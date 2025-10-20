Zamojski zakład w ogólnopolskiej grupie. To ma przynieść korzyści pacjentom

ALFAMED działa na rynku medycznym od lat i ma bogate doświadczenie w realizacji szerokiego zakresu badań od analiz molekularnych, poprzez cytologię histopatologię, aż po zaawansowane techniki stosowane w patologii klinicznej. Jego połączenie z siecią Affidea otwiera nowe możliwości. Pacjenci Affidea,a więc m.in. zamojskiego NU-MED-u zyskają dostęp do kompleksowej ścieżki onkologicznej. Będą mogli korzystać z profilaktyki, badań genetycznych, precyzyjnej diagnostyki, a także dopasowanych indywidualnie terapii.

– Współpraca naszych zespołów to ważny krok w kierunku pełnej integracji diagnostyki onkologicznej. Dzięki wspólnemu doświadczeniu będziemy dostosowywać ścieżki diagnostyczne do potrzeb pacjentów i podnosić jakość świadczonych usług – zapewnia Agnieszka Szydłowska, członek zarządu Affidea Polska i Affidea NU-MED.

– Dołączenie do Grupy Affidea otwiera przed nami nowe możliwości rozwoju diagnostyki patomorfologicznej i molekularnej. Dzięki współpracy z ośrodkami Affidea w Polsce będziemy mogli wspierać proces diagnostyczny, który stanowi fundament skutecznego leczenia onkologicznego – zauważa lek. med. Edward Ćwierz, założyciel ALFAMED-u.

Jak to się przełoży na leczenie pacjentów? Współpraca na pewno da szansę skrócenia czasu oczekiwania na wyniki badań i rozpoczęcie leczenia. Ponadto przyczyni się do lepszej koordynacji opieki oraz zwiększenia i skuteczności leczenia.

Affidea w Polsce od wielu lat rozwija model opieki onkologicznej. Po włączeniu w 2024 roku ośrodków Grupy NU-MED, a teraz ALFAMED-u buduje ogólnokrajową sieć placówek onkologicznych, oferującą kompleksowe wsparcie pacjentom i ich rodzinom.