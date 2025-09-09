W środę na torze w Lublinie odbędzie się druga runda Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów

Pierwszy z finałów odbył się trzeciego września w Krośnie, a kibice byli świadkami bardzo emocjonujących zawodów. Obok gospodarzy czyli Orlen Celfast Wilków Krosno na torze na Podkarpaciu zaprezentowały się także ekipy Abramczyk Polonii Bydgoszcz, Duda Investment Ciesiółka Autogroup Unia Lesno oraz oczywiście Motor Lublin.

W Krośnie lubelskie „Koziołki” rywalizowały bez kontuzjowanych Karola Szmyda, Dawida Grzeszczyka i Wiktora Przyjemskiego i zajęli trzecie miejsce w czterozespołowej stawce. Zawody zdecydowanie wygrali gospodarze, a drugie miejsce zajął zespół z Bydgoszczy wyprzedzając Motor o cztery „oczka”.

W środę lubelski zespół będzie miał szansę o powalczenie o wyższą lokatę niż w Krośnie. Powodów do optymizmu jest więcej, bo w ostatnich dniach świetną formę w PGE Ekstralidze prezentuje Bartosz Bańbor. Młodzieżowiec lubelskiej ekipy godnie zastępuje kontuzjowanego Przyjemskiego w najlepszej żużlowej lidze świata i w środę z pewnością będzie chciał potwierdzić swoją wysoką dyspozycję w zawodach młodzieżowych. Kibice liczą zapewne także na udany występ Bartosza Jaworskiego, który przecież w tym sezonie również zdążył zanotować udane występy w PGE Ekstralidze.

Początek środowych zawodów na Best Auto Arenie zaplanowano na godzinę 16. Wstęp na zawody jest bezpłatny.