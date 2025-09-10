Wiktor Przyjemski błyskawicznie wraca do zdrowia. "Na pewno zobaczymy go w Vojens"

Przypomnijmy, że 19 sierpnia w trakcie meczu w lidze szwedzkiej 20-latek uczestniczył w bardzo groźnie wyglądającym wypadku. Cała sytuacja wyglądała dramatycznie, a pierwsze diagnozy były zatrważające. Po szczegółowych badaniach okazało się, że Przyjemski doznał pęknięcia lewej kostki i zapowiedziano, że zawodnik zrobi wszystko by wrócić na kluczowe spotkania tego sezonu.

Przyjemskiego zabrakło w barwach Orlen Oil Motoru w wyjazdowym meczu z Bayersystem GKM Grudziądz, który lublinianie wygrali. Natomiast w rewanżu, który odbył się w miniony piątek w Lublinie, Przyjemski pojawił się na trybunach i ogladał kolejne zwycięstwo swoich kolegów. W międzyczasie przechodził rehabilitację, a jej efekty okazały się błyskawiczne. – Obecnie Wiktor przygotowuje się bardzo intensywnie do ostatniej rundy SGP2 w Vojens. Jest po wielu zabiegach. Od czwartku do niedzieli przebywał w Lublinie i też w nich wtedy uczestniczył. Wiem, że jego stan się poprawia. Miał już nawet pierwsze jazdy w motocyklu – powiedział Jakub Kępa, cytowany przez WP Sportowe Fakty. – Mogę zdradzić, że widziałem nagrania i nie widzę śladu po kontuzji. Na pewno zobaczymy go w Vojens. Mam zatem nadzieję, że niezagrożone są również finały PGE Ekstraligi, aczkolwiek zobaczymy, jak potoczą się zawody w Danii – dodał prezes Orlen Oil Motoru.

Pierwszy mecz finału PGE Ekstraligi pomiędzy PRES Grupą Deweloperską Toruń zaplanowano na 21 września. Rewanż odbędzie się 27 września w Lublinie.