Szczakiele 2025. Ruszyło głosowanie na najlepszych zawodników PGE Ekstraligi

Przed nami najważniejsze rozstrzygnięcia w tym sezonie PGE Ekstraligi. O złoty medal po raz piąty z rzędu powalczą żużlowcy Orlen Oil Motoru Lublin. Ich rywalem będzie tym razem Pres Grupa Deweloperska Toruń. Na to kto zostanie mistrzem przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać. Już teraz ruszyło za to głosowanie w ramach tegorocznych Szczakieli, czyli nagród dla najlepszych zawodników w 2025 roku.
Głosy można oddawać w interncie, na stronie ekstraliga.pl oraz aplikacji mobilnej Ekstraligi Żużlowej do 28 września. O tym, kto okazał się najlepszy w pięciu kategoriach przekonamy się podczas uroczystej Gali PGE Ekstraligi, którą zaplanowano na 17 października. W czterech z pięciu kategorii swoich przedstawicieli mają lubelskie „Koziołki”.
Tradycyjnie o tytuł najlepszego polskiego zawodnika powalczy Bartosz Zmarzlik. Wiktor Przyjemski zmierzy się chociażby z klubowym kolegą Bartoszem Bańborem w walce o miano najlepszego juniora. Poniżej pełna lista nominowanych.
Niespodzianka Sezonu 2025
Maksym Drabik (INNPRO ROW Rybnik)
Patryk Dudek (PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń)
Brady Kurtz (BETARD SPARTA Wrocław)
Damian Ratajczak (STELMET FALUBAZ Zielona Góra)
Kevin Małkiewicz (BAYERSYSTEM GKM Grudziądz)
Najlepszy Junior Sezonu 2025
Wiktor Przyjemski (ORLEN OIL MOTOR Lublin)
Jakub Krawczyk (BETARD SPARTA Wrocław)
Kevin Małkiewicz (BAYERSYSTEM GKM Grudziądz)
Damian Ratajczak (STELMET FALUBAZ Zielona Góra)
Oskar Paluch (GEZET STAL Gorzów)
Bartosz Bańbor (ORLEN OIL MOTOR Lublin)
Franciszek Karczewski (KRONO-PLAST WŁÓKNIARZ Częstochowa)
Marcel Kowolik (BETARD SPARTA Wrocław)
Najlepszy Trener/Menedżer Sezonu 2025
Maciej Kuciapa (ORLEN OIL MOTOR Lublin)
Dariusz Śledź (BETARD SPARTA Wrocław)
Piotr Baron (PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń)
Robert Kościecha (BAYERSYSTEM GKM Grudziądz)
Piotr Protasiewicz (STELMET FALUBAZ Zielona Góra)
Piotr Świst (GEZET STAL Gorzów)
Mariusz Staszewski (KRONO-PLAST WŁÓKNIARZ Częstochowa)
Piotr Żyto (INNPRO ROW Rybnik)
Najlepszy Zagraniczny Zawodnik Sezonu 2025
Brady Kurtz (BETARD SPARTA Wrocław)
Jack Holder (ORLEN OIL MOTOR Lublin)
Mikkel Michelsen (PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń)
Michael Jepsen Jensen (BAYERSYSTEM GKM Grudziądz)
Leon Madsen (STELMET FALUBAZ Zielona Góra)
Max Fricke (BAYERSYSTEM GKM Grudziądz)
Jason Doyle (KRONO-PLAST WŁÓKNIARZ Częstochowa)
Martin Vaculik (GEZET STAL Gorzów)
Najlepszy Polski Zawodnik Sezonu 2025
Bartosz Zmarzlik (ORLEN OIL MOTOR Lublin)
Patryk Dudek (PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń)
Artem Laguta (BETARD SPARTA Wrocław)
Emil Sajfutdinow (PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń)
Wiktor Przyjemski (ORLEN OIL MOTOR Lublin)
Maksym Drabik (INNPRO ROW Rybnik)
Piotr Pawlicki (KRONO-PLAST WŁÓKNIARZ Częstochowa)
Dominik Kubera (ORLEN OIL MOTOR Lublin)