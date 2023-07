Cellfast Wilki Krosno - Platinum Motor Lublin [relacja na żywo/live]

Bieg 9:

Vaclav Milik

Jarosław Hampel

Andrzej Lebiediew (rezerwa taktyczna za Mateusza Świdnickiego)

Dominik Kubera

Bieg 8: 1:5 (11:37)



Fredrik Lindgren 3

Jason Doyle 1

Jack Holder 2

Krzysztof Sadurski 0

Piękna australijska walka! Wszystko działo się za plecami bezkonkurencyjnego Fredrika Lindgrena. Najpierw prowadził Doyle, by szybko oddać pozycję piekielnie szybkiemu Holderowi. Jeszcze raz spróbował prześcignąć go starszy z dwójki, jednak nie zdołał wysforować się przed Jackiego.

Bieg 7: 3:3 (10:32)



Kacper Grzelak 0

Krzysztof Sadurski (rezerwa zwykła za Mateusza Świdnickiego) 1

Bartosz Zmarzlik 3

Vaclav Milik 2

Znowu początek należał do Lublinian! Wyszli nawet na 5:1, jednak Grzelaka najpierw minął Milik, a potem Sadurski. Ostrowianin miał spore problemy z jazdą na pierwszym okrązeniu. Po stracie pozycji ścigał jeszcze Sadurskiego, ale nie przyniosło to efektów.

Bieg 6: 1:5 (7:29)



Jason Doyle 1

Dominik Kubera 2

Denis Zieliński 0

Jarosław Hampel 3

Szybko konieczne korekty wprowadził Jarosław Hampel. Po "jedynce" tym razem zanotował atomowy start, a w ślad za nim podążył Dominik Kubera. Tym samym założyli się na Jasona Doyle'a i lider Wilków kolejny raz nie liczył się w gonitwie.

Bieg 5: 1:5 (6:24)



Andrzej Lebiediew

Fredrik Lindgren

Vaclav Milik (rezerwa taktyczna za Larsa Skupienia)

Jack Holder

Co dzisiaj wyprawiają Lublinianie! Zdawało się, że dobrze refleksowo popisał się Lebiediew, jednak szybko założył się na niego Lindgren. Holder po doskonałym starcie pewnie jechał po komplet oczek. Milik notuje już drugą "zerówkę" w dzisiejszym meczu.

Bieg 4: 1:5 (5:19)



Krzysztof Sadurski 1

Jack Holder 2

Mateusz Świdnicki 0

Mateusz Cierniak 3

Co za pościg Holdera! Najlepiej spod taśmy wyszedł Cierniak, który pomknął pewnie po trójkę. Drugi był Sadurski, a ścigać próbował go Holder. Dopiął swego na ostatnim okrążeniu, gdzie zabrał się do zewnętrznej i nabrał sporej prędkości na prostej. Jak przez cały sezon nie liczył się fatalny Świdnicki.

Bieg 3: 1:5 (4:14)



Bartosz Zmarzlik 2

Lars Skupień 0

Dominik Kubera 3

Jason Doyle 1

Świetny start lubelskiej pary, jednak sprytnym manewrem przed Zmarzlika wszedł Doyle. Ten stan rzeczy nie potrwał długo i trzykrotny mistrz świata z łatwością pokonał Australijczyka. Zgodnie z oczekiwaniami za ich plecami nie liczył się Skupień.

18:12 Sporo kurzu na torze. Potrzebne będzie roszenie.

Bieg 2: 1:5 (3:9)



Denis Zieliński 0

Mateusz Cierniak 2

Krzysztof Sadurski 1

Kacper Grzelak 3

Atomowo spod płotu wystrzelił Kacper Grzelak! Taki moment startowy pozwolił mu pomknąć po pewną trójkę. Za jego plecami szybko znalazł się Cierniak, którego przez większość biegu atakował Sadurski. Pomimo kontaktu na trzecim okrążeniu junior Krosna nie był w stanie prześcignąć mistrza świata juniorów.

Bieg 1: 2:4



Jarosław Hampel 1

Vaclav Milik 0

Fredrik Lindgren 3

Andrzej Lebiediew 2

Fatalnie przespał start Milik. Niemalże wykluczyło go to z rywalizacji. Lebiediew chciał atakować Lindgrena, który zdecydowanie prowadził ze startu, jednak nie miał ku temu żadnych okazji. Szwed był bezbłędny i mamy 4:2 dla Motoru!

18:01 Arbitrem spotkania Michał Sasień. Za chwilkę rozpoczniemy dzisiejsze zawody!

17:53 Pojedziemy według pierwszego zestawu startowego.

17:52 Dla Jacka Holdera będzie to pierwszy występ w karierze na torze w Krośnie. Jak Australijczyk poradzi sobie z torem beniaminka?

17:47 W składzie Wilków pojawił się Lars Skupień. Ma załatać dziurę po kontuzjowanym Krzysztofie Kasprzaku.

17:40 Za chwilę rozpocznie się prezentacja.

17:37 Rozpoczęła się próba toru. Lubelską drużynę reprezentują na niej Jarosław Hampel i Fredrik Lindgren. Goście desygnowali Jasona Doyle'a i Andrzeja Lebiediewa.

17:22 W Krośnie piękna, słoneczna pogoda. Idealna do rozegrania meczu żużlowego. Na trybunach zasiąść ma komplet widzów. Planowane jest także pojawienie się licznej grupy wyjazdowej z Lublina.

Awizowane składy:

Wilki: 9. Vaclav Milik 10. Mateusz Świdnicki 11. Andrzej Lebiediew 12. Lars Skupień 13. Jason Doyle 14. Krzysztof Sadurski 15. Denis Zieliński 16. Piotr Świercz

Motor: 1. Jarosław Hampel 2. Dominik Kubera 3. Fredrik Lindgren 4. Jack Holder 5. Bartosz Zmarzlik 6. Mateusz Cierniak 7. Kacper Grzelak 8. Bartosz Bańbor