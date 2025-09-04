W drodze po piąty finał z rzędu, czyli Orlen Oil Motor kontra Bayersystem GKM Grudziądz

Sezon 2025 w PGE Ekstralidze wchodzi w decydującą fazę. W piątkowy wieczór w Lublinie poznamy pierwszego z finalistów tegorocznej kampanii i chyba nikt nie wyobraża sobie by nie został nim oczywiście Orlen Oil Motor, który walczy o piąty z rzędu występ w finale najlepszej żużlowej ligi świata.

Lubelskie „Koziołki” przed domowym meczem z Bayersystem GKM są w komfortowej sytuacji. Bartosz Zmarzlik i spółka 22 sierpnia wygrali w Grudziądzu 47:43 i w piątkowy wieczór będą chcieli przypieczętować awans.

Zespół dowodzony przez trenera Macieja Kuciapę śrubuje rekord wygranych meczów u siebie, a do tego chce poprawić i tak już fenomenalny bilans punktowy w tym sezonie na swoim torze. Po fazie zasadniczej mistrzowie Polski legitymują się średnią 56,6 punktu na mecz i jeśli trafią w piątek z formą, to mogą tę statystykę jeszcze poprawić.

Lublinianie po swój piąty finał PGE Ekstraligi z rzędu przystąpią w takim samym zestawieniu, jak przed kilkunastoma dniami w Grudziądzu. Wciąż nie w pełni sił jest Wiktor Przyjemski, który walczy z czasem by wrócić do rywalizacji na najważniejsze imprezy w tym sezonie. Wielkich zmian nie ma także w ekipie gości. Jedyną niewiadomą pozostaje obsada dla jednego z zawodników młodzieżowych. W awizowanym składzie na mecz w Lublinie znalazł się Kacper Skarszewski, ale możliwe, że zastąpi go Kacper Łobodziński lub Jan Przanowski.

Początek piątkowego rewanżowego meczu półfinałów play-off zaplanowano na godzinę 18. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Eleven Sports 1. Tradycyjnie zapraszamy do śledzenia relacji „bieg po biegu” na nasz portal pod adresem dziennikwschodni.pl.

Awizowane składy

Bayersystem GKM: 1. Max Fricke * 2. Jaimon Lidsey * 3. Jakub Miśkowiak * 4. Wadim Tarasienko * 5. Michael Jepsen Jensen * 6. Kevin Małkiewicz * 7. Kacper Szarszewski

Orlen Oil Motor Lublin: 9. Dominik Kubera * 10. Fredrik Lindgren * 11. Jack Holder * 12. Mateusz Cierniak * 13. Bartosz Zmarzlik * 14. Bartosz Bańbor * 15. Bartosz Jaworski.