Daniel Rusek (Górnik Łęczna): Musimy pochylić się nad tym jak wyglądała końcówka spotkania

Autor:
(fot. Kacper Pacocha/Górnik Łęczna)

W meczu na dnie tabeli Betclic I Ligi Górnik Łęczna podzielił się punktami ze Zniczem Pruszków. Taki wynik sprawił, że zielono-czarni wciąż pozostają w strefie spadkowej. Jak niedzielny mecz podsumowali obaj szkoleniowcy?

Peter Struhar, Znicz Pruszków

 – Wszyscy na stadionie wiedzieli jak ważny dla obu drużyn jest to mecz. Myślę, że w pierwszą połowę weszliśmy z dobrym nastawieniem i stwarzaliśmy wiele okazji do strzelenia bramki. Mieliśmy jedną niemal stuprocentową szansę, ale jej nie wykorzystaliśmy. Do przerwy byliśmy aktywniejsi od rywala i mieliśmy sporo szans po stałych fragmentach gry.

– Po zmianie stron wiedzieliśmy, że o losach meczu mogą zadecydować rezerwowi. Udało nam się przeprowadzić dobrą zmianę, bo nasz zawodnik wprowadzony z ławki wywalczył rzut karny. Zamieniliśmy go na gola, ale później niepotrzebnie się cofnęliśmy. Kolejny raz popełniliśmy prosty błąd. W podobny sposób straciliśmy gola w Legnicy. Mimo to w końcówce mieliśmy jeszcze jedną szansę, ale zabrakło nam finalnego podania. Mecz zakończył się remisem i czujemy niedosyt.

Daniel Rusek, Górnik Łęczna

– Musimy pochylić się nad tym, jak wyglądała końcówka tego spotkania. Powiedziałem zawodnikom w szatni, że ten zespół ma potencjał, który pozwala na dążenie do zdobycia bramki tak jak po tym straconym golu. Szkoda, że nie wyglądało to podobnie w innych fazach meczu. Zremisowaliśmy, ale w każdym meczu gramy o zwycięstwo. Jesteśmy trochę zawiedzeni, ale musimy przeanalizować, dlaczego tak to wyglądało.

- Uważam, że mamy potencjał, żeby kreować sytuacje, których w meczu ze Zniczem było trochę mniej. Przeciwnicy byli dobrze zorganizowani w niskim bloku. Nie jest łatwo łamać niską obronę i trzeba to robić poprzez robieni przewag i grę jeden na jeden. Na początku spotkania mieliśmy bardzo dobrą szansę, która mogła otworzyć to spotkanie. Rywale również stworzyli sobie dogodną okazję. Chcieliśmy uniknąć dośrodkowań w pole karne, których jednak trochę było. Przeanalizujemy jeszcze ten mecz, ponieważ powinniśmy tworzyć więcej sytuacji, a po straconej bramce udowodniliśmy, że potrafimy to robić.

BETCLIC I LIGA
13. KOLEJKA

Wyniki:

Chrobry Głogów - Polonia Warszawa 2-0
GKS Tychy - Wieczysta Kraków 3-3
Stal Rzeszów - ŁKS Łódź 1-4
Miedź Legnica - Pogoń Siedlce 2-2
Górnik Łęczna - Znicz Pruszków 1-1
Polonia Bytom - Odra Opole 0-0
Śląsk Wrocław - Stal Mielec 2-1
Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Ruch Chorzów 2-2
Puszcza Niepołomice - Wisła Kraków

Tabela:

1. Wisła 12 29 37-11
2. Śląsk 13 24 22-19
3. Wieczysta 13 23 28-17
4. Pogoń G.M 13 22 27-19
5. Chrobry 13 22 20-13
6. Polonia B. 13 21 19-14
7. Stal Rz. 13 20 22-23
8. ŁKS 13 18 21-19
9. Odra 13 18 13-14
10. Ruch 13 17 19-21
11. Pogoń S. 13 16 17-15
12. Miedź 13 15 18-27
13. Polonia W. 13 14 19-23
14. Tychy 13 12 20-29
15. Puszcza 12 11 11-14
16. Stal M. 13 11 17-28
17. Górnik 13 10 16-25
18. Znicz 13 10 16-31

