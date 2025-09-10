Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Rosyjskie drony wleciały do Polski. Premier Donald Tusk: To coś więcej niż prowokacja

To nie był ich dzień. Przedstawiciele Orlen Oil Motoru nie obronią mistrzostwa Szwecji

(fot. Wojciech Szubartowski)

We wtorek trzech żużlowców Orlen Oil Motoru Lublin walczyło o awans do finału szwedzkiej Bauhaus-Ligan. Bartosz Zmarzlik, Dominik Kubera i Mateusz Cierniak i ich koledzy z Lejonen Gislaveld chcieli odrobić u siebie 10 punktów straty z pierwszego starcia z Eskilstuną Smederna, ale ta sztuka tym razem im się nie udała

Cel gospodarzy był jasny – odrobienie strat z poprzedniego spotkania i awans do wielkiego finału w celu obrony trofeum. Mecz dobrze zaczął Kubera, bo od zdobycia trzech punktów, ale na drugim biegunie znalazł się Cierniak. W trzeciej gonitwie na tor wyjechał Zmarzlik i zdobył dwa „oczka” przegrywając z Glebem Czugunowem. W efekcie po  pierwszej serii wyścigów miejscowi zamiast odrobić stratę powiększyli ją sobie o kolejne cztery punkty.

W kolejnych gonitwach Lejonen nadal miało duże problemy. W szóstym biegu Zmarzlik nie dał rady pokonać Michaela Jepsena Jensena. Później dwa punkty zdobył Cierniak, ale Kubera dojechał do mety jako ostatni i zrobiło się 17:25. W ósmym biegu „Domin” i Zmarzlik nie dali rady pokonać Maksyma Drabika, a w 10 gonitwie wyższość zawodnika jeżdzącego także w barwach Innpro ROW Rybnik musiał uznać również Cierniak i stało się jasne, że Lejonen nie awansuje do finału. Niejako na osłodę w 12. starciu Zmarzlik zdobył pierwszą „trójkę”, a po 13. gonitwie sędzia zakończył zmagania ze względu na słaby stan toru.

Eskilstuna Smerdena w finale zmierzy się z Vastervik Speedway.

Lejonen Gislaved – Eskilstuna Smederna 35: 43

Lejonen: 1. Mateusz Cierniak 7 (0,2,2,3) * 2. Dominik Kubera 8 (3,2,0,2,1) * 3. Bartosz Zmarzlik 8+1 (2,2,1*,3) * 4. Casper Henriksson 2+1 (1*,-,-,1,0) * 5. Kacper Woryna 9+1 (3,1*,2,3,-) * 6. Erik Persson 0 (0,0,0) * 7. Alfons Wiltander 1 (1,0,0).

Eskilstuna: 1. Michael Jepsen Jensen 10 (2,3,3,2) * 2. Mathias Pollestad 2+1 (1*,0,1,0) * 3. Kim Nilsson 4+1 (0,1,2,1*) * 4. Gleb Czugunow 9 (3,3,3,w) * 5. Maksym Drabik 10 (2,3,3,2) * 6. Jakub Jamróg 5 (3,1,1) * 7. Joel Andersson 3+2 (2*,1*,0).

PGE EKSTRALIGA
14. KOLEJKA

Wyniki:

PLAY-OFF - 
Bayersystem GKM Grudziądz - Orlen Oil Motor Lublin 43:47
Orlen Oil Motor Lublin - Bayersystem GKM Grudziądz 50:40
PRES Grupa Deweloperska Toruń - Betard Sparta Wrocław 52:38
Betard Sparta Wrocław - PRES Grupa Deweloperska Toruń 47:43
PLAY-DOWN - 
Innpro ROW Rybnik - Gezet Stal Gorzów 39:51
Gezet Stal Gorzów - Innpro ROW Rybnik

Tabela:

1. Motor Lublin 14 33 +260
2. Betard Sparta 14 26 +115
3. Toruń 14 26 +111
4. GKM Grudziądz 14 18 +56
5. Zielona Góra 14 15 -108
6. Stal Gorzów 14 10 -118
7. Włókniarz 14 7 -111
8. Rybnik 14 4 -205

