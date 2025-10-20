Sołtys na medal? Poznaliśmy najlepszych z najlepszych

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w województwie lubelskim mamy 3731 sołectw. W każdym z nich sołtys pełni ważną rolę budowania zgranego społeczeństwa, integracji i dba o potrzeby mieszkańców. Czas, by ich docenić. 20 października w LCK rozstrzygnięto konkurs "Nasz sołtys" organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

W poniedziałek w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie poznaliśmy laureatów konkursu „Nasz Sołtys 2025”. Wyróżnienia i nagrody wręczyli marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz wicemarszałek Marek Wojciechowski.

– Sołtys to najniższy szczebel władzy wykonawczej, który pomaga organowi wykonawczemu w sprawnym zarządzaniu gminą. Cieszą mnie statystyki, z których wynika, że około 30 procent sołtysów stanowią kobiety. Bez was, drogie Sołtyski i Sołtysi, administrowanie tysiącami małych miejscowości w Polsce byłoby bardzo trudne, dlatego dziękuję Wam za tę ciężką pracę oraz pomoc mieszkańcom i swoim małym ojczyznom – podkreślił marszałek Jarosław Stawiarski.

Konkurs, organizowany przez samorząd województwa, to sposób na uhonorowanie najbardziej aktywnych liderów obszarów wiejskich. Jury oceniało m.in. działania integrujące społeczność lokalną, efekty pracy na rzecz poprawy infrastruktury i wykorzystania funduszu sołeckiego, współpracę z gminą oraz zaangażowanie w promocję swojego regionu.

– Jak co roku dla mieszkańców obszarów wiejskich przygotowujemy konkursy, w których możemy wyłonić najlepszych rolników z Lubelszczyzny, wyróżnić ekologiczne gospodarstwo oraz nagrodzić przedsiębiorczego sołtysa z regionu. Mieszkańcy wyczekują tych konkursów, co daje nam sygnał, że warto inwestować w nowoczesną wieś, która coraz bardziej kojarzy się z dobrym gospodarzeniem, dostatkiem i świadczy o sile naszego regionu – dodał wicemarszałek Marek Wojciechowski.

Laureaci konkursu „Nasz Sołtys 2025”

I miejsce: Józef Gałęzowski (Wilkołaz Pierwszy)

II miejsce: Maria Besztak (Babin)

III miejsce: Joanna Stelmaszczuk (Piotrowice)

Wyróżnienia otrzymali:

Anna Gołąbek, Śniadówka

Joanna Łubiarz, Panieńszczyzna

Krzysztof Bardak, Rudnik Drugi

Anna Chachaj, Wielkopole

Karolina Tujaka, Wola Idzikowska

Agnieszka Krasucka, Stoczek Kocki

Joanna Wasilewska, Zemborzyce Tereszyńskie

Grzegorz Rekiel, Tarnawka Pierwsza

Elżbieta Kusyk, Pożarów

Marek Fila, Borkowizna

Finał uroczystości zwieńczył występ zespołu „Jak dawniej”, po którym uczestnicy mogli spróbować tradycyjnych produktów z Lubelszczyzny, wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.