Uniwersytet Medyczny planuje wielki parking na niemal 800 aut

Dzisiaj Urząd Miasta wydał uczelni decyzję środowiskową, w której stwierdza, że nie jest konieczne szczegółowe badanie wpływu tej inwestycji na środowisko.

Z załącznika do decyzji dowiadujemy się, że północny i południowy segment parkingu będą mieć po siedem poziomów, a znajdujący się między nimi łącznik będzie pięciopoziomowy. W sumie mają się tutaj znaleźć 793 miejsca parkingowe. Mycie wszystkich poziomów parkingu ma się odbywać dwa razy w roku, używane do tego mają być maszyny do szorowania.

Parking powstanie w miejscu starych zabudowań po dawnej kotłowni węglowej. Zakładana jest rozbiórka kotłowni wraz z 30-metrowym kominem, likwidacja podziemnego składu opału i innych obiektów technicznych. Tylko jeden z istniejących budynków, parterowy, nie będzie rozbierany, bo ma służyć jako Biuro Obsługi Parkingu.

Z decyzji wynika również, że budowa parkingu będzie się wiązała z wycinką 12 drzew. W zamian posadzonych ma być tyle samo nowych drzewek.

Nowy obiekt może być gotowy w połowie przyszłego roku. Zbuduje go firma Goldbeck z podpoznańskiej miejscowości Komorniki. Spółka wygrała na początku roku przetarg na przygotowanie dokumentacji i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych, po uprzednim uzyskaniu niezbędnych decyzji i pozwoleń. Wczorajsza decyzja środowiskowa oznacza, że uczelnia jest o krok bliżej budowy parkingu. Kontrakt między Uniwersytetem Medycznym a spółką Goldbeck opiewa na 28,5 mln zł.