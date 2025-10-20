Lublinianin szuka miłości w telewizji

Na co dzień Tomek miksuje drinki w jednym z lubelskich lokali, ale jak sam przyznaje – jego prawdziwą pasją jest muzyka. Tworzy własne utwory, które – jak żartuje – „pomagają zdobywać kobiece serca”. Interesuje się też modą, sportem i filmem. W kobiecym towarzystwie czuje się swobodnie, jednak nie szuka przelotnych flirtów.

– Marzę o relacji z kobietą, z którą można porozmawiać o czymś więcej niż tylko o jajecznicy na śniadanie – mówi uczestnik.

W programie Tomek wystąpi jako kandydat numer jeden w czwartym odcinku show. Zapytany o to, jakiej partnerki szuka, odpowiedział:

– Wydaje mi się, że najważniejsza dla mnie jest inteligencja emocjonalna u kobiety. Lubię podejmować głębsze rozmowy. Myślę, że dystans do siebie i do rzeczywistości to cechy, które naprawdę cenię. Lubię przekraczać swoje bariery i chciałbym to robić z partnerką, która też jest na to otwarta.

Czy lubelski barman znajdzie swoją bratnią duszę w telewizyjnym show? O tym przekonamy się już w sobotę. Program „Randka w ciemno” można oglądać 25 października o 16:30 na antenie Polsatu.