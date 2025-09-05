Orlen Oil Motor Lublin - Bayersystem GKM Grudziądz. Zaczynamy kwadrans wcześniej! [relacja na żywo]

Orlen Oil Motor Lublin - Bayersystem GKM Grudziądz 14:10 (61:53)

Orlen Oil Motor: 9. Dominik Kubera * 10. Fredrik Lindgren * 11. Jack Holder * 12. Mateusz Cierniak * 13. Bartosz Zmarzlik * 14. Bartosz Bańbor * 15. Bartosz Jaworski * 16. Dawid Cepielik.

Bayersystem GKM: 1. Max Fricke * 2. Jaimon Lidsey * 3. Jakub Miśkowiak * 4. Wadim Tarasienko * 5. Michael Jepsen Jensen * 6. Kevin Małkiewicz * 7. Kacper Szarszewski * Kacper Łobodziński.

---------------------------------------------------------------

Bieg 6 -

Bartosz Zmarzlik

Jaimon Lidsey

Bartosz Jaworski

Max Fricke

---------------------------------------------------------------

Bieg 5 - 3:3 (17:13)

Jack Holder 2

Jakub Miśkowiak 0

Mateusz Cierniak 1

Wadim Tarasienko 3

Holder po pierwszym łuku był na prowadzeniu, ale na kolejnym wyprzedził go Tarasienko. Australijczyk szukał ataku po szerokiej, ale bez skutku. Trzecie miejsce i jeden punkt dołożył Cierniak.

---------------------------------------------------------------

PRZERWA NA RÓWNANIE TORU

---------------------------------------------------------------

Bieg 4 - 4:2 (14:10)

Bartosz Bańbor 1

Wadim Tarasienko 2

Fredrik Lindgren 3

Kevin Małkiewicz 0

Lindgren bez żadnych problemów objął prowadzenie i pomknął po trzy punkty. Za jego plecami o dwa punkty próbował nieskutecznie powalczyć Bańbor, bo na trzecim okrążeniu minął go Tarasienko

-------------------------------------------------------------------

Bieg 3 - 3:3 (10:8)

Michael Jepsen Jensen 2

Mateusz Cierniak 0

Jaimon Lidsey 1

Bartosz Zmarzlik 3

Dobre wejście w zawody Zmarzlika. Lider Orlen Oil Motoru objął prowadzenie i nie dał go sobie odebrać Jepsenowi Jensenowi, choć Duńczyk walczył bardzo ambitnie. Tak jak w poprzedniej gonitwie Małkiewicz rzutem na taśmę ograł Bańbora tak teraz Lidsey wyprzedził w ostatniej chwili Cierniaka

-------------------------------------------------------------------

Bieg 2 - 3:3 (7:5)

Bartosz Jaworski 0

Kevin Małkiewicz 1

Bartosz Bańbor 3

Jan Przanowski 2

Ruszył mocno z czwartego pola Przanowski i objął prowadzenie. Za nim pognał Bańbor i naciskał na rywala. Opłacało się, bo na czwartym okrążeniu Bańbor objął prowadzenie. Natomiast na ostatniej prostej Małkiewicz minimalnie wyprzedził Jaworskiego.

-------------------------------------------------------------------

Bieg 1 - 4:2

Max Fricke 2

Dominik Kubera 1

Jakub Miśkowiak 0

Jack Holder 3

Świetnie spod taśmy ruszył Holder i po pierwszym łuku był na prowadzeniu. Daleko za nim jechał Fricke, a tuż za nim Kubera, który miał chrapkę na dwa punkty. Do końca wyścigu nic już się jednak nie zmieniło. Pierwszy bieg dla gospodarzy!

--------------------------------------------------------------------

Wylosowano I zestaw startowy. Za chwilę pierwszy bieg!

- Jedziemy u siebie i robimy wszystko by jak najlepiej przygotować się do tego spotkania. Chcemy znaleźć się w finale i zrobimy wszystko by tak się stało - dodał Kuciapa

- W tym tygodniu temperatury są dość wysokie, ale to nie przeszkodziło nam w przygotowaniu toru. Oby był on taki jak sobie życzą zawodnicy. Prognozy pogody przed meczem trochę niepewne, ale mam nadzieję, że uda nam się odjechać to spotkanie - powiedział na antenie Eleven Sports 1 Maciej Kuciapa, trener Orlen Oil Motoru.

Ze strony gospodarzy na lubelski owal wyjechali Zmarzlik i Lindgren. Goście desygnowali na próbę toru Michaela Jepsena Jensena i Jakuba Miśkowiaka

Rozpoczęła się próba toru

Oba zespoły są już na obchodzie toru

W pierwszym meczu lublinianie wygrali 47:43. W rewanżu eksperci zgodnie przewidują kolejne zwycięstwo mistrzów Polski

Pierwotnie spotkanie miało zacząć się o godzinie 18, ale ze względu na zagrożenie w postaci burzy zostało przesunięte o kwadrans