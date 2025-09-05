Orlen Oil Motor Lublin - Bayersystem GKM Grudziądz. Zaczynamy kwadrans wcześniej! [relacja na żywo]

O godzinie 17.45, a nie o 18 jak pierwotnie planowano rozpocznie się rewanżowy mecz półfinałowy pomiędzy Orlen Oil Motorem, a Bayersystem GKM Grudziądz. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo!
Relacja na żywo
Orlen Oil Motor Lublin - Bayersystem GKM Grudziądz 14:10 (61:53)
Orlen Oil Motor: 9. Dominik Kubera * 10. Fredrik Lindgren * 11. Jack Holder * 12. Mateusz Cierniak * 13. Bartosz Zmarzlik * 14. Bartosz Bańbor * 15. Bartosz Jaworski * 16. Dawid Cepielik.
Bayersystem GKM: 1. Max Fricke * 2. Jaimon Lidsey * 3. Jakub Miśkowiak * 4. Wadim Tarasienko * 5. Michael Jepsen Jensen * 6. Kevin Małkiewicz * 7. Kacper Szarszewski * Kacper Łobodziński.
---------------------------------------------------------------
Bieg 6 -
Bartosz Zmarzlik
Jaimon Lidsey
Bartosz Jaworski
Max Fricke
---------------------------------------------------------------
Bieg 5 - 3:3 (17:13)
Jack Holder 2
Jakub Miśkowiak 0
Mateusz Cierniak 1
Wadim Tarasienko 3
Holder po pierwszym łuku był na prowadzeniu, ale na kolejnym wyprzedził go Tarasienko. Australijczyk szukał ataku po szerokiej, ale bez skutku. Trzecie miejsce i jeden punkt dołożył Cierniak.
---------------------------------------------------------------
PRZERWA NA RÓWNANIE TORU
---------------------------------------------------------------
Bieg 4 - 4:2 (14:10)
Bartosz Bańbor 1
Wadim Tarasienko 2
Fredrik Lindgren 3
Kevin Małkiewicz 0
Lindgren bez żadnych problemów objął prowadzenie i pomknął po trzy punkty. Za jego plecami o dwa punkty próbował nieskutecznie powalczyć Bańbor, bo na trzecim okrążeniu minął go Tarasienko
-------------------------------------------------------------------
Bieg 3 - 3:3 (10:8)
Michael Jepsen Jensen 2
Mateusz Cierniak 0
Jaimon Lidsey 1
Bartosz Zmarzlik 3
Dobre wejście w zawody Zmarzlika. Lider Orlen Oil Motoru objął prowadzenie i nie dał go sobie odebrać Jepsenowi Jensenowi, choć Duńczyk walczył bardzo ambitnie. Tak jak w poprzedniej gonitwie Małkiewicz rzutem na taśmę ograł Bańbora tak teraz Lidsey wyprzedził w ostatniej chwili Cierniaka
-------------------------------------------------------------------
Bieg 2 - 3:3 (7:5)
Bartosz Jaworski 0
Kevin Małkiewicz 1
Bartosz Bańbor 3
Jan Przanowski 2
Ruszył mocno z czwartego pola Przanowski i objął prowadzenie. Za nim pognał Bańbor i naciskał na rywala. Opłacało się, bo na czwartym okrążeniu Bańbor objął prowadzenie. Natomiast na ostatniej prostej Małkiewicz minimalnie wyprzedził Jaworskiego.
-------------------------------------------------------------------
Bieg 1 - 4:2
Max Fricke 2
Dominik Kubera 1
Jakub Miśkowiak 0
Jack Holder 3
Świetnie spod taśmy ruszył Holder i po pierwszym łuku był na prowadzeniu. Daleko za nim jechał Fricke, a tuż za nim Kubera, który miał chrapkę na dwa punkty. Do końca wyścigu nic już się jednak nie zmieniło. Pierwszy bieg dla gospodarzy!
--------------------------------------------------------------------
Wylosowano I zestaw startowy. Za chwilę pierwszy bieg!
- Jedziemy u siebie i robimy wszystko by jak najlepiej przygotować się do tego spotkania. Chcemy znaleźć się w finale i zrobimy wszystko by tak się stało - dodał Kuciapa
- W tym tygodniu temperatury są dość wysokie, ale to nie przeszkodziło nam w przygotowaniu toru. Oby był on taki jak sobie życzą zawodnicy. Prognozy pogody przed meczem trochę niepewne, ale mam nadzieję, że uda nam się odjechać to spotkanie - powiedział na antenie Eleven Sports 1 Maciej Kuciapa, trener Orlen Oil Motoru.
Ze strony gospodarzy na lubelski owal wyjechali Zmarzlik i Lindgren. Goście desygnowali na próbę toru Michaela Jepsena Jensena i Jakuba Miśkowiaka
Rozpoczęła się próba toru
Oba zespoły są już na obchodzie toru
W pierwszym meczu lublinianie wygrali 47:43. W rewanżu eksperci zgodnie przewidują kolejne zwycięstwo mistrzów Polski
Pierwotnie spotkanie miało zacząć się o godzinie 18, ale ze względu na zagrożenie w postaci burzy zostało przesunięte o kwadrans