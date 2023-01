Przedsięwzięcie jest inicjatywą Związku Uczelni Lubelskich, w skład którego wchodzą: UMCS, Uniwersytet Medyczny, Politechnika Lubelska i Uniwersytet Przyrodniczy. Każda z czterech szkół wyższych wyłożyła na ten cel po 25 tys. zł. W puli znalazło się więc 100 tys. zł z przeznaczeniem na pięć projektów, które zdobędą największe poparcie w głosowaniu prowadzonym wśród społeczności akademickiej. Główne założenie było takie, by na wybranych projektach w równym stopniu mogli skorzystać przedstawiciele poszczególnych uczelni.

Właśnie poznaliśmy wyniki. Głosy na 17 zakwalifikowanych propozycji oddało prawie 2 tys. osób. - To pokazuje jak ogromny potencjał drzemie w społeczności akademickiej i ostatecznie udowadnia, że wszyscy czujemy się odpowiedzialni za życie na naszych uczelniach – komentuje prof. Krzysztof Kowalczyk, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego, który w tym roku akademickim przewodzi obradom związku.

Głosować mogli studenci, doktoranci i pracownicy poszczególnych uczelni. Oficjalna liczba osób uprawnionych do głosowania nie jest znana, ale z informacji podanych na stronie ZUL wynika, że społeczność czterech wchodzących w jego skład szkół wyższych tworzy 38 tys. studentów i dydaktyków. Oznacza to, że frekwencja w pierwszej edycji międzyuczelnianego budżetu obywatelskiego wyniosła zaledwie kilka procent.

Największe uznanie głosujących zdobył pomysł organizacji koncertu prezentującego twórczość Zbigniewa Wodeckiego. Wydarzenie miałoby się odbyć w maju lub czerwcu w „Chatce Żaka”, a na scenie obok orkiestry działającej na UMCS mieliby zaprezentować się studenci wyłonieni w castingu.

Drugie miejsce zajął projekt naukowy. Chodzi o badania wody i osadów w Zalewie Zembrzyckim i Bystrzycy pod kątem zanieczyszczenia m.in. lekami, pestycydami czy metalami ciężkimi. Zebrane przez zespół badawczy złożony z przedstawicieli czterech uczelni dane w przyszłości miałyby pomóc w opracowaniu metod zapobiegania zanieczyszczeniom i przywróceniu rekreacyjnej funkcji akwenu i rzeki.

Na podium znalazła się także propozycja zorganizowania pikniku rodzinnego dla pracowników tworzących związek szkół wyższych na terenie Ogrodu Botanicznego UMCS. Na czwartym miejscu uplasował się projekt stworzenia mini stref relaksu na każdym z czterech kampusów. Miałyby w nich znaleźć się pufy, krzesła, stoliki oraz siedziska z palet, ale też miejsca do ładowania urządzeń przenośnych. Ostatnim z wybranych do realizacji pomysłów jest akcja badań przesiewowych wzroku. Mają one być dostępne dla wszystkich studentów UMCS, UM, PL i UP, a pozyskane w ich trakcie dane kliniczne mają posłużyć do napisania publikacji naukowej.