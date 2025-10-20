Młody Ukrainiec wydalony z Polski. W przeszłości siedział za dilerkę

Decyzja o wydaleniu z Polski 19-letniego obywatela Ukrainy to efekt licznych konfliktów z prawem, których dopuszczał się mężczyzna. - Był notowany za wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków oraz udzielania środków odurzających. Pomimo młodego wieku odbywał karę pozbawienia wolności oraz był tymczasowo aresztowany- relacjonuje podinspektor Kamil Gołębiowski z lubelskiej komendy.

Na tym nie koniec. 30 września 19-latek został zatrzymany z powodu uszkodzenia ciała oraz kierowania gróźb karalnych wobec swojej partnerki. Usłyszał w tej sprawie zarzuty.

- Dodatkowo w związku z licznymi naruszeniami porządku prawnego, policjanci zdecydowali o wystąpieniu do placówki Straży Granicznej w Lublinie z wnioskiem o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu do kraju. 19-latek już opuścił Polskę- zaznacza podinspektor Gołębiowski. Mężczyzna otrzymał również zakaz ponownego wjazdu do Polski i innych krajów Schengen przez 5 lat.