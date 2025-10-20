Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. poniedziałek, 20 października 2025 r.
Serwisy tematyczne

PlusLiga

Dzisiaj
14:33
Strona główna » Sport » SIATKÓWKA » PlusLiga

InPost ChKS Chełm zadebiutuje w PlusLidze w wyjazdowym meczu z PGE Projektem Warszawa

Autor: Zdjęcie autora (grom)
Udostępnij 0 A A
Chełmski beniaminek chce na dłużej pozostać w PlusLidze
Chełmski beniaminek chce na dłużej pozostać w PlusLidze (fot. InPost ChKS Chełm)

InPost ChKS Chełm chce walczyć z każdym przeciwnikiem. Historyczna inauguracja sezonu w lidze zawodowej dla chełmian odbędzie się we wtorek w Warszawie.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Pierwszym przeciwnikiem drużyny prowadzonej przez trenera Krzysztofa Andrzejewskiego będzie brązowy medalista minionego sezonu PGE Projekt Warszawa.

– Myślę, że w tej lidze w żadnym meczu nie będziemy faworytem. To nasi rywale typowani będą do tej roli. Taki jest los beniaminka – mówi szkoleniowiec InPost ChKS Chełm Krzysztof Andrzejewski.

Po wywalczonym wiosną awansie do PlusLigi ówczesny ChKS przeszedł kadrową przemianę. Z zespołem pożegnali się: Bartosz Fijałek, Kacper Gonciarz, Jakub Olszewski, Szymon Rakowski, Maciej Janikowski i Jakub Ziobrowski. Nowe kontrakty podpisali grający dotychczas: rozgrywający Jay Blankenau, przyjmujący Paweł Rusin, Tomasz Piotrowski i Łukasz Łapszyński, środkowi Mariusz Marcyniak i Łukasz Swodczyk oraz atakujący Jędrzej Goss.

Drużynę beniaminka PlusLigi zasiliło siedmiu nowych siatkarzy. Po dwóch latach wrócił do klubu rozgrywający Grzegorz Jacznik. W ostatnim sezonie grał w BKS Viśle Proline Bydgoszcz.

Nowym atakującym został Remigiusz Kapica z PSG Stali Nysa. Jego zespół został zdegradowany z PlusLigi. W lipcu nowy nabytek chełmskiego beniaminka zdobył z reprezentacją Polski studentów zdobył złoty medal podczas rozgrywanej w Berlinie Uniwersjady.

Na środku bloku w Chełmie występować będzie Norweg z Barkomu Każany Lwów, 30-letni Rune Fasteland. Siatkarz był kluczowym graczem swojego zespołu, wystąpił w 30 meczach drużyny z Ukrainy. Na tej pozycji grał też będzie Jakub Turski z I-ligowego MCKiS Jaworzno.

Za przyjęcie odpowiedzialny będzie Irańczyk Amirhossein Esfandiar, uczestnik tegorocznej edycji Ligi Narodów. Pozyskano także dwóch nowych graczy na pozycję libero. Pierwszym jest Jędrzej Gruszczyński z kadry brązowego medalisty PlusLigi PGE Projektu Warszawa. O miejsce w składzie siatkarz rywalizował z reprezentantem Polski Damianem Wojtaszkiem. Drugim libero jest Daniel Ostaszewski REA BAS Białystok, zespołu z PLS 1. Ligi.

Niestety, w okresie przygotowawczym z powodu kontuzji nie brał udziału Gruszczyński. W trybie awaryjnym klub zakontraktował 27-letni Japończyka Sonae Kazumę. Jego transfer jest czasowy, został podpisany na pięć miesięcy z opcją przedłużenia na cały sezon. Gra w drużynie z Chełma będzie dla Japończyka debiutem w Europie.

– W czterech kolejkach mamy trzech medalistów: w pierwszej Projekt, w trzeciej Bogdankę LUK Lublin, w czwartej Zawiercie. Z Każdym z tych rywali będziemy szukać punktów. Razem z zespołem chcemy dobrze wykonać swoją pracę w tym sezonie. W każdym meczu będziemy walczyć o zwycięstwo, także w Warszawie. Naszym celem, jak to jest w przypadku beniaminka, jest pozostanie w lidze zawodowej na dłużej niż tylko rok – zapowiada trener Andrzejewski.

KADRA INPOST CHKS CHEŁM NA SEZON 2025/2026:

Rozgrywający: Jay Blankenau, Grzegorz Jacznik;

Atakujący: Jędrzej Goss, Remigiusz Kapica;

Przyjmujący: Paweł Rusin, Łukasz Łapszyński, Tomasz Piotrowski, Amirhossein Esfandiar;

Środkowi: Mariusz Marcyniak, Łukasz Swodczyk, Jakub Turski, Rune Fasteland;

Libero: Daniel Olszewski, Sonae Kazuma.

Trener: Krzysztof Andrzejewski.

PGE Start pokonał rywali z Torunia dopiero po dogrywce

PGE Start Lublin po dramatycznym spotkaniu pokonał Arrivę Lotto Twarde Pierniki Toruń

Bartosz Wolski wierzy, że Motor wkrótce wyjdzie na prostą

Bartosz Wolski (Motor Lublin): Mocno wierzę, że będzie już tylko lepiej

Maria Prieto O’Mullony to nie tylko liderka PGE MKS El-Volt Lublin, ale również ważna postać reprezentacji Hiszpanii

Zawodniczki PGE MKS El-Volt Lublin mają za sobą pracowity tydzień

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
plusliga InPost ChKS Chełm

Pozostałe informacje

Z takim obiektem zima im nie straszna. Górnik Łęczna ma nowoczesne boisko "pod balonem"

Z takim obiektem zima im nie straszna. Górnik Łęczna ma nowoczesne boisko "pod balonem"

W poprzednich latach pierwszy zespół Górnika Łęczna musiał szukać sobie obiektów do przeprowadzania treningów w okresie zimowym i odwiedzał Milejów, Świdnik czy Lubartów. Przed nadchodzącą zimą tego problemu już nie będzie. W poniedziałek nastąpiło uroczyste oddanie do użytku nowego boiska ze sztuczną nawierzchnią zadaszonego halą pneumatyczną. Obiekt powstał tuż obok stadionu w Łęcznej i korzystać z niego będą mogli także młodzi adepci klubowej Akademii
Lublinianin szuka miłości w telewizji

Lublinianin szuka miłości w telewizji

Miłość w telewizji? Dlaczego nie! Już w sobotę, na antenie Polsatu zobaczymy w akcji mieszkańca Lublina. 26-letni Tomasz, na co dzień barman i pasjonat muzyki, wystąpi w nowym odcinku popularnego programu „Randka w ciemno”. Czy w telewizyjnym studiu uda mu się znaleźć tę jedyną?
Eksperci podczas EFNI: zasada „apteka tylko dla aptekarza” - czas na zmianę "szkodliwej" regulacji

Eksperci podczas EFNI: zasada „apteka tylko dla aptekarza” - czas na zmianę "szkodliwej" regulacji

Obowiązująca w Polsce zasada „apteka dla aptekarza”, zgodnie z którą możliwość otwarcia apteki ma tylko farmaceuta lub spółka farmaceutów, jest „szkodliwa” i nie leży w interesie pacjentów - uznali uczestnicy debaty „Przywracanie praworządności na rynku aptek - reforma w stylu włoskim”, która odbyła się podczas Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI) w Sopocie. Podczas debaty zaprezentowano raport Instytutu Finansów Publicznych, zawierający propozycje zmian na polskim rynku aptecznym.
Chełmski beniaminek chce na dłużej pozostać w PlusLidze

InPost ChKS Chełm zadebiutuje w PlusLidze w wyjazdowym meczu z PGE Projektem Warszawa

InPost ChKS Chełm chce walczyć z każdym przeciwnikiem. Historyczna inauguracja sezonu w lidze zawodowej dla chełmian odbędzie się we wtorek w Warszawie.
Sołtys na medal? Poznaliśmy najlepszych z najlepszych
ZDJĘCIA
galeria

Sołtys na medal? Poznaliśmy najlepszych z najlepszych

W poniedziałek w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie poznaliśmy laureatów konkursu „Nasz Sołtys 2025”. Wyróżnienia i nagrody wręczyli marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz wicemarszałek Marek Wojciechowski.
Od niedawna mieszczący się przy ul. Kilińskiego w Zamościu Zakład Patomorfologii ALFAMED wchodzi w skład grupy Affidea posiadającej w tym momencie 43 placówki w 30 polskich miastach, wykonując rocznie ponad 500 tys. badań i wspierając blisko 400 tys. pacjentów

Zamojski zakład w ogólnopolskiej grupie. To ma przynieść korzyści pacjentom

Grupa Affidea, która m.in. w Zamościu prowadzi NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej, a poza tym w całej Polsce w sumie aż 43 placówki medyczne wchłonęła zamojski Zakład Patomorfologii ALFAMED, ośrodek specjalizujący się w diagnostyce patomorfologicznej i molekularnej.
Red Sielczyk podzielił się punktami z Bizonem Jeleniec

Derby dla Sokoła Adamów, remis Red Sielczyka z Bizonem Jeleniec. Wyniki bialskiej klasy okręgowej

LKS Agrotex Milanów zdecydowanie lepszy od Kujawiaka Stanin. Lutnia Piszczac nie dała żadnych szans ŁKS Łazy. Skromna wygrana Sokoła Adamów z Unią Krzywda
Młody Ukrainiec wydalony z Polski. W przeszłości siedział za dilerkę

Młody Ukrainiec wydalony z Polski. W przeszłości siedział za dilerkę

19-letni Ukrainiec wydalony z Polski. Ma na koncie dilerkę i znęcanie się nad swoją partnerką.

Daniel Rusek (Górnik Łęczna): Musimy pochylić się nad tym jak wyglądała końcówka spotkania

Daniel Rusek (Górnik Łęczna): Musimy pochylić się nad tym jak wyglądała końcówka spotkania

W meczu na dnie tabeli Betclic I Ligi Górnik Łęczna podzielił się punktami ze Zniczem Pruszków. Taki wynik sprawił, że zielono-czarni wciąż pozostają w strefie spadkowej. Jak niedzielny mecz podsumowali obaj szkoleniowcy?
HALO LUBLIN – PUSTELNIA NA ZANA – COŚ NOWEGO!

HALO LUBLIN – PUSTELNIA NA ZANA – COŚ NOWEGO!

Zniknęła zielona przyczepa PUSTELNI na ul. Zana przez CH E.Leclerc. Zniknęła bo zastąpił ją sklepik – w tym samym niemal miejscu, z dużym napisem PUSTELNIA. Nowa odsłona to nowa jakość i nowe możliwości – miłośnicy świeżych pstrągów, karpi, jesiotrów i innych ryb ze stawów gospodarstwa rybackiego koło Opola Lubelskiego w dalszym ciągu będą zadowoleni, tu nic się nie zmienia. Królować będą także w dalszym ciągu przetwory z tych ryb autorstwa Szefa kuchni Restauracji PUSTELNIA Sławomira Obela. Będą za to dodatkowo (ponieważ w końcu będzie na nie miejsce) inne produkty z ryb oraz produkty naturalne od okolicznych producentów – soki, octy, herbaty i inne.
Globalna awaria popularnych aplikacji

Globalna awaria popularnych aplikacji

Trwa poważna awaria internetu. Nie działają między innymi Snapchat, Tidal, Zoom, Canva, Duolingo i inne aplikacje - wynika z danych serwisu Downdetector, który gromadzi informacje o utrudnieniach.
Prohibicja w Zamościu coraz bliżej. Radni KO złożyli projekt uchwały

Prohibicja w Zamościu coraz bliżej. Radni KO złożyli projekt uchwały

Był luźno rzucony pomysł, a teraz konkretny krok do jego realizacji. Radni klubu Koalicji Obywatelskiej złożyli projekt uchwały o wprowadzeniu w Zamościu nocnej prohibicji. Zakaz alkoholu miałaby obowiązywać od godz. 22 do 6 rano.
Dodatkowa godzina snu w najbliższy weekend
SONDA

Dodatkowa godzina snu w najbliższy weekend

Dodatkowa godzina snu brzmi kusząco. Już w najbliższy weekend to marzenie stanie się faktem, ponieważ nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy.
GKS Łopiennik pokonał Ruch Izbica 3:2

Niespodzianka w Izbicy. Wyniki chełmskiej klasy okręgowej

Dwa trafienia Michała Gałki nie pomogły Ruchowi Izbica w uzyskaniu korzystnego wyniku w meczu z GKS Łopiennik. Beniaminek z Różanki rozbił Unię Rejowiec. Astra Leśniowice ograła Kłosa Gmina Chełm. Remisy w spotkaniach Brata Siennica Nadolna z Chełmianką II Chełm i Sparty Rejowiec Fabryczny z Włodawianką
Na początku września drużyny Hetmana i Lublinianki spotkały się na boisku w Zamościu podczas otwarcia stadionu OSiR po przebudowie. Wtedy gospodarze wygrali z gośćmi. Wygląda na to, że w przetargu to piłkarze z Lublina mają większe szanse na zdobycie pieniędzy

Lublinianka ogra Hetmana na 300 tys. zł? Wszystko przez błąd w papierach

Gdyby nie jeden błąd, Hetman Zamość miałby już, tak jak ma Padwa, w garści 300 tys. zł. Przetarg został jednak unieważniony, a w ogłoszonym ponownie pojawił się konkurent. Oferta Lublinianki jest sporo tańsza, a to cena ma dać 100 procent punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu.
PlusLiga
30. KOLEJKA

Wyniki:

Warta Zawiercie - BOGDANKA LUK Lublin 0:3
BOGDANKA LUK Lublin - Warta Zawiercie 3:0
Warta Zawiercie - BOGDANKA LUK Lublin 3:1
BOGDANKA LUK Lublin - Warta Zawiercie 3:0

Tabela:

1. Jastrzębski Węgiel 30 75 80:31
2. Projekt 30 72 81:33
3. Zawiercie 30 72 79:32
4. Bogdanka LUK 30 63 74:43
5. ZAKSA 30 62 70:46
6. Resovia 30 59 73:50
7. Skra 30 51 63:54
8. Norwid 30 46 60:59
9. Olsztyn 30 40 52:60
10. Ślepsk 30 39 56:66
11. Trefl 30 34 50:70
12. Stilon 30 28 45:72
13. Lwów 30 26 46:73
14. Nysa 30 25 40:77
15. Katowice 30 15 33:81
16. Będzin 30 13 27:82

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
Jakub Kępa: Nic nie musimy

Jakub Kępa: Nic nie musimy

film
To może być wielki mistrz
film
WIDEO

To może być wielki mistrz

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 