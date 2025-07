Motor Lublin ze srebrem w finale Młodzieżowych Mistrzostw Polski Par Klubowych

Przed finałowymi zawodami na torze w Lublinie emocje rosły także ze względu na aurę. Planowane na godzinę 19 zawody były zagrożone, bo w naszym mieście padał deszcz. Na szczęście opady ustały i zawody rozpoczęły się z około 30 minutowym opóźnieniem.

Wśród faworytów do zwycięstwa wymieniali byli żużlowcy Motoru Lublin. Wiktor Przyjemski i Bartosz Bańbor zaczęli znakomicie, bo w czwartej gonitwie zajęli pierwsze i drugie miejsce. Do tego Bańbor był tak szybki, że pobił rekord toru. Nie cieszył się z niego jednak długo bo niebawem minimalnie pobił go Kacper Mania z Fogo Unii Leszno, a więc najgroźniejszego rywala lublinian do wygranej.

W kolejnych gonitwach drużyny z Lublina i Leszna toczyły zacięty bój o pierwsze miejsce. Kluczowy dla losów rywalizacji okazał się bieg 17. Emocje wisiały w powietrzu i najpierw zawiodła taśma startowa, która podniosła się nierówno. Natomiast w powtórce nerwów na wodzy nie utrzymał Mencel i wjechał w taśmę co skutkowało jego wykluczeniem. Jadący samotnie przeciwko dwóm żużlowcom Motoru Mania pokazał charakter jadąc przed Bańborem i naciskał na Przyjemskiego. Junior Motoru bronił się przed atakami rywala i w pewnym momencie zajechał przeciwnikowi drogę, zepchnął go na bandę, a potem spowodował jego upadek. Decyzja sędziów była tylko jedna – czerwona kartka dla Przyjemskiego i wygrana dla Mani. A to sprawiło, że ekipa z Leszna była już bardzo bliska zwycięstwa. I jak się okazało nie wypuściła tej szansy z rąk. Finalnie Fogo Unia zdobyła 26 punktów i o dwa „oczka” wyprzedziła Motor Lublin.

Młodzieżowych Mistrzostw Polski Par Klubowych

Fogo Unia Leszno (26 pkt): 5. Antoni Mencel 9+3 (2*,2*,3,2*,t,0) * 6. Kacper Mania 17+1 (3,3,2*,3,3,3) * 2. Motor Lublin (24 pkt): 13. Wiktor Przyjemski 10+2 (2*,3,3,2*,w,w) * 14. Bartosz Bańbor 14+2 (3,2*,2*,3,2,2) * 21. Bartosz Jaworski nie startował * 3. Ostrovia Ostrów 17 pkt): 11. Paweł Sitek 7 (2,0,1,d,3,1) * 12. Filip Seniuk 10+1 (1,1,2,1,2*,3) * 20. Nikodem Łuczak nie startował * 4. Abramczyk Polonia Bydgoszcz (15 pkt): 9. Maksymilian Pawełczak 11+2 (3,3,1,2,1*,1*) * 10. Kacper Andrzejewski 4 (d,0,d,-,2,2) * 19. Bartosz Nowak 0 (w) * 5. Gezet Stal Gorzów (14 pkt): 3. Oskar Paluch 12 (2,1,3,3,d,3) * 4. Mikołaj Krok 0 (0,d,-,-,-,-) * 16. Igor Kordun 2 (0,w,1,1) * 6. Orlen Cellfast Wilki Krosno (14 pkt): 1. Piotr Świercz - 1 (1,d,-,-,-,ns) * 2. Szymon Bańdur - 13 (3,1,1,3,3,2) * 15. Jakub Wieszczak 0 (d,d,0) * 7. Texom Stal Rzeszów (14 pkt): 7. Franciszek Majewski - 7+2 (1,1*,1*,1,3,u/-) * 8. Wiktor Rafalski 7 (0,2,2,w,1,2) * 18. Adrian Przybyło nie startował.

Bieg po biegu