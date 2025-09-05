Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

ŻUŻEL

Orlen Oil Motor Lublin - Bayersystem GKM Grudziądz. Zaczynamy kwadrans wcześniej! [relacja na żywo]

(fot. Wojciech Szubartowski)

O godzinie 17.45, a nie o 18 jak pierwotnie planowano rozpocznie się rewanżowy mecz półfinałowy pomiędzy Orlen Oil Motorem, a Bayersystem GKM Grudziądz. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo!

Relacja na żywo

automatyczne odświeżanie strony co 60 sekund
Orlen Oil Motor Lublin - Bayersystem GKM Grudziądz 14:10 (61:53)

Orlen Oil Motor: 9. Dominik Kubera * 10. Fredrik Lindgren * 11. Jack Holder * 12. Mateusz Cierniak * 13. Bartosz Zmarzlik * 14. Bartosz Bańbor * 15. Bartosz Jaworski * 16. Dawid Cepielik.

Bayersystem GKM: 1. Max Fricke * 2. Jaimon Lidsey * 3. Jakub Miśkowiak * 4. Wadim Tarasienko * 5. Michael Jepsen Jensen * 6. Kevin Małkiewicz * 7. Kacper Szarszewski * Kacper Łobodziński.

---------------------------------------------------------------

Bieg 6 - 

Bartosz Zmarzlik

Jaimon Lidsey

Bartosz Jaworski

Max Fricke

 

---------------------------------------------------------------

Bieg 5 - 3:3 (17:13)

Jack Holder 2

Jakub Miśkowiak 0

Mateusz Cierniak 1

Wadim Tarasienko 3

Holder po pierwszym łuku był na prowadzeniu, ale na kolejnym wyprzedził go Tarasienko. Australijczyk szukał ataku po szerokiej, ale bez skutku. Trzecie miejsce i jeden punkt dołożył Cierniak. 

---------------------------------------------------------------

PRZERWA NA RÓWNANIE TORU

---------------------------------------------------------------

Bieg 4 - 4:2 (14:10)

Bartosz Bańbor 1

Wadim Tarasienko 2

Fredrik Lindgren 3

Kevin Małkiewicz 0

Lindgren bez żadnych problemów objął prowadzenie i pomknął po trzy punkty. Za jego plecami o dwa punkty próbował nieskutecznie powalczyć Bańbor, bo na trzecim okrążeniu minął go Tarasienko

-------------------------------------------------------------------

Bieg 3 - 3:3 (10:8)

Michael Jepsen Jensen 2

Mateusz Cierniak 0

Jaimon Lidsey 1

Bartosz Zmarzlik 3

Dobre wejście w zawody Zmarzlika. Lider Orlen Oil Motoru objął prowadzenie i nie dał go sobie odebrać Jepsenowi Jensenowi, choć Duńczyk walczył bardzo ambitnie. Tak jak w poprzedniej gonitwie Małkiewicz rzutem na taśmę ograł Bańbora tak teraz Lidsey wyprzedził w ostatniej chwili Cierniaka

-------------------------------------------------------------------

Bieg 2 - 3:3 (7:5)

Bartosz Jaworski 0

Kevin Małkiewicz 1

Bartosz Bańbor 3

Jan Przanowski 2

 Ruszył mocno z czwartego pola Przanowski i objął prowadzenie. Za nim pognał Bańbor i naciskał na rywala. Opłacało się, bo na czwartym okrążeniu Bańbor objął prowadzenie. Natomiast na ostatniej prostej Małkiewicz minimalnie wyprzedził Jaworskiego.

-------------------------------------------------------------------

Bieg 1 - 4:2

Max Fricke 2

Dominik Kubera 1

Jakub Miśkowiak 0

Jack Holder 3

Świetnie spod taśmy ruszył Holder i po pierwszym łuku był na prowadzeniu. Daleko za nim jechał Fricke, a tuż za nim Kubera, który miał chrapkę na dwa punkty. Do końca wyścigu nic już się jednak nie zmieniło. Pierwszy bieg dla gospodarzy!

--------------------------------------------------------------------

Wylosowano I zestaw startowy. Za chwilę pierwszy bieg!

- Jedziemy u siebie i robimy wszystko by jak najlepiej przygotować się do tego spotkania. Chcemy znaleźć się w finale i zrobimy wszystko by tak się stało - dodał Kuciapa

- W tym tygodniu temperatury są dość wysokie, ale to nie przeszkodziło nam w przygotowaniu toru. Oby był on taki jak sobie życzą zawodnicy. Prognozy pogody przed meczem trochę niepewne, ale mam nadzieję, że uda nam się odjechać to spotkanie - powiedział na antenie Eleven Sports 1 Maciej Kuciapa, trener Orlen Oil Motoru.

Ze strony gospodarzy na lubelski owal wyjechali Zmarzlik i Lindgren. Goście desygnowali na próbę toru Michaela Jepsena Jensena i Jakuba Miśkowiaka

Rozpoczęła się próba toru

Oba zespoły są już na obchodzie toru

W pierwszym meczu lublinianie wygrali 47:43. W rewanżu eksperci zgodnie przewidują kolejne zwycięstwo mistrzów Polski

Pierwotnie spotkanie miało zacząć się o godzinie 18, ale ze względu na zagrożenie w postaci burzy zostało przesunięte o kwadrans

Czytaj więcej o:
żużel lubelski żużel PGE Ekstraliga orlen oil motor lublin

Orlen Oil Motor Lublin - Bayersystem GKM Grudziądz. Zaczynamy kwadrans wcześniej! [relacja na żywo]

Orlen Oil Motor Lublin - Bayersystem GKM Grudziądz. Zaczynamy kwadrans wcześniej! [relacja na żywo]

O godzinie 17.45, a nie o 18 jak pierwotnie planowano rozpocznie się rewanżowy mecz półfinałowy pomiędzy Orlen Oil Motorem, a Bayersystem GKM Grudziądz. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo!
Mateusz Ch., podczas pierwszego dnia procesu nie chciał składać wyjaśnień.

Dramat rodzinny pod Lublinem. Syn odpowiada za śmierć partnera matki

– Powiedziałem mamie, że Grzesiek chyba nie żyje, na co ona odparła, że to niemożliwe – relacjonował przed śledczymi Mateusz Ch. Prokuratura oskarża 29-latka o brutalne morderstwo i przemoc domową. Właśnie ruszył jego proces.

W drodze do aresztu

Tymczasowy areszt dla fana „buchania”

Prawie 80 gramów narkotyków zabezpieczyli kraśniccy kryminalni w mieszkaniu 32-latka. Zatrzymany usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Może mu grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności.
Wizualizacja stadionu żużlowego autorstwa Kavoo Invest z Poznania oraz Sybilski, Wesoły and Partners Constructions

Projektu stadionu nie ma. Będzie milionowe odszkodowanie?

W kwietniu tego roku Ratusz ogłosił odstąpienie od umowy z projektantem niedoszłego stadionu żużlowego, a raczej hali wielofunkcyjnej z funkcją stadionu żużlowego. Wczoraj prezydent Krzysztof Żuk zapowiedział, że Miasto wystąpi o odszkodowanie w wysokości 3 milionów złotych… za straty wizerunkowe. O co chodzi?
Niedźwiedź w centrum Lublina, czyli Dzień Krajowej Administracji Skarbowej
galeria

Niedźwiedź w centrum Lublina, czyli Dzień Krajowej Administracji Skarbowej

Przed Pocztą Główną, na placu Litewskim w Lublinie, od rana stał miś. Pojawił się tam nie bez kozery, bo swój dzień mieli urzędnicy i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w województwie lubelskim.
Hrubieszowskie święto plonów. Powiatowe dożynki w Kozodawach

Hrubieszowskie święto plonów. Powiatowe dożynki w Kozodawach

Gmina Hrubieszów i powiat hrubieszowski organizują w niedzielę wspólne święto plonów. Dożynki w Kozodawach zaczną się częścią oficjalną, a zakończą artystyczną i rozrywkową z koncertami zespołów disco polo.
Marcin Bubicz jest nowym rzecznikiem wojewody lubelskiego

Nowy rzecznik wojewody. To absolwent UMCS i SGH, współpracownik Krzysztofa Żuka

Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski ma nowego rzecznika prasowego. Został nim Marcin Bubicz.
Rynek Wielki w Zamościu

Prezydent w roli architekta. Spektakl "Czy tak było" na Rynku Wielkim

Rafał Zwolak w roli Bernardo Morando, także zamojscy radni i mieszkańcy Zamościa wystąpią w sobotę na Rynku Wielkim w spektaklu "Czy tak było" według scenariusza Marii Duławskiej, w reżyserii Wojciecha Wojciechowskiego.
Ogłoszenie Wójta Gminy Wysokie

Ogłoszenie Wójta Gminy Wysokie

Koszykarki Polskiego Cukru AZS UMCS Lubin dwukrotnie ograły litewski Kibirkstis Wilno

Doświadczenie wciąż jest w cenie, Polski Cukier AZS UMCS trenuje przed nowym sezonem

Zawodniczki Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin trenują już w coraz szerszym składzie. W ostatnim czasie do drużyny dołączyła Aldona Morawiec.
Tegoroczne plany na realizację zadań z Ustawy o Ochronie Ludności i Obronie Cywilnej w zamojskim ratuszu przedstawiono w czwartek na konferencji prasowej

Na wypadek kryzysu. Na co pójdzie ponad 5 mln zł?

Blisko 5,4 mln złotych wyda w tym roku Zamość na działania wynikające z Ustawy o Ochronie Ludności i Obronie Cywilnej. Mają być za to kupowane m.in. agregaty prądotwórcze i cysterny na wodę. W planach są też szkolenia, a także wykonanie ekspertyz dla miejsc, w których w sytuacjach kryzysowych mogliby się chronić mieszkańcy.
Po EuroParku pozostała tylko wizualizacja

Od EuroParku do EastParku. Prezydent stawia na rozwój, ale ryzykuje zadłużeniem

EuroPark w Chełmie nie powstanie. Zamiast niego miasto szykuje nową koncepcję – EastPark. Prezydent Jakub Banaszek zapowiada prawie 300 hektarów terenów inwestycyjnych i horyzont realizacji sięgający roku 2030. Jednak projekt wymaga budowy nowych szlaków komunikacyjnych i zaciągnięcia kredytu, a jego powodzenie zależy od prywatnych właścicieli gruntów.

Wrodzony brak odporności u dzieci - czym się charakteryzuje?

Wrodzony brak odporności u dzieci - czym się charakteryzuje?

Wrodzony brak odporności, w terminologii medycznej określany jako Pierwotne Niedobory Odporności (PNO) lub Wrodzone Błędy Odporności, u dzieci może przez wiele lat nie dawać żadnych objawów, przez co jest trudniejszy do zdiagnozowania. U niektórych dzieci pojawiają się natomiast częste zakażenia, niekiedy o ciężkim przebiegu, które powinny skłonić do wizyty u lekarza. Na co warto zwrócić uwagę? Sprawdź.
Trwałe dekoracje cmentarne – jak dobrać wiązanki, wkłady i wazony, by przetrwały cały sezon?

Trwałe dekoracje cmentarne – jak dobrać wiązanki, wkłady i wazony, by przetrwały cały sezon?

Dbanie o groby bliskich to ważny element pamięci i szacunku. Chcemy, aby miejsce spoczynku zawsze wyglądało schludnie i było otoczone pięknymi dekoracjami. Niestety, wiatr, deszcz, słońce i mróz potrafią szybko zniszczyć nawet najpiękniejsze kompozycje kwiatowe. Wybór odpowiednich wiązanek, wkładów i wazonów ma kluczowe znaczenie, jeśli zależy nam na tym, by dekoracje przetrwały dłużej niż tylko kilka dni. W tym artykule podpowiadamy, na co zwrócić uwagę, aby grób bliskich prezentował się godnie przez wiele tygodni, a nawet miesięcy.
Ulica Janowska w Lublinie

Lublin. Janowska do remontu

Po wielu latach oczekiwań ulica Janowska przestanie straszyć dziurami. Podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Janowskiej. 

PGE EKSTRALIGA
14. KOLEJKA

Wyniki:

PLAY-OFF - 
Bayersystem GKM Grudziądz - Orlen Oil Motor Lublin 43:47
Orlen Oil Motor Lublin - Bayersystem GKM Grudziądz
PRES Grupa Deweloperska Toruń - Betard Sparta Wrocław 52:38
Betard Sparta Wrocław - PRES Grupa Deweloperska Toruń
PLAY-DOWN - 
Innpro ROW Rybnik - Stelmet Falubaz Zielona Góra 46:44
Stelmet Falubaz Zielona Góra - Innpro ROW Rybnik 58:32
Krono-Plast Włókniarz Częstochowa - Gezet Stal Gorzów 48:42
Gezet Stal Gorzów - Krono-Plast Włókniarz Częstochowa 43:47

Tabela:

1. Motor Lublin 14 33 +260
2. Betard Sparta 14 26 +115
3. Toruń 14 26 +111
4. GKM Grudziądz 14 18 +56
5. Zielona Góra 14 15 -108
6. Stal Gorzów 14 10 -118
7. Włókniarz 14 7 -111
8. Rybnik 14 4 -205

