Młody Ukrainiec wydalony z Polski. W przeszłości siedział za dilerkę

19-letni Ukrainiec wydalony z Polski. Ma na koncie dilerkę i znęcanie się nad swoją partnerką.

Decyzja o wydaleniu z Polski 19-letniego obywatela Ukrainy to efekt licznych konfliktów z prawem, których dopuszczał się mężczyzna. - Był notowany za wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków oraz udzielania środków odurzających. Pomimo młodego wieku odbywał karę pozbawienia wolności oraz był tymczasowo aresztowany- relacjonuje podinspektor Kamil Gołębiowski z lubelskiej komendy.

Na tym nie koniec. 30 września 19-latek został zatrzymany z powodu uszkodzenia ciała oraz kierowania gróźb karalnych wobec swojej partnerki. Usłyszał w tej sprawie zarzuty.

- Dodatkowo w związku z licznymi naruszeniami porządku prawnego, policjanci zdecydowali o wystąpieniu do placówki Straży Granicznej w Lublinie z wnioskiem o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu do kraju. 19-latek już opuścił Polskę- zaznacza podinspektor Gołębiowski. Mężczyzna otrzymał również zakaz ponownego wjazdu do Polski i innych krajów Schengen przez 5 lat.

Red Sielczyk podzielił się punktami z Bizonem Jeleniec

Derby dla Sokoła Adamów, remis Red Sielczyka z Bizonem Jeleniec. Wyniki bialskiej klasy okręgowej

LKS Agrotex Milanów zdecydowanie lepszy od Kujawiaka Stanin. Lutnia Piszczac nie dała żadnych szans ŁKS Łazy. Skromna wygrana Sokoła Adamów z Unią Krzywda
19-letni Ukrainiec wydalony z Polski. Ma na koncie dilerkę i znęcanie się nad swoją partnerką.

W meczu na dnie tabeli Betclic I Ligi Górnik Łęczna podzielił się punktami ze Zniczem Pruszków. Taki wynik sprawił, że zielono-czarni wciąż pozostają w strefie spadkowej. Jak niedzielny mecz podsumowali obaj szkoleniowcy?
Zniknęła zielona przyczepa PUSTELNI na ul. Zana przez CH E.Leclerc. Zniknęła bo zastąpił ją sklepik – w tym samym niemal miejscu, z dużym napisem PUSTELNIA. Nowa odsłona to nowa jakość i nowe możliwości – miłośnicy świeżych pstrągów, karpi, jesiotrów i innych ryb ze stawów gospodarstwa rybackiego koło Opola Lubelskiego w dalszym ciągu będą zadowoleni, tu nic się nie zmienia. Królować będą także w dalszym ciągu przetwory z tych ryb autorstwa Szefa kuchni Restauracji PUSTELNIA Sławomira Obela. Będą za to dodatkowo (ponieważ w końcu będzie na nie miejsce) inne produkty z ryb oraz produkty naturalne od okolicznych producentów – soki, octy, herbaty i inne.
Trwa poważna awaria internetu. Nie działają między innymi Snapchat, Tidal, Zoom, Canva, Duolingo i inne aplikacje - wynika z danych serwisu Downdetector, który gromadzi informacje o utrudnieniach.
Był luźno rzucony pomysł, a teraz konkretny krok do jego realizacji. Radni klubu Koalicji Obywatelskiej złożyli projekt uchwały o wprowadzeniu w Zamościu nocnej prohibicji. Zakaz alkoholu miałaby obowiązywać od godz. 22 do 6 rano.
Dodatkowa godzina snu brzmi kusząco. Już w najbliższy weekend to marzenie stanie się faktem, ponieważ nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy.
Dwa trafienia Michała Gałki nie pomogły Ruchowi Izbica w uzyskaniu korzystnego wyniku w meczu z GKS Łopiennik. Beniaminek z Różanki rozbił Unię Rejowiec. Astra Leśniowice ograła Kłosa Gmina Chełm. Remisy w spotkaniach Brata Siennica Nadolna z Chełmianką II Chełm i Sparty Rejowiec Fabryczny z Włodawianką
Gdyby nie jeden błąd, Hetman Zamość miałby już, tak jak ma Padwa, w garści 300 tys. zł. Przetarg został jednak unieważniony, a w ogłoszonym ponownie pojawił się konkurent. Oferta Lublinianki jest sporo tańsza, a to cena ma dać 100 procent punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu.
Kompleksowy przewodnik dla polskich studentów planujących studia w Wielkiej Brytanii. Zobacz, jak wybrać uczelnię, aplikować przez UCAS, znaleźć finansowanie i zakwaterowanie.
Graf Chodywańce nie rezygnuje z walki o pierwsze miejsce w tabeli. W sobotę podopieczni trenera Bohdana Bławackiego w meczu na szczycie pokonali w Bodaczowie tamtejszy BKS. Tym samym wskoczyli na drugie miejsce w tabeli i wciąż mogą pochwalić się statusem niepokonanych w „najciekawszej lidze świata”
W Muzeum Wsi Lubelskiej powstała nowa pracownia artystyczna 4 Fajerki. Jej otwarcie zaplanowano 25 października.
Czarodzieje, duchy i nieumarli opanują Klub Unicorn! W Lublinie odbędzie się Halloween Kids Party – pełne muzyki, tańca i magii wydarzenie dla dzieci w wieku 8–12 lat. Będzie tanecznie, strasznie i… absolutnie fantastycznie.
Lubelski Klub Strzelecki „Snajper” zorganizował ogólnopolskie zawody strzeleckie o Puchar Niezłomnych dla członków klubów strzeleckich oraz osób indywidualnych posiadających licencje lub patenty strzeleckie.
Dzięki europejskim funduszom wzrośnie bezpieczeństwo dostaw wody w Puławach. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Wodociągi Puławskie" na modernizację studni głębinowych, pompowni głównej, zbiorników wody i sieci otrzyma ponad 12 mln zł. Blisko 5 mln zł na ten sam cel spółce pożyczy NFOŚiGW.

