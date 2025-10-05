Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Bartosz Zmarzlik wygrał Pożegnalny Turniej Jarosława Hampela, który odbył się w Lublinie

bs
Jarosław Hampel oficjalnie pożegnał się z fanami żużla. W niedzielę na torze przy Al. Zygmuntowskich były wybitny polski żużlowiec odjechał ostatnie okrążenia na motocyklu, a następnie jego koledzy stworzyli świetne widowisko w Turnieju Pożegnalnym

Hampel o tym, że kończy żużlową karierę poinformował na stadionie w Lublinie i w tym samym miejscu odbył się jego pożegnalny turniej. Choć były znakomity żużlowiec nie figurował na liście startowej to zanim doszło do ścigania jego kolegów „Mały” pojawił się na torze i zaprezentował swoją jazdę licznie zgromadzonej lubelskiej publiczności, która podziękowała mu owacją i okolicznościowym transparentem.

Po części oficjalnej przyszedł czas na ściganie żużlowców, których Hampel zaprosił na te wyjątkowe zawody. W stawce znaleźli się oczywiście przedstawiciele Orlen Oil Motoru: Bartosz Zmarzlik, Dominik Kubera, Mateusz Cierniak i Bartosz Jaworski (nie wyjechał jednak na tor). Walka o zwycięstwo była bardzo zacięta i ostatecznie z pierwszego miejsca cieszył się Zmarzlik. Lider „Koziołków” wyprzedził Przemysława Pawlickiego i swojego klubowego kolegę Kuberę.

Wyniki Turnieju Pożegnalnego Jarosława Hampela

  1. Bartosz Zmarzlik (Orlen Oil Motor Lublin) 12 (3,3,3,d,3)
  2. Przemysław Pawlicki (Stelmet Falubaz Zielona Góra) 12 (3,2,2,2,3)
  3. Dominik Kubera (Orlen Oil Motor Lublin) 11 (2,3,3,0,3)
  4. Kacper Woryna (Włókniarz Częstochowa) 11 (2,3,2,3,1)
  5. Emil Sajfutdinow (PRES Grupa Deweloperska Toruń) 11 (3,3,1,2,2)
  6. Piotr Pawlicki (Włókniarz Częstochowa) 9 (1,1,2,3,2)
  7. Rohan Tungate (Innpro ROW Rybnik) 9 (2,2,2,1,2)
  8. Mateusz Cierniak (Orlen Oil Motor Lublin) 8 (1,0,1,3,3)
  9. Grzegorz Zengota (Fogo Unia Leszno) 7 (3,1,1,1,1)
  10. Oliver Berntzon (Moonfin Malesa Ostrów) 6 (0,0,3,1,2)
  11. Maciej Janowski (Betard Sparta Wrocław) 6 (0,2,3,0,1)
  12. Jaimon Lidsey (Bayersystem GKM Grudziądz) 5 (1,1,0,3,0)
  13. Jan Kvech (PRES Grupa Deweloperska Toruń) 5 (0,2,1,2,0)
  14. Bartosz Smektała (Hunters PSŻ Poznań) 4 (2,0,0,2,0)
  15. Kacper Mania (Fogo Unia Leszno) 3 (0,1,0,1,1)
  16. Szymon Szlauderbach (Hunters PSŻ Poznań) 1 (1,0,0,0,0)
  17. Bartosz Jaworski (Orlen Oil Motor Lublin) nie startował.

Bieg po biegu

  1. Zmarzlik, Kubera, Cierniak, Janowski
  2. Pawlicki, Woryna, Pawlicki, Mania
  3. Sajfutdinow, Tungate, Lidsey, Berntzon
  4. Zengota, Smektała, Szlauderbach, Kvech
  5. Zmarzlik, Pawlicki, Zengota, Berntzon
  6. Kubera, Tungate, Pawlicki, Smektała
  7. Sajfutdinow, Kvech, Mania, Cierniak
  8. Woryna, Janowski, Lidsey, Szlauderbach
  9. Zmarzlik, Pawlicki, Sajfutdinow, Szlauderbach
  10. Kubera, Pawlicki, Kvech, Lidsey
  11. Berntzon, Woryna, Cierniak, Smektała
  12. Janowski, Tungate, Zengota, Mania
  13. Lidsey, Smektała, Mania, Zmarzlik (d4)
  14. Woryna, Sajfutdinow, Zengota, Kubera
  15. Cierniak, Pawlicki, Tungate, Szlauderbach
  16. Pawlicki, Kvech, Berntzon, Janowski
  17. Zmarzlik, Tungate, Woryna, Kvech
  18. Kubera, Berntzon, Mania, Szlauderbach
  19. Cierniak, Pawlicki, Zengota, Lidsey
  20. Pawlicki, Sajfutdinow, Janowski, Smektała
Laura Gil to liderka AZS UMCS Lublin

AZS UMCS Lublin pokonał Zagłębie Sosnowiec na inaugurację Orlen Basket Ligi kobiet

Akademiczki rozpoczęły sezon w dobrym stylu. MB Zagłębie Sosnowiec to silna ekipa, która niejednokrotnie potrafiła napsuć krwi lubelskiej ekipie. Tym razem jednak gospodynie kontrolowały przebieg meczu i zwyciężyły 84:76.
Lublinianka w środę przegrała z Avią, a w niedzielę z Ładą

Szybki nokaut na Wieniawie, cud w Tomaszowie Lubelskim i pierwsze punkty beniaminka IV ligi

W najciekawszym meczu weekendu wielkich emocji nie było. Już w 51 minucie Łada 1945 Biłgoraj prowadziła na wyjeździe z Lublinianką 3:0. Gospodarze na otarcie łez zaliczyli tylko honorowe trafienie w samej końcówce.
Kamil Orlik w niedzielnym meczu z Miedzią Legnica zdobył gola i zaliczył asystę

Górnik Łęczna z upragnionym ligowym przełamaniem

Wymarzony debiut Daniela Ruska na własnym stadionie jako pierwszego trenera Górnika Łęczna. Zielono-czarni w niedzielny wieczór pokonali u siebie Miedź Legnica 2:0 i dopisali pierwszy komplet punktów w tym sezonie
Przypadkowy karny i zasłużona porażka. Motor wyraźnie gorszy od Rakowa

Motor nie miał za wiele do powiedzenia w Częstochowie. Drużyna Mateusza Stolarskiego zasłużenie przegrała z Rakowem 0:2. Pechowo dla ekipy z Lublina zakończyła się pierwsza odsłona, bo rywale objęli prowadzenie po przypadkowym rzucie karnym.
Były napastnik Parmy nie pomógł. Podlasie pokonało rezerwy Cracovii

Niespodzianka w meczu Cracovia II – Podlasie. „Pasy” dwa razy prowadziły, ale nie dopisały do swojego konta ani jednego punktu. Biało-zieloni w drugiej połowie odwrócili wynik z 1:2 na 4:2.
Uprawa w powiecie włodawskim konopi została zlikwidowana

Włodawa: Policja rozbiła plantację konopi. 37-latkowi grozi nawet 20 lat więzienia

Ponad 2 kilogramy ziela konopi i oleju konopnego zabezpieczyli włodawscy kryminalni podczas nalotu na posesję 37-latka z powiatu włodawskiego. Funkcjonariusze odkryli też nielegalną uprawę konopi indyjskich. Mężczyzna trafił do aresztu.
Wynik 34-latka budzi grozę

Pędził 107 km/h w terenie zabudowanym. Był pijany i miał sądowy zakaz prowadzenia

34-latek z powiatu krasnostawskiego wykazał się wyjątkowym lekceważeniem prawa i zasad bezpieczeństwa. Zatrzymano go, gdy pędził przez teren zabudowany z prędkością ponad 100 km/h. Okazało się, że był pijany i miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.
Śląsk za darmo dla mieszkańców Białej Podlaskiej. Zgłoś się po wejściówkę

Esencja narodowego folkloru w mistrzowskim wykonaniu zespołu Śląsk. Na koncert mieszkańcy Białej Podlaskiej wejdą za darmo, ale trzeba odebrać wejściówki.
Z wizytą u braci mniejszych

4 października to Światowy Dzień Zwierząt Z tej okazji Schronisko dla Zwierząt w Lublinie otworzyło swoje drzwi dla wszystkich miłośników zwierząt, którym nie jest obojętny los czworonożnych przyjaciół.

Chciał ominąć jelenia. Dachował w Orłowie Drewnianym

 34-latek miał ogromne szczęście. Podczas próby ominięcia jelenia zjechał z drogi, uderzył w betonowy przepust i dachował. Z rozbitego peugeota wyszedł o własnych siłach — nie odniósł żadnych obrażeń.
Dublet napastnika z Norwegii. Raków Częstochowa - Motor Lublin (zapis relacji na żywo)

Motor nie wiele zdziałał w ofensywie i zasłużenie przegrał w niedzielę z Rakowem Częstochowa 0:2.
Radość w Zamościu, Padwa ograła lidera z Poznania

Koniec zwycięskiej serii ekipy z Poznania. Grunwald w sobotę musiał uznać wyższość Padwy Zamość, chociaż do przerwy prowadził jedną bramką
Dynie i grzyby. Przysmaki z lasu i ogrodu

To dobre połączenie. Dynie są, grzyby są — czas sprawdzić, jak smakuje zupa dyniowa solo i z kurkami smażonymi na cebulce. Albo leczo z dynią i grzybami. Z czym jeszcze można łączyć grzyby? Oto nasze podpowiedzi.
W okresie jesienno-zimowym patrole policji i straży miejskiej sprawdzają pustostany, czy nie znajdują się w nich osoby bezdomne potrzebujące pomocy.

Nie bądź obojętny zimą. Jak pomóc osobom bezdomnym w Lublinie i regionie?

Z dnia na dzień robi się coraz chłodniej. W okresie jesienno-zimowym nie powinniśmy pozostawać obojętni na los osób bezdomnych, dla których niskie temperatury mogą okazać się śmiertelnie niebezpieczne.

