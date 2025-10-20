HALO LUBLIN – PUSTELNIA NA ZANA – COŚ NOWEGO!

Zniknęła zielona przyczepa PUSTELNI na ul. Zana przez CH E.Leclerc. Zniknęła bo zastąpił ją sklepik – w tym samym niemal miejscu, z dużym napisem PUSTELNIA. Nowa odsłona to nowa jakość i nowe możliwości – miłośnicy świeżych pstrągów, karpi, jesiotrów i innych ryb ze stawów gospodarstwa rybackiego koło Opola Lubelskiego w dalszym ciągu będą zadowoleni, tu nic się nie zmienia. Królować będą także w dalszym ciągu przetwory z tych ryb autorstwa Szefa kuchni Restauracji PUSTELNIA Sławomira Obela. Będą za to dodatkowo (ponieważ w końcu będzie na nie miejsce) inne produkty z ryb oraz produkty naturalne od okolicznych producentów – soki, octy, herbaty i inne.
Co jeszcze? PUSTELNIA chce zachęcić do pysznych ryb serwując rybne buły, czyli kanapki z pastą z wędzonym pstrągiem, paprykarzem z karpiem i soczewicą, czy smalczykiem z karpia. Od wtorku do soboty, przez cały rok.
Nowa odsłona sklepu rybnego „Pustelnia to połączenie tradycji i świeżości i w nowoczesnej odsłonie, w sam raz na zbliżający się sezon przedświąteczny.
Karp od pokoleń króluje na polskich stołach wigilijnych. To smak rodzinnych spotkań i świątecznego ciepła. W tym roku będzie po prostu przyjemniej i wygodniej. Nowa PUSTELNIA na ul. Zana to nowoczesny, kontenerowy sklep rybny, w którym tradycja spotyka się z wygodą. Znajdziemy tu świeże ryby z własnej hodowli, w tym oczywiście karpia, a także pstrągi, jesiotry, tołpygi czy sezonowo w okresie odłowów inne gatunki takie jak sandacze i sumy.
– Chcieliśmy stworzyć miejsce, które łączy naturalność i prostotę z nowoczesnym podejściem do sprzedaży. Zmieniliśmy wygląd, aby podkreślić jakość naszych produktów – mówi Anna Pyć, właściciel Pustelni. – Naszym celem jest, by każdy klient mógł kupić świeżą rybę, bez pośpiechu i w miłej atmosferze.
Pustelnia to także odpowiedź na potrzeby współczesnych konsumentów – nie tylko przed świętami. Sklep oferuje codziennie świeże dostawy lokalnych produktów lokalnych. Ryby można kupić w różnych formach patroszone, filetowane czy dzwonka. Pustelnia to gwarancja jakości i świeżości.
Wielkie otwarcie odbędzie się 17. października. Z tej okazji właściciele przygotowali przedświąteczną degustacje dań z karpia – idealnych na wigilię. Poznają Państwo smak rozgrzewającej zupy rybnej Seby, karpia marynowanego klasycznego, z chili, w pomidorach oraz wędzonych dzwonków z karpia. To propozycja dla osób, którym przed świętami brakuje czasu lub podróżują i chcą zabrać do rodziny na wigilie pyszną rybę.
Nowa Pustelnia zaprasza wszystkich, którzy cenią świeżość, smak i tradycję w nowoczesnym wydaniu.
Sklep działa w tej samej lokalizacji, w której wcześniej mieścił się Fishtruck – teraz w nowej, bardziej komfortowej formie.
Lokalizacja: przed CH E.LECELERC przy ul. Zana
Godziny otwarcia: wtorek – piątek 9:00–17:00 a w soboty 9:00-13:00.
Zapraszamy, będzie pysznie!