W środę na torze w Lublinie odbędzie się druga runda Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów

Autor: bs
(fot. materiały prasowe Orlen Oil Motor Lublin)

W środę na Best Auto Arenie przy Al. Zygmuntowskich odbędzie się drugi z czterech finał Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. Przed własną publicznością zaprezentują się żużlowcy Motoru Lublin, którzy będą chcieli zaliczyć kolejny udany występ. Warto ich wspierać, tym bardziej, że wstęp na wydarzenie jest bezpłatny

Pierwszy z finałów odbył się trzeciego września w Krośnie, a  kibice byli świadkami bardzo emocjonujących zawodów. Obok gospodarzy czyli Orlen Celfast Wilków Krosno na torze na Podkarpaciu zaprezentowały się także ekipy Abramczyk Polonii Bydgoszcz, Duda Investment Ciesiółka Autogroup Unia Lesno oraz oczywiście Motor Lublin.

W Krośnie lubelskie „Koziołki” rywalizowały bez kontuzjowanych Karola Szmyda, Dawida Grzeszczyka i Wiktora Przyjemskiego i zajęli trzecie miejsce w czterozespołowej stawce. Zawody zdecydowanie wygrali gospodarze, a drugie miejsce zajął zespół z Bydgoszczy wyprzedzając Motor o cztery „oczka”.

W środę lubelski zespół będzie miał szansę o powalczenie o wyższą lokatę niż w Krośnie. Powodów do optymizmu jest więcej, bo w ostatnich dniach świetną formę w PGE Ekstralidze prezentuje Bartosz Bańbor. Młodzieżowiec lubelskiej ekipy godnie zastępuje kontuzjowanego Przyjemskiego w najlepszej żużlowej lidze świata i w środę z pewnością będzie chciał potwierdzić swoją wysoką dyspozycję w zawodach młodzieżowych. Kibice liczą zapewne także na udany występ Bartosza Jaworskiego, który przecież w tym sezonie również zdążył zanotować udane występy w PGE Ekstralidze.

Początek środowych zawodów na Best Auto Arenie zaplanowano na godzinę 16. Wstęp na zawody jest bezpłatny.

PGE EKSTRALIGA
14. KOLEJKA

Wyniki:

PLAY-OFF - 
Bayersystem GKM Grudziądz - Orlen Oil Motor Lublin 43:47
Orlen Oil Motor Lublin - Bayersystem GKM Grudziądz 50:40
PRES Grupa Deweloperska Toruń - Betard Sparta Wrocław 52:38
Betard Sparta Wrocław - PRES Grupa Deweloperska Toruń 47:43
PLAY-DOWN - 
Innpro ROW Rybnik - Gezet Stal Gorzów 39:51
Gezet Stal Gorzów - Innpro ROW Rybnik

Tabela:

1. Motor Lublin 14 33 +260
2. Betard Sparta 14 26 +115
3. Toruń 14 26 +111
4. GKM Grudziądz 14 18 +56
5. Zielona Góra 14 15 -108
6. Stal Gorzów 14 10 -118
7. Włókniarz 14 7 -111
8. Rybnik 14 4 -205

