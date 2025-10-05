Bartosz Zmarzlik wygrał Pożegnalny Turniej Jarosława Hampela, który odbył się w Lublinie

Jarosław Hampel oficjalnie pożegnał się z fanami żużla. W niedzielę na torze przy Al. Zygmuntowskich były wybitny polski żużlowiec odjechał ostatnie okrążenia na motocyklu, a następnie jego koledzy stworzyli świetne widowisko w Turnieju Pożegnalnym
Hampel o tym, że kończy żużlową karierę poinformował na stadionie w Lublinie i w tym samym miejscu odbył się jego pożegnalny turniej. Choć były znakomity żużlowiec nie figurował na liście startowej to zanim doszło do ścigania jego kolegów „Mały” pojawił się na torze i zaprezentował swoją jazdę licznie zgromadzonej lubelskiej publiczności, która podziękowała mu owacją i okolicznościowym transparentem.
Po części oficjalnej przyszedł czas na ściganie żużlowców, których Hampel zaprosił na te wyjątkowe zawody. W stawce znaleźli się oczywiście przedstawiciele Orlen Oil Motoru: Bartosz Zmarzlik, Dominik Kubera, Mateusz Cierniak i Bartosz Jaworski (nie wyjechał jednak na tor). Walka o zwycięstwo była bardzo zacięta i ostatecznie z pierwszego miejsca cieszył się Zmarzlik. Lider „Koziołków” wyprzedził Przemysława Pawlickiego i swojego klubowego kolegę Kuberę.
Wyniki Turnieju Pożegnalnego Jarosława Hampela
- Bartosz Zmarzlik (Orlen Oil Motor Lublin) 12 (3,3,3,d,3)
- Przemysław Pawlicki (Stelmet Falubaz Zielona Góra) 12 (3,2,2,2,3)
- Dominik Kubera (Orlen Oil Motor Lublin) 11 (2,3,3,0,3)
- Kacper Woryna (Włókniarz Częstochowa) 11 (2,3,2,3,1)
- Emil Sajfutdinow (PRES Grupa Deweloperska Toruń) 11 (3,3,1,2,2)
- Piotr Pawlicki (Włókniarz Częstochowa) 9 (1,1,2,3,2)
- Rohan Tungate (Innpro ROW Rybnik) 9 (2,2,2,1,2)
- Mateusz Cierniak (Orlen Oil Motor Lublin) 8 (1,0,1,3,3)
- Grzegorz Zengota (Fogo Unia Leszno) 7 (3,1,1,1,1)
- Oliver Berntzon (Moonfin Malesa Ostrów) 6 (0,0,3,1,2)
- Maciej Janowski (Betard Sparta Wrocław) 6 (0,2,3,0,1)
- Jaimon Lidsey (Bayersystem GKM Grudziądz) 5 (1,1,0,3,0)
- Jan Kvech (PRES Grupa Deweloperska Toruń) 5 (0,2,1,2,0)
- Bartosz Smektała (Hunters PSŻ Poznań) 4 (2,0,0,2,0)
- Kacper Mania (Fogo Unia Leszno) 3 (0,1,0,1,1)
- Szymon Szlauderbach (Hunters PSŻ Poznań) 1 (1,0,0,0,0)
- Bartosz Jaworski (Orlen Oil Motor Lublin) nie startował.
Bieg po biegu
- Zmarzlik, Kubera, Cierniak, Janowski
- Pawlicki, Woryna, Pawlicki, Mania
- Sajfutdinow, Tungate, Lidsey, Berntzon
- Zengota, Smektała, Szlauderbach, Kvech
- Zmarzlik, Pawlicki, Zengota, Berntzon
- Kubera, Tungate, Pawlicki, Smektała
- Sajfutdinow, Kvech, Mania, Cierniak
- Woryna, Janowski, Lidsey, Szlauderbach
- Zmarzlik, Pawlicki, Sajfutdinow, Szlauderbach
- Kubera, Pawlicki, Kvech, Lidsey
- Berntzon, Woryna, Cierniak, Smektała
- Janowski, Tungate, Zengota, Mania
- Lidsey, Smektała, Mania, Zmarzlik (d4)
- Woryna, Sajfutdinow, Zengota, Kubera
- Cierniak, Pawlicki, Tungate, Szlauderbach
- Pawlicki, Kvech, Berntzon, Janowski
- Zmarzlik, Tungate, Woryna, Kvech
- Kubera, Berntzon, Mania, Szlauderbach
- Cierniak, Pawlicki, Zengota, Lidsey
- Pawlicki, Sajfutdinow, Janowski, Smektała