InPost ChKS Chełm zadebiutuje w PlusLidze w wyjazdowym meczu z PGE Projektem Warszawa

Pierwszym przeciwnikiem drużyny prowadzonej przez trenera Krzysztofa Andrzejewskiego będzie brązowy medalista minionego sezonu PGE Projekt Warszawa.

– Myślę, że w tej lidze w żadnym meczu nie będziemy faworytem. To nasi rywale typowani będą do tej roli. Taki jest los beniaminka – mówi szkoleniowiec InPost ChKS Chełm Krzysztof Andrzejewski.

Po wywalczonym wiosną awansie do PlusLigi ówczesny ChKS przeszedł kadrową przemianę. Z zespołem pożegnali się: Bartosz Fijałek, Kacper Gonciarz, Jakub Olszewski, Szymon Rakowski, Maciej Janikowski i Jakub Ziobrowski. Nowe kontrakty podpisali grający dotychczas: rozgrywający Jay Blankenau, przyjmujący Paweł Rusin, Tomasz Piotrowski i Łukasz Łapszyński, środkowi Mariusz Marcyniak i Łukasz Swodczyk oraz atakujący Jędrzej Goss.

Drużynę beniaminka PlusLigi zasiliło siedmiu nowych siatkarzy. Po dwóch latach wrócił do klubu rozgrywający Grzegorz Jacznik. W ostatnim sezonie grał w BKS Viśle Proline Bydgoszcz.

Nowym atakującym został Remigiusz Kapica z PSG Stali Nysa. Jego zespół został zdegradowany z PlusLigi. W lipcu nowy nabytek chełmskiego beniaminka zdobył z reprezentacją Polski studentów zdobył złoty medal podczas rozgrywanej w Berlinie Uniwersjady.

Na środku bloku w Chełmie występować będzie Norweg z Barkomu Każany Lwów, 30-letni Rune Fasteland. Siatkarz był kluczowym graczem swojego zespołu, wystąpił w 30 meczach drużyny z Ukrainy. Na tej pozycji grał też będzie Jakub Turski z I-ligowego MCKiS Jaworzno.

Za przyjęcie odpowiedzialny będzie Irańczyk Amirhossein Esfandiar, uczestnik tegorocznej edycji Ligi Narodów. Pozyskano także dwóch nowych graczy na pozycję libero. Pierwszym jest Jędrzej Gruszczyński z kadry brązowego medalisty PlusLigi PGE Projektu Warszawa. O miejsce w składzie siatkarz rywalizował z reprezentantem Polski Damianem Wojtaszkiem. Drugim libero jest Daniel Ostaszewski REA BAS Białystok, zespołu z PLS 1. Ligi.

Niestety, w okresie przygotowawczym z powodu kontuzji nie brał udziału Gruszczyński. W trybie awaryjnym klub zakontraktował 27-letni Japończyka Sonae Kazumę. Jego transfer jest czasowy, został podpisany na pięć miesięcy z opcją przedłużenia na cały sezon. Gra w drużynie z Chełma będzie dla Japończyka debiutem w Europie.

– W czterech kolejkach mamy trzech medalistów: w pierwszej Projekt, w trzeciej Bogdankę LUK Lublin, w czwartej Zawiercie. Z Każdym z tych rywali będziemy szukać punktów. Razem z zespołem chcemy dobrze wykonać swoją pracę w tym sezonie. W każdym meczu będziemy walczyć o zwycięstwo, także w Warszawie. Naszym celem, jak to jest w przypadku beniaminka, jest pozostanie w lidze zawodowej na dłużej niż tylko rok – zapowiada trener Andrzejewski.

KADRA INPOST CHKS CHEŁM NA SEZON 2025/2026:

Rozgrywający: Jay Blankenau, Grzegorz Jacznik;

Atakujący: Jędrzej Goss, Remigiusz Kapica;

Przyjmujący: Paweł Rusin, Łukasz Łapszyński, Tomasz Piotrowski, Amirhossein Esfandiar;

Środkowi: Mariusz Marcyniak, Łukasz Swodczyk, Jakub Turski, Rune Fasteland;

Libero: Daniel Olszewski, Sonae Kazuma.

Trener: Krzysztof Andrzejewski.