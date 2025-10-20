Dodatkowa godzina snu w najbliższy weekend

Co roku, w ostatni weekend października przestawiamy zegarki. Oznacza to, że w 2025 roku zmiana czasu nastąpi w weekend 25-26 października. W niedzielę po godzinie 2:59 ponownie zobaczymy 2:00, zamiast 3:00. Ta zasada jest regulowana przez rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów.

Pierwszy raz w Polsce czas zmienialiśmy w okresie międzywojennym. Później następowały przerwy w latach 1949-1957, 1964-1977. Od tego roku już cały czas, dwa razy do roku przestawiamy zegarki z czasu letniego na zimowy i na wiosnę na odwrót (wtedy śpimy o godzinę krócej, ponieważ zegarki przestawiamy z godziny 2 na 3). Jednak nie zawsze było tak samo. Do 1995 roku, zmiana czasu z letniego na zimowy następowała miesiąc wcześniej, czyli w ostatni weekend września.

Zlikwidujmy zmianę czasu

Zmiana czasu w sezonie wiosennym i zimowym obowiązuje w 70 krajach na świecie, w tym w całej Unii Europejskiej. Tutaj kwestię tę reguluje specjalna dyrektywa Parlamentu Europejskiego. Co ciekawe, nasz wschodni sąsiąd, czyli Białoruś, zdecydowała się zrezygnować z przestawiania zegarków.

Nad takim rozwiązaniem zastanawiała się także Komisja Europejska. Przeprowadzone zostały konsultacje społeczne w krajach członkowskich i okazało się, że blisko 90 proc. głosujących zadeklarowało chęć odejścia od zmian czasu. Prace jednak zostały przerwane i dalej stosujemy zmianę czasu.

Czy to ostatnia zmiana czasu?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, zasada stosowania zmiany czasu regulowana jest przez rozporządzenie Prezesa Rady Ministów. Obecne rozporządzenie zostało wydane do 2026 roku. Oznacza to, że oprócz obecnej zmiany w ostatni weekend października, czeka nas jeszcze marcowa zmiana czasu z zimowego na letni i odwrotnie za rok.

Wady i zalety

Stosowanie zmiany czasu budzi wiele kontrowersji i ma praktycznie tyle samo przeciwników co zwolenników. Do zalet zmiany czasu możemy zaliczyć między innymi:

oszczędność prądu i energii elektrycznej

zwiększone bezpieczeństwo na drogach

w sezonie zimowym śpimy o godzinę dłużej, więc jesteśmy bardziej wypoczęci

Natomiast do wad zaliczamy: