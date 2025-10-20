Globalna awaria popularnych aplikacji

Trwa poważna awaria internetu. Nie działają między innymi Snapchat, Tidal, Zoom, Canva, Duolingo i inne aplikacje - wynika z danych serwisu Downdetector, który gromadzi informacje o utrudnieniach.
Jak zauważył "The Independent", wszystko wskazuje na to, że źródłem problemów jest usterka w Amazon Web Services (AWS) - firmie dostarczającej infrastrukturę dla znacznej części stron internetowych na świecie. Problemy zaczęły być masowo zgłaszane przez użytkowników około godziny 9:00 rano czasu polskiego.
Problemy odnotowują użytkownicy takich aplikacji jak:
- Snapchat
- Zoom
- Roblox
- Fortnite
- Duolingo
- Slack
- Tidal
- Amazon
- Asana
- Canva
- Signal
- Epic Games Store
- Perplexity i wiele innych
AWS to skrót oznaczający Amazon Web Services. To usługa udostępniania publicznej platformy chmurowej oraz hostingowy serwis internetowy, będące jednostką zależną Amazon, udostępniającą usługi dostępne w sieci Web.