Aleksandra Rudzka z Orlen Oil Motoru Lublin nową Miss Startu Ekstraligi

Za kilkanaście dni Orlen Oil Motor Lublin rozpocznie batalię o obronę kolejnego mistrzowskiego tytułu, ale jego przedstawicielka już teraz odniosła ogromny sukces. Aleksandra Zawadzka wygrała bowiem tegoroczną edycję Miss Startu Speedway Ekstraligi
Głosowanie trwało na stronie ekstraliga.pl oraz w aplikacji mobilnej Ekstraligi od 12 sierpnia do 7 września. W konkursie wystartowało 36 kandydatek z 14 klubów PGE Ekstraligi oraz METALKAS 2. Ekstraligi (zgłoszone przez kluby, z wyłączeniem laureatek z minionych edycji z miejsc 1-3). Najlepsza okazała się Aleksandra Zawadzka (Orlen Oil Motor Lublin) uzyskując 14.55 % głosów. Drugie miejsce zajęła Amelia Cholewczyńską z wynikiem 10.19 % (Abramczyk Polonia Bydgoszcz), a podium uzupełniła Klaudia Radtke ze średnią 9.97 % (PRES Grupa Deweloperska Toruń).
Aleksandra Rudzka jest piątą reprezentantką klubu z Lublina z tytułem Miss Startu. Wcześniej zwyciężczyniami były Klaudia Kraska (2019), Magdalena Orkiszewska (2020) i Karolina Wojtiuk (2021) i w ubiegłorocznej edycji Iryna Hel (2024).