościowych przekazał, że intensywna praca wielu osób pozwoliła ustalić osoby odpowiedzialne za akt dywersji na kolei.

- Intensywna praca służb, policji oraz prokuratury pozwoliła ustalić osoby odpowiedzialne za akty dywersji w miejscowości Mika oraz w okolicach Puław - powiedział w Sejmie premier Donald Tusk. - Ustalone osoby to dwóch obywateli Ukrainy działających i współpracujących od dłuższego czasu z rosyjskimi służbami.

Dodał także że ustalono ich tożsamość, jednak ze względu na dobro śledztwa nie można ujawnić ich danych. W swojej wypowiedz podkreślił także, że zdarzenia te „miały charakter intencjonalny, miały swoich sprawców i ich celem było doprowadzenie do katastrofy w ruchu kolejowym”.

Jedna z podejrzewanych osób to obywatel Ukrainy skazany przez sąd we Lwowie w maju tego roku za akty dywersji. Drugi podejrzany to mieszkaniec Donbasu. - Przedostał się z Białorusi do Polski razem z pierwszym podejrzanym jesienią tego roku - dodał premier.

Ziemniak w roli głównej. Przed nami IV Festiwal Kuchnia Inspiracji

Ziemniak w roli głównej. Przed nami IV Festiwal Kuchnia Inspiracji

Lublin szykuje się na wielkie święto lokalnych smaków. W dwa ostatnie weekendy listopada odbędzie się IV edycja Festiwalu Kuchnia Inspiracji, tym razem w całości poświęcona… ziemniakowi. To właśnie to popularne, ale często niedoceniane warzywo stanie w centrum spacerów, warsztatów, konkursów i jarmarków kulinarnych.
Duszność Pomyśl o POChP Światowy Dzień POChP przypomina o chorobie, która odbiera oddech milionom osób

Duszność Pomyśl o POChP Światowy Dzień POChP przypomina o chorobie, która odbiera oddech milionom osób

„Duszność? Pomyśl o POChP” - pod takim hasłem 19 listopada 2025 r. obchodzony jest Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP). W Polsce jego przesłanie rozwija kampania „Pokochaj Płuca. Unikaj kolejnych zaostrzeń”, przypominając, że objawy, takie jak duszność, przewlekły kaszel i spadek wydolności fizycznej, wymagają konsultacji lekarskiej, a wczesne rozpoznanie zwiększa szanse na skuteczne leczenie oraz poprawę jakości życia. Choć POChP pozostaje trzecią najczęstszą przyczyną zgonów na świecie, świadomość tej choroby wciąż jest niewystarczająca.

Lublin gotowy na nadejście zimy. Pługi i solarki już grzeją silniki

Lublin gotowy na nadejście zimy. Pługi i solarki już grzeją silniki

Od 1 listopada miejskie służby w Lublinie pracują już w trybie pełnej gotowości do zimowego utrzymania dróg. Miasto zapewnia, że sprzęt, zapasy soli i piasku oraz służby odpowiedzialne za reagowanie na zmiany pogody są przygotowane na sezon 2025/2026.
Strzelanie i szkolenie taktyczne. Terytorialsi z Kraśnika ćwiczyli umiejętności
ZDJĘCIA
galeria

Strzelanie i szkolenie taktyczne. Terytorialsi z Kraśnika ćwiczyli umiejętności

Żołnierze 24. batalionu lekkiej piechoty w Kraśniku spędzili miniony weekend na intensywnym szkoleniu rotacyjnym. W dniach 15-16 listopada prowadzili zajęcia zarówno na strzelnicy, jak i w terenie leśnym.
„Przełam samotność”. Podaruj świąteczne spotkanie starszej, samotnej osobie

„Przełam samotność”. Podaruj świąteczne spotkanie starszej, samotnej osobie

Dla wielu seniorów z Lublina i regionu Wigilia nadal pachnie prawdziwą choinką, siankiem pod obrusem i rodziną siedzącą przy jednym stole. Problem w tym, że coraz częściej są to tylko wspomnienia. W okresie Bożego Narodzenia samotność dotyka ich najmocniej – i właśnie do nich skierowana jest akcja „Podaruj Wigilię” organizowana przez Stowarzyszenie mali bracia Ubogich.
Miała usuwać miejskie buble – a tymczasem sama stała się absurdem. 15 października prezydent Jakub Banaszek rozwiązał Komisję ds. absurdów infrastrukturalnych

Miała naprawiać absurdy, sama się nim stała. Kulisy rozwiązania miejskiej komisji

Miała usuwać najdziwniejsze błędy infrastrukturalne w Chełmie. Tymczasem – jak twierdzi jej własny wiceprzewodniczący – komisja działała tylko na papierze, a gdy pojawiła się krytyka, prezydent Jakub Banaszek jednym ruchem ją rozwiązał. Historia społecznej inicjatywy, która z nadziei przerodziła się w symbol urzędniczej fasady.
Szkoła Podstawowa nr 9 z Zamościa wygrała Turniej „Z Orlika na Stadion” i w nagrodę pojedzie do Barcelony!

Szkoła Podstawowa nr 9 z Zamościa wygrała Turniej „Z Orlika na Stadion” i w nagrodę pojedzie do Barcelony!

Takie historie zostają w pamięci na całe życie. Chłopcy ze Szkoły Podstawowej numer 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu dowodzeni przez trenerów Jacka Szczyrbę i Krzysztofa Kawalę wygrali Turniej „Z Orlika na Stadion”. Droga do zwycięstwa na PGE Stadionie Narodowym była bardzo długa i wiodła przez poszczególne etapy, ale efekt trener i jego podopieczni będą ją wspominać latami
W niedzielę chełmianie mierzyli się ze Skrą Bełchatów. we wtorek zagrają z zespołem z Częstochowy

We wtorek InPost ChKS Chełm zmierzy się ze Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa

W spotkaniu piątej kolejki InPost ChKS Chełm zagra przed własną publicznością ze Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. Początek wtorkowego spotkania o godzinie 17.30
Męczarnie Polski na Malcie na zakończenie eliminacji do mistrzostw świata

Męczarnie Polski na Malcie na zakończenie eliminacji do mistrzostw świata

W piątek „zwycięski remis” z Holandią, a w poniedziałek ogromne męczarnie w wyjazdowym meczu z niżej notowaną Maltą. Kibice na stadionie w Ta' Qali zobaczyli aż pięć bramek, a reprezentacja Polski dość szczęśliwie wygrała 3:2
Górnik Łęczna awansował do 1/8 finału Orlen Pucharu Polski

Górnik Łęczna awansował do 1/8 finału Orlen Pucharu Polski

To nie jest wielkie wydarzenie, bo pokonanie pierwszoligowca przez wicelidera Orlen Ekstraligi było obowiązkiem.

Metamorfoza mieszkania bez generalnego remontu. Jak wymiana frontów meblowych odmienia kuchnię i całe wnętrze

Metamorfoza mieszkania bez generalnego remontu. Jak wymiana frontów meblowych odmienia kuchnię i całe wnętrze

Wielu właścicieli mieszkań marzy o odświeżeniu kuchni lub salonu, ale wizja kosztownego i uciążliwego remontu często sprawia, że prace są odkładane na później. Tymczasem istnieje rozwiązanie, które pozwala osiągnąć spektakularny efekt bez demontażu całej zabudowy i bez konieczności reorganizowania przestrzeni. Wymiana samych frontów meblowych to coraz częściej wybierana metoda na szybką metamorfozę wnętrza, a oferta Stylfront otwiera niezwykle szerokie możliwości aranżacyjne, obejmujące zarówno klasyczne, jak i ultranowoczesne realizacje.
Jak Business Central zmienia sposób zarządzania firmą

Jak Business Central zmienia sposób zarządzania firmą

Przychodzi taki moment, gdy każdy właściciel firmy zaczyna zastanawiać się, jak efektywniej zarządzać przedsiębiorstwem. Czy można uprościć proces kontrolowania wydatków, śledzenia zapasów i analizy wyników sprzedaży? System ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central to rozwiązanie, które odpowiada na te pytania, oferując kompleksowe narzędzie do zarządzania wszystkimi aspektami działalności. Jego funkcjonalności umożliwiają firmom przejście od chaosu w zarządzaniu do uporządkowanej, opartej na danych strategii rozwoju. Wdrożenie Business Central nie jest tylko zmianą oprogramowania – to transformacja sposobu myślenia o zarządzaniu firmą. System automatyzuje rutynowe zadania, eliminuje błędy wynikające z ręcznego wprowadzania danych i pozwala menedżerom skupić się na tym, co naprawdę istotne: podejmowaniu strategicznych decyzji opartych na aktualnych informacjach.
Maksymalizuj zyski: jak zarabiać więcej na lokatach dzięki nowym środkom?

Maksymalizuj zyski: jak zarabiać więcej na lokatach dzięki nowym środkom?

Masz oszczędności, ale nie zarabiasz na nich? Jeżeli boisz się inwestować i zależy Ci przede wszystkim na systematycznych i przewidywalnych wzrostach, banki mają dla Ciebie propozycję. Mowa o lokatach na nowe środki, czyli ofercie, która jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi do maksymalizacji zysków z oszczędności, a dla instytucji finansowych – sposobem na pozyskanie nowych klientów. Zobacz, jak to działa!

OFICJALNIE: Dwa wzmocnienia w Orlen Oil Motorze Lublin przed nowym sezonem
film

OFICJALNIE: Dwa wzmocnienia w Orlen Oil Motorze Lublin przed nowym sezonem

Szaro buro i ponuro. Jaki weekend nas czeka?
film

Szaro buro i ponuro. Jaki weekend nas czeka?

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie otwarte
film

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie otwarte

„Dzień Wschodzi”: ZUS ostrzega przed fałszywymi „listopadowymi przeliczeniami” i apeluje o ostrożność w sieci
film

„Dzień Wschodzi”: ZUS ostrzega przed fałszywymi „listopadowymi przeliczeniami” i apeluje o ostrożność w sieci

Święto Niepodległości w Puławach. Kwiaty, przemówienia a wieczorem koncert
galeria
film

Święto Niepodległości w Puławach. Kwiaty, przemówienia a wieczorem koncert

Słodko bez wyrzutów sumienia. Lubelska cukiernia przełamuje zasady
film

Słodko bez wyrzutów sumienia. Lubelska cukiernia przełamuje zasady

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

